От создания мира до наших дней, во все века были, есть и будут учителя, которые обладают чем-то отличным от остальных — властью, силой, умом. Это люди, которые учат, воспитывают, открывают что-то новое.Например, великий ученый Альберт Эйнштейн произвел переворот в физике. Его открытия дали толчок для изобретения современной техники. Но он не мог сказать людям: «Научитесь от меня», он не мог дать покой и мир человеку. Идеалист Сократ проповедовал учение о том, чтобы познавать самого себя. Он много сделал нужного, был выдающейся личностью и, однако, умирая, сказал: «А я знаю, что я ничего не знаю». Все учителя, пусть даже вместе взятые, не могут дать покой душе, хотя бы одному человеку. Мы живем в век взлета мысли. Люди научились строить высотные здания, замечательные мосты, создали спутники, поднимаются в космос, углубляются в океаны, исследуют строение земли, делают потрясающие открытия, но «хоть выше небес поднимись, иль скройся в пучине морской, в пустыню, в тайгу удались, но грех твой идет за тобой». Все учителя стараются нести блага, но только Христос дает благо душе несет ей покой.Христос оставил пример, чтобы мы шли по Его следам. Евангелие от Луки, глава11, стих 1: «Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться». Он дал им образец молитвы «Отче наш». Библия дает много примеров молитв, а молитва «Отче наш» — молитва Господня дана не для того, чтобы только ею молились, но чтобы, следуя ей, молящиеся могли бы научиться у Христа говорить Богу многое в немногих словах. Христос осуждает в Нагорной проповеди любителей долго молиться на углах улиц, на видных местах, чтобы видели их люди. Христос наоборот говорит: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу Твоему, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6).В молитве есть великая сила. В народе говорят: «Молитва матери со дна моря достает». Был такой случай, когда страшная буря разыгралась на море. Видя недалекий берег, борясь с волнами, маленькое судно давало сигналы бедствия. Тотчас же отчалила от берега спасательная лодка на помощь погибающему судну; но усилия людей победить волны и доплыть до корабля казались тщетными. «Что, ребята, не вернуться ли нам назад? - предложил боцман. - Что толку идти на верную смерть. И судно, и люди, наверно, уже погибли, их не спасти». «Постой, - возразил один из матросов, - там, за утесом, когда я бежал на сигнал, несколько женщин молились за погибающих. Хотя я ветреный человек, но верю, что Господь слышит молитвы, и, по-моему, мы должны спасти от смерти хотя бы одного человека». Смелая речь матроса воодушевила его товарищей, и с новыми усилиями они двинулись вперед. Таким образом, вся команда утонувшего судна была спасена от верной гибели. Вера в то, что Господь слышит молитву, дает силу и мужество исполнить нашу обязанность, как бы трудна она ни была.Но у Христа не только можно научиться молиться. Бог призывает нас: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29). Христос кроток и смирен сердцем. Разве не такими же должны быть Его ученики? Но как нелегко даются христианам уроки кротости и смирения. Однажды миссионер в Индии крестил одного солдата — большого, сильного человека. Все товарищи боялись его. После своего обращения к Богу этот «лев» превратился в «ягненка». Однажды один солдат начал смеяться над ним. Он сказал: «Я сейчас узнаю, истинный ли ты христианин». Взяв чашку горячего супа, он вылил ему на грудь. Все в комнате затаили дыхание, ожидая вспышки гнева, но солдат спокойно расстегнул свой жилет, вытер обожженную грудь и сказал: «Если я стал христианином, то должен быть и гонимым. Спаситель был терпелив, и я хочу быть подобным Ему». Его товарищи были побеждены такой кротостью и тем, как он на деле доказал свою веру.Так нужно научиться у Христа, чтобы Он был виден в нас. Апостол Павел говорит верующим: «Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого» (2 Коринфянам, глава 3, стих 3).Известен случай, когда миссионер проповедовал в Китае о Христе, о Его любви, о том что Он кроток и смирен сердцем, добр и сострадателен. Один из слушающих воскликнул: «Я знаю, о ком ты говоришь. Этот человек живет рядом со мною». Так проповедовал своей жизнью китайский христианин.Как важно научиться у Него мудрости, кротости, быть одного духа с Христом, иметь с Ним одни мысли, желания. Мы помним событие, описанное в Евангелии: Христос идет в селение, Его не пускают. «Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Евангелие от Луки, глава 9, стихи 54-56).Вот и другому Своему ученику Христос говорил: «…отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Чтобы быть с Господом одного Духа, нужно исполнять Писание.Христос был не только кроткого, но и молчаливого духа. Вот Христос стоит во дворе Пилата, все кричат: «Смерть Ему, распни Его!», Его обвиняют. Он молчит. Порой бывает кто-то и не прав, но оправдывается. А вот Христос был прав, Его незаслуженно обвиняли, а Он молчал.Придет время, когда многие, так называемые, «христиане» скажут Ему во время Божьего суда: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда обьявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22, 23). Можно быть ревнителем Божиим в своих глазах, но если мы не научимся жить как Христос, то не сможем войти в Его покой.Пусть Дух Святой запечатлит в наших сердцах все сказанное и еще более напомнит нам, что делать, как жить, как поступать, дабы Христос отражался в наших сердцах, чтобы только Его являть окружающему нас миру.