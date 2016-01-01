Видение Дэвида Вилкерсона

В течение своей жизни я видел только два видения. Первое было в 1958 году, когда Господь в видении повёл меня из маленького городка в Пенсильвании в Нью-Йорк работать с бандами молодых гангстеров и наркоманов. Это было не ложное видение. Теперь, годы спустя, его реальность подтверждается работой молодежных центров по всему миру. Подростки — гангстеры из этих банд и наркоманы, не только сами спасены, но многие из них стали проповедниками Евангелия, как служители и миссионеры.Второе видение мне было летом 1973 года. Это было видение о трагических бедствиях, грядущих на землю. Вначале я не хотел верить тому, что видел и слышал. Эта весть была чрезвычайно страшной, слишком апокалиптической, слишком неприемлемой для моего материалистического ума. Но видение повторялось ночь за ночью, и я не мог от него избавиться.Я боялся, что большинство людей не поверят ему и сочтут меня фанатиком. Кому хочется слышать об экономическом хаосе во времена великого изобилия? Кому хочется слышать о грядущем суде, когда так много людей не могут справиться со своей собственной жизнью в настоящих условиях? Кто хочет поверить, что свобода религии, которой мы сейчас наслаждаемся, скоро будет в опасности, а Христианское духовное движение превратится в движение отвержения Христа.Я полагаю, что мы уже живем в то время, которое Библия называет «началом бедствия». Один человек вез меня по кварталу, где каждый дом стоил более 1 млн. долларов. Вот странно, люди покупают большие дома, но им не под силу их содержать. Они попались в ловушку жадности. У них нет мебели, кроме маленького стола и матраца на полу. Но в этих людях огромная гордость. Если они устраивают вечеринку, то берут мебель в аренду. Если гости должны придти в субботу вечером, то субботним утром подъезжает огромный грузовик, и весь дом заполняется мебелью. На следующее утро тот же грузовик увозит всю мебель oбратно. О, эти люди потеряют свои дома. Сотни тысяч потеряют свои дома. Будет великий страх и ужас.Бог накажет нас за грехи наши. Только сорок миллионов младенцев мы убиваем через аборты. Господь говорит: «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную!» (Второзаконие, глава 27, стих 25).Стыдно сказать, но в Америке почти в каждой школе стоят у дверей детекторы металла. У нас дети убивают детей. И кажется, что никто не беспокоится.В Соединенных Штатах многие молодые люди, которые только что вступили в брак, имеют долги от 40 до 50 тыс. долларов посредством своих кредитных карточек. Они используют одну кредитную карточку, чтобы оплачивать другую кредитную карточку. Эти люди сейчас просто раздавлены горой кредита, горой долга.Проблема в том, что нечестивые люди не готовы к судам Божьим. Уже по всему миру происходят восстания. Наши молодые люди никогда не страдали, ничего не знают о страданиях. Они тратят 1000 долларов на пару кроссовок и носят самую лучшую одежду. Когда придет день, и не будет больше денег, чтобы жить так, как жилось доныне, то они будут просто входить в магазины и брать то, что им нужно. Я видел эти картины несколько лет подряд и вижу их сейчас в уме, как сотни молодых людей переворачивают машины, устраивают погромы.Этот мир стоит перед невероятно большими страданиями, даже сейчас Земля содрогается под первыми порывами Божьего гнева. По-видимому, почти каждый удивляется тому, что происходит с природой, моралью, обществом.Землетрясения, голод, наводнения и другие катастрофы кажутся такими далёкими, когда мчишься с большой скоростью по озеру на мощной моторной лодке. Тем не менее, Бог предупреждает нас о внезапных бедствиях именно, тогда, когда будут говорить о мире и безопасности. Всемирный потоп во времена Ноя пришёл тогда, когда люди ели и пили, женились и выходили замуж, когда жизнь была хороша.Будет голодЕще при жизни нашего поколения на земле будет ужасный голод, от которого погибнут миллионы людей. Нас ожидают катастрофические годы, когда от засухи, наводнений и других природных бедствий погибнет большая часть продовольственных запасов во всём мире. Неурожаи и голод будут вызваны также бесснежными зимами, при этом пострадают западная и средняя полоса России. Особенно сильно от голода пострадают Индия, Пакистан, вся юго-восточная Азия и Африка.Раньше урожайные годы восполняли нужды неурожайных. Теперь же положение не сможет улучшиться! Будет слишком много неурожайных лет подряд, а за ними будут следовать ещё худшие времена.Несомненно, это тот самый голод последних времён, о котором в Писании у пророка Иоиля сказано: «О, какой день! ибо день Господень близок: как опустошение от Всемогущего придёт он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего — веселье и радость? Истлели зёрна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити; томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю; ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни» (Книга пророка Иоиля, глава 1,стихи 15-20).Устремление в сельскую местностьВнезапно возникнет стремление покупать дома, фермы, хутора в сельской местности. Тысяча людей будут желать покинуть город, надеясь на то, что возврат к земле и природе даст им безопасность и защиту. Возникнет сильное стремление уйти из города, много денег будет вложено в покупку земельных участков в сельской местности людьми, которые имеют мечты о разведении скота и возделывании продовольственных культур, как способа независимого существования. Стоимость земли в сельской местности будет быстро расти. Цены на землю в ста милях от больших городов подпрыгнут так высоко, что покупать их смогут только крупные синдикаты.Начало бедствийВсё чаще будут случаться наводнения, смерчи, ураганы и сильные грады. В течение последующих лет более трети территории Америки станет жертвой этих бедствий. Люди будут говорить, что природа «вышла из-под всякого контроля». Необычные явления в природе заставят призадуматься многих ученых. Извержения вулканов, землетрясения, потускнение звёзд, странные небесные знамения, такие, как космические штормы, — все эти невиданные ранее явления приведут людей в изумление и страх. Дымка в небе изменит свет луны в красный и будет вызывать частые затмения солнца, полную тьму.Прогнозировать погоду будет очень трудно — внезапный шторм может произойти совершенно неожиданно, на южных широтах может наступить холод, на северных — рекордная для тех мест жара.Резкие климатические изменения будут сопровождаться сильными градами. С неба будет лететь град больших размеров, уничтожая не только посевы и машины, но и людей. Они будут приносить колоссальный ущерб. Мы еще услышим об ужасных градовых ливнях. Почти в каждом сообщении о погоде будут добавляться слова: «невероятно», «рекордный», «странный», «несвойственный», «фантастический». Не знаю когда, но все это будет совершаться не одновременно. Мне же только дано Святым Духом повеление предупреждать вас, кто готов слушать, что эти события грядут и условия жизни будут ухудшаться.Вспышки эпидемийПосле голода, наводнений и землетрясений начнутся эпидемии различных заболеваний. В развивающихся странах будет свирепствовать холера. Недоедание и сопутствующие ему эпидемии будут проблемой во многих народах.Продовольствия, медикаментов и других жизненноважных средств для борьбы с этими бедствиями не хватит, и многие будут умирать, не получив необходимой помощи. Видимо, это будет жестокая война природы против человечества. И не смотря на то, что Бог обещал никогда не покинуть людей, будет казаться, что Он всё-таки их оставил.НечистотаХристианам скоро придется столкнуться с таким яростным потоком нечистоты, что если верующий захочет остаться верным и послушным Богу, ему будет необходимо хранить очень тесное общение с Богом. В Писании сказано, что Лот в Содоме мучился день и ночь, видя и слыша о том, что там творилось. Уже передаются порнофильмы по спецкабелям в крупных городах США, Канады и Европы. Люди будут платить большие деньги за то, чтобы в своих квартирах смотреть эти эротические фильмы. При отсутствии предосторожностей дети смогут переключать каналы телевизора и видеть отвратительные фильмы сексуальных извращений. Секс и убийства; секс и кровь; секс и садизм; секс и насилие — это основные темы приближающихся порнофильмов. Мы недалеки от того времени, когда порнофильмы будут показываться и в обычное для передач время.Грех Содома оживет в нашу эпоху. Содом был виновен во всех грехах, но самым ужасным из них было нападение на невинных людей толпы распаленных содомистов-гомосексуалистов. Поверьте мне, когда я говорю вам, что недалеко то время, когда вы возьмете вашу местную газету и прочтёте о грязных событиях, о том, что невинные дети стали жертвами нападения разнузданных банд гомосексуалистов в парках и на улицах городов. Массовые надругательства станут реальностью завтрашнего дня, как об этом сказано в Библии. И этот день близок.«теплые» христианеЯ вижу многих христиан последнего времени, которые когда-то любили Бога и которые погибают из-за того, что ими овладела любовь к удовольствиям. Они стали очень спокойно смотреть на свою увлеченность непристойными фильмами, частыми вечеринками, застольями с вином. Они стали очень колеблющимися, пытаясь жить свободной христианской жизнью, что и изменило их так резко, что они и не поняли, кем стали.Величайший грех в это время — это не отзываться на Божий призыв, когда Его зов звучит так сильно.Тысячи христиан отпадут от веры и начнут предавать своих друзей. Они будут вспыльчивыми, напыщенными от гордости и для служения Богу будут предпочитать только «удобное время».Весть о наступлении Суда и пришествия Христа не будет услышана многими христианами по той же причине, по которой весть о грядущем потопе и трубный призыв Ноя к покаянию не был услышан его современниками, потому что они были слишком погружены в свои удовольствия, покупая, продавая, строя, сажая и занимаясь любовью.Умножение лжеученийИстине Святого Божьего Слова люди будут предпочитать ложные учения и новые идеи. Они будут толпиться вокруг учителей, которые выдадут «новые мысли и откровения». Мужчины и женщины будут обращаться к пророчествам и учениям человеческим гораздо больше, чем к учению истины. Они будут внимать духам обольстителям и учениям бесовским.Мы живём накануне крайностей на почве Евангелия, когда люди в поисках того, что льстило бы слуху, последуют за служителями, которые будут казаться «ангелами света», но в действительности проповедуют и учат ереси. Новые учения будут широко использовать имя Иисуса и драпироваться в одежды аскетизма, самоотречения и силы воли.Библия предсказывает, что многие из этих лжепоследователей Иисуса станут перед престолом Божиим, говоря: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но Господь скажет им: «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». (Евангелие от Матфея глава 7, стихи 22, 23).«Я ненавижу своих родителей»В то время, когда столько внимания уделяется вопросу злоупотребления наркотиками, всё больше подростков и студентов обратится к алкоголю. Мы вскоре столкнёмся с критической проблемой алкоголизма среди подростков 13-16 лет. Мы достигнем успеха, отпугивая подростков от сильно действующих наркотиков, но появится опасность со стороны алкоголя. В результате множество подростков, слышавших от своих родителей, что привычка взрослых к спиртному не так плоха, как привычка к наркотикам, решили бросить наркотики и взяться за алкоголь.Тем не менее, даже предсказывая катастрофический рост алкоголизма среди подростков, я убеждён, что и это не будет такой проблемой, как ожесточение детей против родителей. Как раз ожесточение против отцов и матерей будет причиной того, что многие обратятся к алкоголю.Проблемой для молодёжи в будущем будет ненависть к родителям. Мир скоро будет потрясен признанием тысяч и тысяч подростков: «Я ненавижу своих родителей». Теперь мы вступаем в эпоху, когда злейшими врагами человека будут члены его собственной семьи: отец против сына, мать против дочери и родня со стороны жены или мужа, ненавидящие друг друга.Уже в следующих десятилетиях подростки столкнутся с апокалиптическими кризисами. Они будут жить в мире, основания которого колеблются — среди войн, слухах о войнах и смятении народов. Бедствия, землетрясения, катастрофы, моры, метереологические потрясения вызовут страх и изумление в их молодых умах. Родителей, которые пренебрегли запастись духовным водительством и вечной надеждой, настигнет день расплаты. Подростки будут негодовать на родителей, которые обокрали их в этом отношении. Бедствия настигнут дома, в которых нет Бога, нет духовного наставления, нет Библии, нет жажды по Богу.Многие родители умрут «тысячью смертей» из-за трагического предательства своих собственных детей. Но эти дети будут считать, что делают это на законном основании. Многие родители даже никогда не пытались найти из этого выход. Они так погрузились в свои собственные проблемы и увлечения, что у них было очень мало или даже совсем не было времени для общения со своими детьми по поводу волнующих их проблем. Детям было предоставлено самим решать свои проблемы, а им это не под силу. Они видели, как их родители изменяют друг другу, лгут, сражаются и разводятся.Грядёт «дух гонений»Я вижу, что приближается час преследований, каких человечество не знало раньше. Это будет преследование истинно верующих в Иисуса Христа, которое возникнет, как многоголовое чудовище из глубины моря. Начнётся это медленно и неуловимо и придет тогда, когда будет казаться, что религиозная свобода достигла своего расцвета. Это распространится в Америке, Канаде, а затем по всему миру, и, в конце концов, это станет каким-то безумием.Я вижу сверхъестественный великий союз всех истинных последователей Иисуса Христа, связанных воедино посредством Святого Духа, на основе общего доверия Христу и Его Слову. Эта сверхъестественная Церковь верующих, объединенных вокруг Слова Божия, станет своего рода подпольным братством. Она объединит вместе молодых и старых, белых и черных, в нее войдут люди всех наций.В то время, как видимая всемирная церковь будет добиваться политической силы, эта невидимая сверхъестественная Церковь будет сильно возрастать в силе Духа. Эта сила придет от гонений и преследований.В настоящее время существует большая свобода для проповедей истинного Евангелия по радио и телевидению. Никогда средства массовой информации не были так широко открыты для служителей Христа. В наше время христиане имеют свои собственные радиотелестанции, они имеют полную возможность молиться за больных, собирать пожертвования и содействовать распространению Евангелия всеми доступными средствами. Но будьте осторожны! Придет время гонений и притеснений. Сигнал перемены уже в воздухе. Радио и телепрограммы, содержащие проповедь о Христе, станут мишенью сатанинских сил, полных решимости заставить их свернуть с истинного пути.Я получил для всех служителей следующую весть: «Трудитесь, пока еще длится день, ибо придет ночь, когда никто не сможет делать». Сейчас день свободы и возможности, но ночь притеснений и гонений недалека.Божье слово к верующимДорогие друзья, послушайте, что Дух Святой сказал мне. Всего шесть маленьких слов, но таких могущественных, что они пробудили во мне славную новую надежду и веру. Вот эти шесть слов: «Бог все держит в Своей власти!»По Своей любви и милости Он позволяет бедствиям тревожить землю, чтобы предупредить всех, кто будет слушать, что Иисус Христос возвращается и это время для приготовления.С такой многократностью и силой трагедии и разрушения постигают Землю, что можно предположить, что Земля страдает, как бы в родовых муках. Библия говорит, что Бог будет творить новое небо и новую землю. Эта старая Земля пройдёт и расплавится в горячем огне.По мере того, как мы будем приближаться к последнему часу, эти «родовые боли» будут ещё более учащаться и усиливаться. Усилится голод, усилятся моры, увеличится число землетрясений во многих местах. И всё это явится только началом скорби. Но обращение Библии ко всем истинным верующим звучит так: «Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Евангелие от Луки, глава 21, стих 28).Вопреки землетрясениям, голоду, чуме, граду, смертельным тепловым волнам, наводнениям, ураганам и эпидемиям — природа не вышла из-под контроля! Всё, что мы видим сегодня сбывающимся, было ясно предсказано в Божьем Слове. Природа управляема и удерживаема Богом, и ничто не в состоянии пересечь эти пределы, если Бог не разрешит этого.Если деньги потеряют ценность, если депрессия и упадок экономики придут вместе с безработицей и страхом, если наступят инфляция и загрязнение атмосферы, если вокруг будут войны и слухи о войнах, а достижения и строения общества разваливаются на части - если человечество будет на краю пропасти, для истинных же детей Бога все находится во власти Всемогущего! Ничто не может нанести вред душам тех, кто пребывает в укрытии Его могущественных крыл.Бог не обещал Своим детям оберегать их от страданий, Он не обещал беречь от того часа, когда приходит нужда. Мы не имеем обещание о мире на земле, спокойствия, безопасности или постоянного финансового благосостояния. Нам пообещаны мир и безопасность души и ума — этот сверхъестественный запас в каждой истинной нужде — и заверение, что нам никогда не придется просить хлеба. Бог хотел бы видеть, чтобы мы все возросли духовно и могли сказать, как Апостол Павел: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (Первое Послание к Тимофею, глава 6, стих 8).Бог желает, чтобы мы продолжали трудиться до возвращения Христа. Это просто значит, что мы должны трудиться так, будто конец никогда не придёт, а жить так, будто конец придёт завтра.