— «Гедеон» — это международная христианская организация, деятельность которой идет в двух основных направлениях: во-первых, — издание Новых Заветов, во-вторых, — их распространение. На данный момент в «Гедеон» входят 175 стран мира. За все 103 года своего существования наша организация не уклонялась от поставленной цели и имеет стабильный рост и успех. Это стало возможным благодаря тому, что мы являемся самостоятельной организацией, независимой от какой-либо Церкви или деноминации, а также потому, что в нее входят христиане разных вероисповеданий.— Христиане разных Церквей мира жертвуют свои деньги специально на выпуск «гедеоновских» Новых Заветов. Все эти средства идут в общую кассу. Затем определяются потребности каждой страны. Например, на русском языке нужно 3 млн. экземпляров, на английском 2 млн. и т.д. Потом печатаются Священные Писания в одной типографии на разных языках. Эти Евангелия (Новый Завет) отправляются в разные точки земного шара. Члены международной христианской организации «Гедеон» — находятся в 175 странах мира. Обычно это небольшие команды, состоящие из представителей различных Церквей и деноминаций , но объединенные большим желанием нести Слово Божие в этот мир. Хочется заметить, что это благотворительная и общественная организация, и никто из ее сотрудников не получает зарплату. Мы совершаем свой труд в свободное время, оставляя семьи, дела, совершенно бескорыстно, только ради Господа, для спасения людей.— В сферу нашей деятельности входят: больничные учреждения, учебные заведения, мы распространяем Новые Заветы среди призывников, среди военнослужащих, в тюрьмах, ИТК (исправительно-трудовых колониях), гостиницах.Есть еще одна очень важная деталь: мы не призываем людей ходить в определенную Церковь. Наша цель — подарить человеку Священное Писание, чтобы у него был свой Новый Завет. Обычно перед тем, как вручить подарок, мы говорим несколько слов о том, что это за книга, и кто ее дарит.— Я, лично, часто слышу подобные заявления. Можно с уверенностью сказать, что люди так думают и говорят по незнанию. На самом деле «гедеоновские» Новые Заветы являются истинным Словом Божьим. Их можно читать совершенно спокойно и без всякой опаски, так как они имеют наш традиционный Синодальный перевод, общепринятый в России. Приведу цитату из книги «Азы православия», о том как относится православная Церковь к различным неправославным изданиям Библии (2-е издание, исправленное и дополненное, выпуск 2000 года, стр. 77): «Но можно ли их читать православному человеку без вреда для души? Дело здесь не в том, у кого он взял Библию, а в том, что в ней напечатано. Подавляющее большинство «протестантских» Библий на русском языке печатается с Синодального издания XIX века, о чем и извещает надпись на обороте титульного листа. Если там есть такая надпись — можно читать без смущения, поскольку тексты Священных книг не содержат ничего неправославного».Хочется успокоить тех читателей, которых волнует этот вопрос. Если вы уже имеете «гедеоновский» Новый Завет, или вам его предложат в подарок, не бойтесь и не смущайтесь. У вас будет такое же Священное Писание, что лежит на алтаре у любого православного священника.— Действительно, мы распространяем два варианта Новых Заветов. Карманный, обычно дарим школьникам и молодым людям, у кого хорошее зрение; настольный — более взрослому контингенту читателей и тем, у кого слабое зрение.Некоторые люди, видя крест, говорят: «Это католический, не наш крест, значит и само Евангелие сомнительное». Вообще, крест является общепринятым символом христианства. «Гедеон» — это всемирная организация, поэтому печатается тот вариант креста, который принимается христианами во всем мире, в том числе и православными. И если кто не знает, православная Церковь принимает этот вариант креста так же, как традиционный русский.Как Вы правильно заметили, мы имеем свою символику. На каждом «гедеоновском» Новом Завете находится наша эмблема — древний светильник. Как написано в Слове Божьем: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Псалом 118, стих 105). Что же касается обложки в целом, то существует единый образец « гедеоновского» Нового Завета для всех 175 стран мира. Если вы приедете в Австралию, Африку, Аргентину или Канаду, то увидите точно такие же книги. Неважно, какая это страна: православная, католическая, протестантская или лютеранская, вы сможете только по одному взгляду на обложку сразу определить, что это «гедеоновский» Новый Завет.— Мы не распространяем никакой веры. Мы дарим людям Новый Завет, который является Словом Божиим. Эта книга предназначена для спасения людей. В Библии написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 8).