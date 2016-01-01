Сейте в детские сердца

В отличие от взрослых, дети не потеряли способности принимать все просто, с верой, ни мало не сомневаясь. Поэтому Иисус говорит нам: «Будьте как дети: кто не умалится, как это дитя - не войдет в Царствие Божие». И мы также видели благословение, и еще раз убедились, что труд с детьми не тщетен, и если мы сами не охладеем, не станем теплыми в вере, в свое время будем обильно пожинать посеянное нами в детских сердцах.В Казани нашелся ревностный брат, который энергично взялся за организацию детского лагеря. Начал преодолевать возникающие препятствия, искать подходящее место для отдыха. Таких мест оказалось немало. И Бог стал располагать сердца людей, готовых помочь. Нашлись домики, с продуктами помогли наши друзья, частные предприниматели армяне: Овик, Армен, Алик, Ашот закупили большую часть продуктов.Совершилось много чудес. Хотя не произошло чего-то великого для людей: горы остались на месте, огонь с неба не сходил, Волга перед нами не разошлась. Мы были свидетелями самого большого чуда: видели, как Христос Духом Святым писал письмо в детских сердцах. Немало Господь совершил и чудных исцелений.Бог хотел произвести действие через чистые сосуды, а если в наших сердцах - тернии, как можем в детях выращивать виноград? С первого дня пребывания стало понятно: человеческим усилием трудно чего-то добиться. Мы хотим научить детей жить праведно и благочестиво в нынешнем веке, отвергнуть нечестие и мирские похоти, а человекам это невозможно. Я не могу проникнуть в чье-то сердце и извлечь зло, которое оттуда исходит. Люди могут дать хорошее воспитание, высокую нравственность, утонченные манеры, но злое человеческое сердце легко берет себе на вооружение это доброе и использует в своих целях. А наша главная задача - отобразить Иисуса Христа, как в себе, так и в наших детях. И потому пришлось опять быть в муках рождения, «доколе не отобразился в нас Христос». Было необходимо придти в единство веры по учению Иисуса Христа. И чем меньше было разногласий между взрослыми, тем больше благословений изливалось на детей.И это явление интересно было наблюдать. Чем больше смирялись взрослые друг перед другом, тем послушнее становились дети. Бог Святым Духом вкладывал в их сердца послушание. Вначале в детях проснулся Исав. Как известно, Исав был человек полей. Для его буйной души нужен был простор. Первые 2-3 дня приходилось больше усмирять, учить дисциплине.Как написано в Библии: «Грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Если детям не показать радости от Духа Святого, то, несомненно, будет влечение к греховной радости. Иисус не обещал взять нас из мира, но молился, чтобы зло не проникло в нас.Летний лагерь - наиболее подходящее место для шлифовки и обработки этих камешков, детских сердец. В строительстве употребляются не только целые кирпичи, но нужны и половинки, и четвертинки. Для Духа Святого нет возраста, для него все одинаково ценны и важны. И, как мы убедились, работа с детьми - дело очень ответственное и нужное. Перед отъездом домой наши дети намного повзрослели духовно, потому что в лагере проводились беседы на разные духовные темы, много говорили о целомудрии, о том, как «соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не страсти похотения». Были собрания, которые проходили без участия взрослых, сами подростки ревностно готовили проповеди. Учились не стыдиться благовестия Христова, а хвалиться тем, что разумеют и знают Господа.После бесед дети стали рассматривать себя в свете Слова Божия. Было видно, что их учит Господь, делает совесть чуткой ко греху. К сожалению, доброе может быстро угаснуть, и мы усердно молимся Христу, чтобы посеянное доброе семя росло и приносило плод в жизни.

Вадим, г. Казань

В одном живописном местечке, недалеко от г. Кузнецка, Пензеская область, разместился детский христианский лагерь. Чудесное время! Чудесная пора! Пора, которую всегда с нетерпением ждешь и о которой часто с радостью вспоминаешь.В этом году отдыхали вместе ребята из христианских семей г. Пензы, Кузнецка, Сердобска, сел Башмаково и Воропаево Пензенской области. Лагерь был организован в три смены : для детей 9-10 лет, 11-12, подростков 13-15 лет.Воспитатели, преподаватели, вместе с начальником лагеря, пастором Церкви города Заречного Федором Бабошкиным, повара, музыкальные работники трудились бесплатно, показывая пример бескорыстного служения Богу от всей души, отдавая свои силы и время для того, чтобы Слово Божие достигало детских сердец.В христианском лагере – особый распорядок дня, включающий молитвы, песнопения, игры. Мальчики учились говорить проповеди, основываясь на Слове Божием и подражая своим старшим братьям – служителям. Каждый день отличался от предыдущего: разнообразные духовные игры сменялись игрой в футбол, волейбол, теннис, особенно увлекательным был отдых на реке – визг, брызги – восторгу не было предела! Не обходилось без походов в лес – сбор ягод и грибов – чудесное занятие! Один раз собирали клевер. Никто из детей не оставался в стороне, к каждому были проявлены любовь и внимание. И, уезжая, ребята чувствовали себя родными, особенно близкими учителям и воспитателям.Остается сказать о том, что же дал лагерь детям и всем нам. А дал он многое: ребята стали ближе другу к другу, учились заботиться, любить ближнего, решать проблемы «в молитве», рассказывая Богу о своих переживаниях и получая из любящих рук Небесного Отца поддержку и благословение. А нам? Мы научились больше понимать, любить детей, быть снисходительными и в то же время разумными духовными наставниками нашим юным христианам.И мы очень-очень хотим, чтобы такие общения были организованы еще не раз, потому что они – благословение всем нам.

Татьяна Талалаева, преподаватель воскресной школы.