Господь - Сила моя, и пение мое - Господь...

“О вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте.”

Книга пророка Исаии, 62:6.

Вот уже восемь лет, как в нашей Церкви г. Пензы, трудится хор, звучат чудесные псалмы, прославляющие Господа, рассказывающие людям о великой Божьей любви, о прекрасном Божьем творении, о Христовых страданиях за каждого человека, о чудесном плане спасения.По великой милости Божьей, молитвам братьев и сестер нашей Церкви, родился хор 13 октября 1992 года. Руководителем хора стала Светлана Волкова. Вместе с аккомпониатором Ириной Аношиной, они имеют законченное музыкальное образование. До этого в Церкви велось только общее пение, которое возглавляла Людмила Михайловна Подмарькова. За годы служения хора приходилось преодолевать немало препятствий, часто не имели места, где провести репетицию. Однако горячее желание и стремление послужить Господу давало силы хористам преодолевать возникающие трудности.В составе хора - христиане разных возрастов, все это любящие Господа души, они не имеют специального образования и поют в хоре не получая за это деньги просто, от души как для Господа.Хочется вспомнить некоторых хористов, которые были от начала создания хора это: Людмила Подмарькова, Марина Логачева, Наталия Карташова, Светлана Кузьмина, Эдик Шульмин, Сергей Карташов, Владимир Желудков, аккомпониатор хора Ирина Аношина. Год от года вливаются в хор новые люди. В настоящее время хор пополнися молодыми братьями, которые горят желанием послужить Господу.В заключении хочется привести слова регента хора:“ Я благодарна Господу за все милости, за великую честь, которая выпала мне послужить Господу вместе с хором. Господь вел меня задолго до того, как я могла осознать это. Еще учась на последнем курсе дирижерского отделения в училище я с благословения Господнего и нашей Церкви встала на служение, это было 8 лет назад. И с тех пор, каждое воскресенье наш хор славит Господа».