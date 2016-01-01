Рожденные свыше

Рожденные свыше
Балаковскому реабилитационному центру 19 апреля 2002 года исполнился ровно год. На Пензенскую молодежную конференцию приехало несколько ребят из этого центра. Они согласились дать интервью и рассказать немного о себе.

-- Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
-- Меня зовут Рыськов Анатолий. Рядом со мной ребята, освободившиеся от наркотической зависимости в нашем центре: Шеногин Олег, Базыкин Анатолий, Лукьянов Алексей, Денисенко Алексей, Горченин Стас.

-- Расскажите о вашем центре.
-- Он находится в Саратовской области, Вольского района, селе Новопокровка. Директор-Романов Александр, руководитель-Жуков Владимир. Идея возникновения христианского реабилитационного центра появилась после проведения двух конференций "Молодежь против наркотиков", когда в церковь "Спасение" г. Балаково стали обращаться наркоманы и их родители.
Тогда в Вольском районе, в Новопокровке было куплено два дома. Местные жители, узнав, что в их районе открывается центр для наркоманов, восприняли такую новость без энтузиазма. А вечерами обсуждали одну и ту же тему: убегут наркоманы или нет. Не убежали! Да к тому же стали приезжать новые. Теперь все полюбили этих ребят. Они добрые, отзывчивые, всегда готовы придти на помощь.
Сейчас в центре уже 6 домиков и свое большое приусадебное хозяйство. Мэр г. Вольск Зубрицкий подарил прекрасного коня, которого ребята назвали "Самсон". Местная газета г. Балаково "Суть" подарила корову, которую так и назвали "Суть".Большое количество кроликов, индоуток, кур. Директор птицефабрики пообещал дать еще 500 кур, но пока их некуда вместить. Поэтому в ближайших планах постройка курятника и теплицы.

-- Скажите, а сколько человек уже прошли реабилитацию?
-- Около сорока. Из них сейчас ждут водного крещения 9 человек.

-- Как можно попасть к вам?
-- Очень просто. Нужно приехать в церковь "Спасение", где каждую пятницу проводится беседа с наркоманами и их родителями. У нас могут пройти реабилитацию даже те, у кого ВИЧ-инфекция и гепатит "Е". Принимаем из всех регионов. Мы еще никому не отказывали. Единственные требования- искреннее желание и медицинские справки. Реабилитация проходит от 6 до 12 месяцев, да еще 2 месяца в адаптационном центре. У нас большие планы: мы планируем не только работу с наркоманами, но и с людьми с алкогольной зависимостью, и с трудными подростками. Планируем создать адаптационный центр в Балаково, а в селе Новопокровка сделать большое христианское поселение.

-- Большое спасибо! Может кто-то из ребят хочет рассказать о том, как он попал в этот центр?
-- Меня зовут Олег. Мне 28 лет. Начал принимать наркотики в 1989 году. Начинал с анаши, потом был опиум и героин. Один грамм героина стоил 600 рублей. Мне нужно было 1/4 грамма, только чтобы не было ломок. Это 150 рублей минимум. Где взять такие деньги? Я стал воровать. В тюрьме сидел 2 раза. Каждый раз, когда меня сажали, мне приходилось "перекумаривать" около 12 дней. Но после того, как выходил, начинал колоться опять. Моя мама очень переживала. Однажды она сказала: " Ты покупаешь свою смерть за деньги". Я ничего не мог ответить на это.
Как-то раз мама пришла домой радостная. Она показала мне газету, где было написано о христианском реабилитационном центре. Я понял, -- это мой последний шанс. Я приехал в субботу. Ломки продолжались всего два дня, но я не выдержал и закурил. Во вторник меня выгнали. Приехав в город, опять начал колоться. Тогда стал проситься назад. Меня взяли обратно. Господь освободил меня и восстановил моё здоровье. Я проходил реабилитацию 6 месяцев и 2 месяца адаптацию в городе. Сейчас жду водного крещения!
--Меня зовут Анатолий. В наркотической зависимости находился шесть лет. Сначала попробовал из любопытства в 15 лет. Как и у любого "нормального" подростка были пьянки, драки. В 18 лет начал употреблять внутривенные наркотики. Все родные и знакомые отвернулись от меня. И выхода я уже не видел. Моя мать запирала меня дома и сама давала мне деньги на наркотики, потому что мне было всё равно, каким путём добыть деньги, --лишь бы купить. Лечили меня много раз, но как только выходил, начинал колоться снова. Привлекался к уголовной ответственности, был судим. Думал, что после этого уже не буду, но начинал опять.
Мама стала искать, в какой христианский реабилитационный центр меня отправить. И тут мы узнали, что такой открывается в Балаково. Я решил поехать туда на лето, чтобы потом вернуться к нормальной жизни.
Я всегда считал себя верующим, но только там я увидел чудеса Божии и по-настоящему уверовал. Ломок у меня не было - это было первое чудо. Господь, как ювелир, проводил со мной работу: очищал меня и освещал. Бог реально изменил мою жизнь. Слава Богу!
Меня зовут Алексей. Мне 21 год. С 16 лет я употреблял опиумные наркотики. Несколько раз я пытался покончить с собой: резал вены, но кровь останавливалась, и я оставался жив. Когда человек употребляет наркоту, его воля находится в подавленном состоянии, и он готов на всё, чтобы достать дозу. Я тоже воровал. Однажды мама рассказала мне о реабилитационном центре и просила меня пойти туда. Мне совсем не хотелось идти. И я сказал своей матери: " Дашь на дозу - пойду". Так я оказался в реабилитационном центре.
Я знал, что Бог есть, но совсем не думал, что Он может меня освободить от наркотической зависимости. Уже на третий день, когда покаялся, Господь посетил меня, и я написал стихотворение, хотя никогда до этого не писал стихов.


В темной яме сырой, Бесконечно глубокой,
Я сидел сам не свой.
Надо мной кто-то топал.
Острым жалом шприца
Я пронзал себе вены,
И я знал до конца,
Что придут мне на смену.
Я бросался на стены,
Как загнанный волк.
Падал я на колени,
Глаза засыпал песок.
Я спрошу у вас, люди:
-- Зачем так страдать?
Не хочу и не буду
Убивать свою мать.
Но что будет с тобой,
Если в яме глубокой
Червь грызет твою плоть,
Твоё сердце закрыто.
Я цеплялся за край,
Кто-то жёг мои пальцы
И хотел меня взять,
Он толкал и смеялся.
Вдруг увидел я свет,
А я в угол забился.
Но услышал я стук,
И тогда стал молиться.
Иисус подошел
И подал свою руку.
Он сказал:
-- Я пришёл,
Чтоб забрать твою муку.

-- Большое спасибо вам, ребята!


P.S. От себя хочу заметить, что видя такие чудесные изменения в жизни этих ребят, вслед за ними к Богу пришли и их семьи. Слава Господу!

Интервью взяла Ю. Филина

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ВЫПУСК 18 2002\2