Свидетельства

Был последний рабочий день уходящего 2001 года, а подарки близким и родным на Новый год еще не куплены. И вот вечером я зашла в магазин, чтобы сделать покупки. Расплатившись с кассиром и сложив все в пакет, вдруг услышала, что раздался какой-то шум. Я обернулась и увидела человека в черной маске с пистолетом в руке, которым он показывал на пол. Грабителей было двое. На них были камуфляжные костюмы, в руках у одного — обрез, у другого — пистолет. Потом услышала команду: «Всем лечь на пол!» Кроме меня в торговом зале были два продавца. Медленно соскользнув по стеклянной витрине на пол, я возопила к Богу. Я молила о том, чтобы никого не убили. Было очень страшно, ведь все происходило не в кино, а на самом деле. Молясь, я совсем не заметила, как один из бандитов оказался возле меня. Заглянув в мой пакет, он спросил: «Это не Вас ждет машина около магазина?» Я ответила, что нет. «Тогда пойдемте с нами». Я с ужасом подумала: «Куда?»Меня привели на склад и оставили вместе с уже находившейся там семейной парой средних лет. Это была уборщица магазина и ее муж. Они уже собирались уходить домой, но их задержали, как и меня. Грабители требовали у работников магазина открыть сейф. Но он оказался пуст, так как незадолго до их «прихода» все деньги забрали с собой инкассаторы. Все это время я продолжала молиться о том, чтобы Господь сохранил нас всех. И Он сохранил. Бандиты, допросив одного продавца, отправили его к нам, а сами ушли через служебный ход. Слава Богу!«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Псалом 33, стих 8).

С. Вавилкина

У меня есть друг, который занимается добычей и продажей живого корма для декоративных рыбок. И вот, как-то в самом начале зимы, я поехал с ним, чтобы помочь в ловле корма. Как только мы добрались до места назначения и разложили все приспособления для ловли, я пошел за дровами. Лесок находился в стороне от озера. Чтобы сократить дорогу на обратном пути, я решил пройти через замерзший водоем. Помня, что где-то у берега должны быть врытые бетонные плиты, по которым можно пройти, я наугад зашагал по льду.Но, как только я прошел несколько метров, подо мною треснул еще тонкий, неокрепший лед, и я оказался в «ледяной ванне». Впереди лежали на льду собранные мною дрова. Мной овладел страх. Я просто барахтался в воде, не чувствуя дна под ногами. В тот момент в моем сознании мелькали самые разные мысли. Перед глазами стояли картины прожитых дней.Вдруг, я понял, что тону. Неужели моя жизнь так нелепо оборвется?Не в силах сам выбраться на берег, я стал кричать в надежде, что мой товарищ, оставшийся на берегу, услышит меня и придет на помощь. Но берег был слишком далеко. Мой друг не слышал, да еще прибрежные кусты скрывали меня из поля зрения. Но Всемогущий Бог слышал меня. Он видел все, знал о моей беде и подал невидимую руку помощи. Когда в очередной раз я попытался выкарабкаться, то вдруг обнаружил рядом с собой злополучную бетонную плиту. Оперевшись на нее, я смог выскочить из воды. Но, как я так быстро добрался по льду на твердую поверхность, до сих пор не понимаю: ведь в любой момент под тяжестью моего тела тонкий лед у кромки воды мог опять проломиться.Не только в этом была явлена Божья милость. После купания в ледяной проруби мы сразу поехали домой. Надо сказать, что мы должны были ехать на пригородном автобусе, а до остановки нужно идти пешком, да и весь путь до дома занял несколько часов. Идти пришлось в мокрой, холодной одежде. А у меня хронический бронхит. Я просил Бога о том, чтобы только не замерзнуть. И представьте: пока мы шли с озера до остановки, я согрелся!Я благодарен Господу не только за то, что Он спас мою жизнь, но и за то, что незапланированное «моржевание» не нанесло никакого вреда моему здоровью. Слава Богу за Его помощь!«Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой» (Псалом 39, стихи 2).

А. Лифатов

Мне хотелось бы рассказать о благословениях Божьих в моей жизни и о тех милостях, которые Он явил моей семье. Недавно у нас родился пятый ребенок — сын. Теперь в нашей семье две девочки и три мальчика. В истории рождения наших детей, с точки зрения медицины, есть одно немалое чудо. У нас с женой по крови разные резус-факторы. С точки зрения медицины, это имеет большую опасность, как при рождении детей, так и во время беременности для матери и для будущего ребенка. По законам генетики, если у матери отрицательный резус-фактор, а у отца — положительный, то по доминантному признаку чаще всего у ребенка тоже положительный резус-фактор. В таком случае у матери в крови будут вырабатываться антитела к положительному резусу плода. Эти антитела во время беременности с кровью матери поступают в кровь ребенка и вызывают у него агглютинацию — склеивание клеток эритроцитов. Это приводит к отторжению плода организмом матери и гибели ребенка. С каждой последующей беременностью увеличивается количество этих антител, что повышает риск для здоровья матери. Но мы, имея Библейское наставление, молимся о детях еще прежде их рождения. В молитве мы просим у Бога милости, чтобы Он послал нам здоровых детей. Мы молились за их глазки, носик, ушки, за каждую клеточку их организма. Мы верим и знаем, что Бог является Творцом человека. И Господь послал нам совершенно здоровых пятерых детей. Пишем это мы не для того, чтобы превознестись над медициной, или признать ее неверной, но чтобы показать, что в Боге есть всегда решение всех проблем. Бог дает надежду и утешение. Слава Ему! «Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои...» (Псалом 138, стихи 13, 15, 16).Господь по любви Своей решает не только вопросы жизни и смерти. Он вникает во все дела наши. У нас была очень большая нужда в жилищном вопросе, так как с пятью детьми в тринадцати метрах нам стало тесно. Мы, не имея никакой возможности приобрести жилье, приносили эту нужду в молитве Богу и верили, что Он не оставит нас и просимое даст даром. В Писании Бог учит нас все свои заботы возлагать на Него. «Войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6). Я пошел на прием в администрацию города Заречного (Пензенской области), в котором мы живем. Бог расположил сердце мэра. После того, как я рассказал о своей нужде, он в течение месяца уже дал положительный ответ на разрешение нашего жилищного вопроса. Все это рассмотрели на Собрании Представителей города. После этого нам выделили совершенно бесплатно четырехкомнатную квартиру в новом доме.Если вы думаете, что это не чудо, а дело Собрания Представителей, то попробуйте сами в наше время без копейки денег, с помощью своих собственных сил получить бесплатно квартиру. Это только чудо Божье!За все это мы благодарны Богу. За здоровых детей, за новую просторную квартиру и многие милости Его. Слава Ему! «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его» (Псалом 102, стихи 1, 2).

А. Капылов

Я служил в армии с 1995 по 1997 год. В 1996 году я получил очень тяжелую травму позвоночника. Два позвонка в моей пояснице пострадали от удара настолько сильно, что я лежал около недели и не мог встать. Поясница очень болела, ноги плохо слушались. Дело на самом деле было серьезное: два позвонка были сдвинуты со своих мест. Так как травма была получена в результате неуставных отношений по отношению ко мне, как к молодому солдату, то меня не торопились направлять в госпиталь.Кое-как я начал потихоньку ходить. Моя служба заключалась в работе на кухне. Нагрузок мало, но моя служба мне совершенно не казалась «медом» из-за сильной изжоги, которая появлялась после любого приема пищи, а теперь еще мне было трудно держать свой собственный вес.В то время к нам в часть пришли молодые проповедники, которые рассказали нам о Боге. Они говорили, что Бог не только слушает наши молитвы, но и отвечает на них. В доказательство своих слов они показывали места из Библии. Я понял из проповеди, что для того, чтобы мне получить исцеление, мне нужно примириться с Богом, раскаяться в том, что до сих пор жил без Него. Я прочитал молитву покаяния, мне подарили Новый Завет, который впоследствии я начал читать. И моя жизнь действительно изменилась. Впервые я начал задумываться о смысле жизни. Но самое главное для меня тогда было то, что мой позвоночник перестал болеть, я мог даже совершать физические упражнения. Спустя несколько дней я заметил, что моя сильная изжога пропала. Я начал есть все подряд, ожидая привычных неприятных ощущений в желудке, но их больше не было. До сегодняшнего дня мой желудок меня больше не беспокоит. Мой позвоночник исцелен. После службы в армии я даже работал несколько месяцев грузчиком и таскал очень тяжелые вещи. Но, слава Богу, болей не возникало, и я знаю, что их и не будет, так как Бог исцеляет полностью и навсегда. Теперь я радуюсь жизни еще сильнее, так как эти исцеления были не единственными. Слава Великому Богу!

В. Полещук