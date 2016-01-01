Христианское телерадиовещание

III Конференция Христианских теле- радиожурналистов, организованная АХТРВ (ассоциация христианских теле-радио вещателей), Москва 2000.«Наша цель, – сказал Ханну Хаука ( председатель АХТР, президент ИРР/ТВ),– совершать работу евангелиста, эффективнее используя те орудия, которые предоставляет нам Бог». С каждым годом число христианских теле-радиовещателей растет, потому что многие видят Божью волю и силу СМИ, постоянно идет разработка новых технологий в евангелизации. Ассоциация всеми силами пытается помочь всем желающим: открыта школа, где христиане проходят профессиональную подготовку, организован обмен программами, опытом, налажено совместное производство программ, и каждый год проводятся конференции.Сегодня мы хотели бы представить Вам некоторых участников конференции и рассказать об их работе.Андрей Башмаков: в 15 лет принял решение служить Господу, с 1991 года пастор в церкви ХВЕ. Он горел желанием говорить людям о Христе и понимал, что в евангелизации нужны новые методы и средства в достижении цели. И 1997 году Бог стал направлять его мысли на телевидение. Он подметил, что по телевидению мало хороших программ, показывается, в основном, насилие и разврат. Андрей ясно понимал, что не найдет спонсоров, которые откликнулись бы на его просьбы и предложения, поэтому помолился и заключил соглашение в молитве: если будет хороший урожай, он купит VHS – видеокамеру, магнитофон и монтажный стол.Урожай был хорошим, и он купил аппаратуру. Продавец показал ему, на какие кнопки надо нажимать, и Андрей начал работать.Сегодня его часовая программа выходит еженедельно на Воронежском телевидении. Потенциальных зрителей у него около 2 миллионов. Церковь растет. Во тьме воронежского телевизионного мира зажегся евангельский лучик.Леонид Сергиенко – директор христианской студии, продюсер, режиссер.В эфире с 1993 года. Программа «Библия и современность» музыкальная, христианской направленности, затрагивает разные вопросы.Сначала работали совместно с радиостанцией «Центр», в Москве. Выпускали рождественские программы. С 1994 года вышли на государственную радиокомпанию, потом вышли на радио «России», около года - в программе «Четыре четверти» под рубрикой «Библия и музыка».Эту передачу вещают 33 радиостанции в России, около 10 радиостанций на Украине.Северный Кавказ, Ростов - на - Дону.“Работа идет разная, пытаемся рекламировать христианские ценности. Выходим с христианской теле- и радио продукцией на местных каналах, используем местные радиостанции и телеканалы.”Очень эффективно оказалось проведение прямых эфиров, когда люди напрямую могут позвонить в студию, прислать письма и получить ответы на вопросы.Цель христианского телевидения на Северном Кавказе - внести свой вклад в примирение народа.Андрей Некрасов. Начало вещания – 1 марта 1992 года.Молодежное радио с христианской перспективой. Сначала транслировали 45 минут в день.Сейчас – 10 часов в сутки в Москве, в области, в близлежащих городах, а также на Украине, Прибалтике.Есть специальные христианские программы на английском языке (для тех, кто изучает английский язык), которые несут в себе теологический смысл.Вот уже 5 лет сотрудничают с газетой «Московская правда». Вечерний эфир в основном для неверующих. Там вещаются: новости, информация обо всех аспектах жизни, христианская музыка.Утренний эфир - для верующих. Сотрудничают с другими миссиями.Телекомпания “Эдем”. Руководитель Юрий Шибаев. Месяц назад в=первые вышла евангельская передача. Зарегестрированы теле - радио студии, газета под общим названием “Эдем”.Кубань всегда была щедрой житницей. Мы верим, что она приготовлена и для другого урожая. Передача “Свет истины” продолжительность 20 минут. Тематика: о Библии, о Пасхе, о наркомании, Иисус Христос - Царь всех народов. Готовится к эфиру вторая передача.Студия “Три Ангела”.“С1993 года мы производим христианские программы, которые демонстрируются в 80 городах и населенных пунктах России и ближнего зарубежья. С разной периодичностью и бесплатно в 99% большинство открывающихся новых региональных компаний не имеют чем заполнить эфир. И, предлагая им свои программы, мы говорим, что не имеем возможности заплатить и за то не требуем авторских отчислений. Для многих это было хорошим аргументом. Теперь 80 городов, где звучит Благая весть об Иисусе Христе - это цифра, которая постоянно растет. И нам есть, что им посылать. Потому что с 1993 года мы снимаем очень много, у нас есть павильон 500 м3 и студия в 20 человек. Сейчас мы отсняли более 800 программ, которые не устаревают, потому что они сняты о вечном.”открылся первый в Азии круглосуточный христианский телеканал.Это служение пастора Максима Максимова. Из 24 часов, 12 мы должны вещать на казахском языке.Тематика: христианско-семейная.Мы хотим, чтобы, включив наш канал, люди были спокойны, что, если дети будут смотреть - то они увидят нормальные мультфильмы, художественные фильмы, музыку и т. д.