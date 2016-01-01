“И будут глады и моры”

“И будут глады и моры”


     Моры или эпидемии. Современной науке, казалось, удалось устранить угрозу смертельной чумы. Но сегодня мы стоим перед лицом болезни, способной унести жизни большего числа людей, чем какая-либо другая чума. Это СПИД. Число людей носителей этого вируса неуклонно растет. В 1993 году в США СПИД стал лидирующей причиной смерти мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. По всему миру СПИД ведет свое наступление.
     Однако, СПИД - это не единственная современная чума, поражающая человечество. 5 млн. человек умирают в мире ежегодно от более 100 видов рака, практически неизвестных нашим предкам. Истощение озонового слоя, задерживающего солнечную радиацию, является причиной стремительного заболевания меланомой - смертельным раком кожи. Экономический спад, повлекший за собой бедность и оставивший многих людей без жилья, привел к возвращению болезней, считавшихся побежденными современной наукой. Эпидемии тифа, дифтерии и даже черной смерти поразили области Индии и южную часть СНГ. Миллионы людей умирают от новых разновидностей малярии, туберкулеза и холеры, против которых бессильны все антибиотики. Даже простая бактерия, вызывающая воспаление легких и простуду, эволюционирует в форму, против которой бессильны все лекарства. Мы приближаемся к устрашающей эре неэффективности антибиотиков, когда даже простые инфекции способны перерастать в неизлечимые заболевания.
     Иисус сказал, что время Его возвращения будет отмечено широким распространением моров и болезней. И сейчас, когда мы вступаем в заключительную эру человечества, эпидемии, подобные СПИДу, будут все более распространены.
     “И будут глады и моры, и землетрясения по местам”
     В 1964 году Аляску потрясло землетрясение силой 8,4 балла по шкале Рихтера. Удивителен тот факт, что за последние 30 лет со дня землетрясения на Аляске, в мире произошло столько же крупных землетрясений, как и за прошедшие 2000 лет. “Мировой Альманах” сообщает, что с XI по XIX век в мире произошло всего 21 сильное землетрясение. В первой половине XIX века произошло 33 землетрясения, а в последующие 40 лет - 93 крупных землетрясений, которые унесли жизни 1 млн. 300 тыс. человек по всему миру.
     Стремительное увеличение землетрясений привело многих ученых к заключению, что мы вступаем в новую эру сейсмической активности. Библия ясно предсказывает, что последние дни будут временем сильной сейсмической активности, когда “...Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет” (Исайя гл. 24, стих. 19 -20)
     17 января 1994 года землетрясения в 6,6 балла в Лос - Анжелосе нанесло ущерб в 30 млрд. долларов. По прогнозам сейсмологов, следующее сильное землетрясение будет в Калифорнии.
     17 января 1995 года от землетрясения в Японии пострадало 26000 человек и погибло 5000 человек. Портовый город Коба был опустошен, его инфраструктура разрушена, и более 300000 человек остались без крова. По прогнозам японских сейсмологов, вскоре более сильное землетрясение, превышающее 8 баллов по шкале Рихтера, может потрясти Токио.
     “По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как молния” (Наум гл. 2, стих 4)
     Представьте себе древнего пророка, наблюдавшего видение: сотни современных машин несутся с включенными фарами по улицам ночного города. Как же он опишет это? Помните, он никогда не видел и не представлял себе ничего похожего на автомобили.
     2600 лет назад пророк Наум предвидел то, что будет перед возвращением Иисуса. “Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы” (Наум гл. 3, стих 2). Автомобили, несущуюся в ночи, должно быть, показались ему молниями. И они точно наталкиваются друг на друга. Только в США ежегодно в среднем происходит почти 20 млн. автомобильных катастроф. Число пострадавших достигает 4-х миллионов и убитых - 45000 человек.
     Поразительно, но средства передвижения, тысячелетиями оставшиеся неизменными, начали меняться только чуть более века назад. В XVIII в. Джорджу Вашингтону требовалось 8 дней, чтобы проехать 320 км. в Нью-Йорк на свою инагурацию. Примечательно не количество дней, а то, что Юлий Цезарь путешествовал с той же скоростью. Человечество продвинулось вперед за такой короткий промежуток времени.
     В наши дни человек ездит с невероятной скоростью. Реактивный самолет облетает Землю за 24 часа, а космический корабль - за 80 минут. Сегодня люди путешествуют больше, чем когда-либо.

По материалам фильма “Армагеддон”

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ВЫПУСК 13 2000\2