Сейте в детские сердца
В отличие от взрослых, дети не потеряли способности принимать все просто, с верой, ни мало не сомневаясь. Поэтому Иисус говорит нам: «Будьте как дети: кто не умалится, как это дитя - не войдет в Царствие Божие». И мы также видели благословение, и еще раз убедились, что труд с детьми не тщетен, и если мы сами не охладеем, не станем теплыми в вере, в свое время будем обильно пожинать посеянное нами в детских сердцах.
В Казани нашелся ревностный брат, который энергично взялся за организацию детского лагеря. Начал преодолевать возникающие препятствия, искать подходящее место для отдыха. Таких мест оказалось немало. И Бог стал располагать сердца людей, готовых помочь. Нашлись домики, с продуктами помогли наши друзья, частные предприниматели армяне: Овик, Армен, Алик, Ашот закупили большую часть продуктов.
Совершилось много чудес. Хотя не произошло чего-то великого для людей: горы остались на месте, огонь с неба не сходил, Волга перед нами не разошлась. Мы были свидетелями самого большого чуда: видели, как Христос Духом Святым писал письмо в детских сердцах. Немало Господь совершил и чудных исцелений.
Бог хотел произвести действие через чистые сосуды, а если в наших сердцах - тернии, как можем в детях выращивать виноград? С первого дня пребывания стало понятно: человеческим усилием трудно чего-то добиться. Мы хотим научить детей жить праведно и благочестиво в нынешнем веке, отвергнуть нечестие и мирские похоти, а человекам это невозможно. Я не могу проникнуть в чье-то сердце и извлечь зло, которое оттуда исходит. Люди могут дать хорошее воспитание, высокую нравственность, утонченные манеры, но злое человеческое сердце легко берет себе на вооружение это доброе и использует в своих целях. А наша главная задача - отобразить Иисуса Христа, как в себе, так и в наших детях. И потому пришлось опять быть в муках рождения, «доколе не отобразился в нас Христос». Было необходимо придти в единство веры по учению Иисуса Христа. И чем меньше было разногласий между взрослыми, тем больше благословений изливалось на детей.
И это явление интересно было наблюдать. Чем больше смирялись взрослые друг перед другом, тем послушнее становились дети. Бог Святым Духом вкладывал в их сердца послушание. Вначале в детях проснулся Исав. Как известно, Исав был человек полей. Для его буйной души нужен был простор. Первые 2-3 дня приходилось больше усмирять, учить дисциплине.
Как написано в Библии: «Грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Если детям не показать радости от Духа Святого, то, несомненно, будет влечение к греховной радости. Иисус не обещал взять нас из мира, но молился, чтобы зло не проникло в нас.
Летний лагерь - наиболее подходящее место для шлифовки и обработки этих камешков, детских сердец. В строительстве употребляются не только целые кирпичи, но нужны и половинки, и четвертинки. Для Духа Святого нет возраста, для него все одинаково ценны и важны. И, как мы убедились, работа с детьми - дело очень ответственное и нужное. Перед отъездом домой наши дети намного повзрослели духовно, потому что в лагере проводились беседы на разные духовные темы, много говорили о целомудрии, о том, как «соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не страсти похотения». Были собрания, которые проходили без участия взрослых, сами подростки ревностно готовили проповеди. Учились не стыдиться благовестия Христова, а хвалиться тем, что разумеют и знают Господа.
После бесед дети стали рассматривать себя в свете Слова Божия. Было видно, что их учит Господь, делает совесть чуткой ко греху. К сожалению, доброе может быстро угаснуть, и мы усердно молимся Христу, чтобы посеянное доброе семя росло и приносило плод в жизни.
Вадим, г. Казань
***
В одном живописном местечке, недалеко от г. Кузнецка, Пензеская область, разместился детский христианский лагерь. Чудесное время! Чудесная пора! Пора, которую всегда с нетерпением ждешь и о которой часто с радостью вспоминаешь.
В этом году отдыхали вместе ребята из христианских семей г. Пензы, Кузнецка, Сердобска, сел Башмаково и Воропаево Пензенской области. Лагерь был организован в три смены : для детей 9-10 лет, 11-12, подростков 13-15 лет.
Воспитатели, преподаватели, вместе с начальником лагеря, пастором Церкви города Заречного Федором Бабошкиным, повара, музыкальные работники трудились бесплатно, показывая пример бескорыстного служения Богу от всей души, отдавая свои силы и время для того, чтобы Слово Божие достигало детских сердец.
В христианском лагере – особый распорядок дня, включающий молитвы, песнопения, игры. Мальчики учились говорить проповеди, основываясь на Слове Божием и подражая своим старшим братьям – служителям. Каждый день отличался от предыдущего: разнообразные духовные игры сменялись игрой в футбол, волейбол, теннис, особенно увлекательным был отдых на реке – визг, брызги – восторгу не было предела! Не обходилось без походов в лес – сбор ягод и грибов – чудесное занятие! Один раз собирали клевер. Никто из детей не оставался в стороне, к каждому были проявлены любовь и внимание. И, уезжая, ребята чувствовали себя родными, особенно близкими учителям и воспитателям.
Остается сказать о том, что же дал лагерь детям и всем нам. А дал он многое: ребята стали ближе другу к другу, учились заботиться, любить ближнего, решать проблемы «в молитве», рассказывая Богу о своих переживаниях и получая из любящих рук Небесного Отца поддержку и благословение. А нам? Мы научились больше понимать, любить детей, быть снисходительными и в то же время разумными духовными наставниками нашим юным христианам.
И мы очень-очень хотим, чтобы такие общения были организованы еще не раз, потому что они – благословение всем нам.
Татьяна Талалаева, преподаватель воскресной школы.