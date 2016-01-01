Детская страничка

— Мамочка! Сегодня на уроке было так интересно! — радостно сказала Карина, придя домой из Воскресной школы.Девочка подбежала к маме, села возле нее и стала рассказывать о том, что она узнала на уроке о Божьей любви.— Мама, Бог очень сильно нас любит, и он доказал Свою любовь к нам тем, что Его Единственный Сын — Иисус Христос умер на кресте за наши грехи. Учительница нас спросила, любим ли мы друг друга. И мы, не задумываясь, ответили, что, конечно же, любим. Но потом она нам сказала, что любить надо не на словах, а на деле, то есть нам нужно доказать свою любовь...Вечером Карина, сидя в своей комнате думала: «Какая я молодец! Сегодня я доказала свою любовь к подругам в Воскресной школе — ведь я пригласила их на свой День рождения! Ой, а сколько они мне подарков подарят... Скорей бы среда наступила».И вот, наконец, долгожданный день настал. Девочка ходила по комнатам в своем новом платье, которое ей подарила мама. Подходя к каждому зеркалу, она не могла собой налюбоваться. Но самым дорогим подарком для Карины была кукла. О такой девочка только и мечтала!— Какая красивая! — любовалась куклой Карина. — Ведь совсем недавно в молитве я просила куклу. И вот получила! Как здорово!Девочка посадила куклу на самое видное место и стала ожидать своих гостей. Назначенное время подходило, и подруги потихоньку стали собираться. Карина никак не могла дождаться того момента, когда она смогла бы наконец показать им свою новую куклу. Но вот все девочки пришли, и именинница повела их в комнату.— Смотрите, какую красивую куклу мне подарили! — похвасталась Карина.— Ой, какая прелесть! — воскликнула Даша.— Ах, какое у нее платье! Карина, можно я возьму ее посмотреть? — спросила Наташа и потянулась за куклой.— Ни в коем случае, — резко ответила Карина.Наташа испуганно оглянулась.— Вдруг вы ее сломаете.Девочки, немного опечаленные, отошли от куклы. Но вскоре их настроение поднялось. Всем детям было так весело, что они уже и забыли о кукле. Но вот Кате, одной из приглашенных, очень захотелось взять куклу и хоть немного подержать. Родители не могли купить своей дочери такой дорогой подарок, какой подарили Карине.И когда все дети ушли на улицу, Катя осталась в комнате, пообещав, что сейчас тоже придет. Она так и хотела сделать, но только после того, как посмотрит куклу. Катя осторожно взяла ее и вздохнула:— Ах, как жаль, что у меня не будет такой никогда... Может быть Господь хочет, чтобы я больше думала о Нем, а не о кукле.Вдруг дверь в комнату распахнулась, и на пороге появилась Карина.— Как ты могла взять мою куклу, я ведь строго запретила! — грозно сказала она.— Карина, извини меня, пожалуйста, я хотела только посмотреть.— Только посмотреть? А если бы ты порвала ей платье или сломала ее!— Но ведь я не сломала..., — Катя не договорила. По ее щекам потекли слезы.Карина, увидев слезы Кати, опомнилась: «Что же я делаю, я ведь обидела ее. А говорила, что люблю всех, но сегодня не смогла доказать свою любовь. Я должна извиниться перед ней». Но тут в ее голове промелькнула и другая мысль: «Вот еще! Почему это я буду извиняться? Ведь это она взяла мою куклу, а я ей ничего плохого не сделала...».Карина притворилась, что не заметила слез Кати и ушла к подругам.Вскоре гости разошлись, и именинница пошла в свою комнату. Открыв дверь, девочка сразу же увидела куклу. На сердце у Карины стало еще тяжелее, и она заплакала:— Ну, почему я не попросила у Кати прощения... Почему?...Она встала на колени и стала просить у Бога прощение. Слезы ручьем лились из ее глаз, а на сердце становилось все легче и легче. После молитвы она встала с твердым решением пойти к Кате завтра и попросить прощения.И вот Карина стоит перед дверью квартиры, а в руках у нее подарок для Кати. Карина позвонила. Дверь распахнулась. На пороге стояла Катя. На ее лице сияла улыбка:— Карина! Как я рада тебя видеть! Проходи, пожалуйста!— Катя, я вчера тебя обидела. Очень прошу, прости меня.— Ну, что ты Карина! Я тебя еще вчера простила. Иисус ведь тоже прощал всем. Ну, что же ты стоишь у двери, пойдем, — сказала Катя и, взяв Карину за руку, повела в комнату.— Катя, я тебе принесла кое-что. Возьми, пожалуйста! — Карина протянула девочке большую коробку.Катя открыла коробку, а в ней лежала ... кукла. Та самая, которую вчера подарили Карине.— Карина, зачем? — только и смогла сказать удивленная девочка.— Потому что Бог любит тебя! — улыбаясь, ответила Карина.