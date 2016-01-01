Грешнее всех живущих

Грешнее всех живущих
    Сегодня, наверное, нет такого человека на земле, который не слышал бы таких слов, как «терроризм», «катастрофа», «катаклизмы», «стихии». К великому сожалению, в современном мире эти слова стали распространенными. Каждый выпуск в СМИ рассказывает о новых катастрофах, войнах, террористических актах. Мне бы хотелось поделиться своим взглядом на события недавно ушедшего года и предложить вам самим поразмыслить над случившимся , подумать о том, что еще может произойти. Может быть, и нам придется столкнуться с подобными событиями, которые произойдут неподалеку от нас?
    Много горя принес во многие семьи ушедший год, и о печальных известиях мы услышали уже в этом году. Беда и горе постигают человека независимо от его расы, цвета кожи, национальности, занимаемого положения в обществе. Смерть не разделяет людей на молодых и старых, она забирает всех, кто попадет ей под руку — находишься ли ты в Израиле, проживаешь ли в Москве, или являешься гражданином любого другого государства.
    Давайте обратим внимание на события, которые имеют место в нашей стране. Наводнение принесло много страданий людям в некоторых районах Российской Федерации. Одно из больших произошло весной 2001 года и разрушило якутский город Ленск, причинив колоссальный ущерб. Да что говорить, достаточно включить телевизор и посмотреть последний выпуск новостей. История человечества не знает времён, чтобы в мирное время, только за последний год, разбивалось такое большое количество самолетов с пассажирами на борту. На наши улицы уже давно стало небезопасно выходить — грабят, убивают. Причем, современные преступления отличаются особенной жестокостью и насилием. Маньяков становится все больше. Преступность среди детей продолжает расти. Уже без особенного удивления воспринимаются известия о том, что дети убивают родителей, жестоко расправляются со своими сверстниками. Христос говорил, что «... по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12). Ежегодно около 3 тыс. детей и подростков в России кончают жизнь самоубийством. Каждый час в нашей стране от рака умирает 50 человек, а в год эта цифра составляет 450 тыс. человек.Каждый второй брак распадается. Еще несколько лет назад двери домов не запирались на тяжелые засовы. В открытых настежь окнах красовались цветы. Мы были мирными, дружелюбными соседями. Сегодня на стражу квартир встают прочные железные двери и сигнализация. На входы в подъезды жильцы вынуждены монтировать еще недавно совершенно неизвестные домофоны, а на окна устанавливать прочные металлические решетки. Люди стали завистливы и злы по отношению друг ко другу.
    Террористическим актам нет числа и конца. Весь цивилизованный мир потрясло событие, произошедшее 11 сентября 2001 года в Америке, когда рухнула одна, а через восемнадцать минут вторая башня Всемирного Торгового Центра. Следом за этим сообщением пришло известие о крушении еще одного пассажирского лайнера в штате Пенсильвания, на здание Пентагона, где так же погибло много людей. Меня взволновали эти известия, а увиденные кадры по телевидению заставили о многом задуматься. Но больше всего, меня потрясло, как верующего человека то, что многие кинулись к истолкованию событий к «написаньям великого Нострадамуса», игнорируя при этом такую великую и вечную книгу, как Библия. Как ни странно, Нострадамусу и его пророчествам в нашей стране уделяют гораздо больше внимания, нежели в той же Америке. А ведь Библия описывает события от времен сотворения первого человека и до тех дней, которыми Земля закончит свое существование. Причем, эти пророчества постепенно исполняются одно за другим, приближая нас к важнейшему финалу всего человечества, всего мироздания — второму пришествию Господа Иисуса Христа. Все, что уже произошло, происходит и будет происходить предсказано в Слове Божьем — Библии. И что же говорит Библия обо всем происходящем? Случайны ли все эти катаклизмы? «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 6, 7). Я слышал мнение многих людей о событиях в Штатах. Говорят, что Америка сама во всем виновата, потому что постоянно с кем-то воюет. Я слышал мнение, что в тех странах, где взрывают здания и падают самолеты — люди грешнее всех живущих на Земле. Но это неверно. Когда однажды ученики рассказали Иисусу о людских жертвах в Галилее, Он им ответил: «...думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете» (Евангелие от Луки, глава 13, стихи 2-5). Разве те, кто погиб под обломками американских небоскребов, грешнее тех 118 человек, которые закончили свою жизнь на дне Баренцева моря в подводной лодке «Курск», или мирных жителей, которые каждый день гибнут под обстрелами боевиков в горячих точках планеты?
    Дорогой читатель! Библия утверждает, что все это происходит в мире не потому, что один человек хороший, а другой — плохой, одно государство хорошее, а другое — плохое. Мир платит цену за свое неверие в Бога. За безбожие! Бог предупреждает, что ожидает весь мир в будущем: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне» (Евангелие от Матфея, глава 24, стих 21). Но Бог, богатый любовью и милостью дает шанс каждому сделать выбор куда идти и за кем. Я искренне хотел бы, чтобы твой выбор остановился на Иисусе Христе.
    Я уверовал в Бога в армии, в 1996 году, и с тех пор ни разу не пожалел о том, что стал христианином. Я не знаю, что может случиться со мной, но одно знаю точно — моя душа принадлежит Иисусу Христу. Хочу искренне пожелать и вам обрести мир с Богом!
В. Полещук

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ВЫПУСК 17 2002\1