Преобразователь природы

Как прекрасны и удивительны Божьи творения! Мы восхищаемся грациозностью косули, силой «царя зверей» — льва, поражаемся способностью хамелеона менять свою окраску, вдыхаем целый букет цветочных ароматов. Но если снять «розовые» очки и повнимательнее посмотреть на мир природы, то можно увидеть его не только в радужных тонах.Борьба за выживание, жестокость животных и людей по отношению друг к другу, болезни, не щадящие ничто живое — все это реально на Земле. Естественно, что у многих возникают вопросы: «Зачем Бог, которого Библия называет милосердным и любящим Творцом, создал ядовитых гадов, кровососущих комаров, никому не нужные сорняки и вредных насекомых, пожирающих долгожданный урожай на наших огородах? Почему Всесильный попустил злому твориться на земле?»Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к Библии. Вначале мир был создан не таким, как сейчас. Первым людям Бог дал повеление: «... плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле» (Бытие, глава 1, стих 28). Под словом «владычествуйте» Бог, естественно, подразумевал не то, чтобы людям можно было убивать животных. Человеку была дана способность использовать их в хозяйстве. Никто, имеющий душу живую, не мог употреблять в пищу живых существ, так как «... сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу; А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так». (Бытие, глава 1, стихи 29, 30). Творец уравнял первых животных и людей в том, что все они были вегетарианцами.Но вот Ева и Адам согрешили. Как же это событие повлияло на картину первозданной природы? Мы читаем, что Бог «Адаму сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедовал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Бытие, глава 3, стихи 17-19). Какие кардинальные перемены произошли в природе! Вся Земля проклята за непослушание Адама. И теперь человек испытывает такое же множество трудностей, что и Адам, которого выслал «... Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Бытие, глава 3, стих 23).Но на этом преобразования в мире природы не окончились. Шли годы, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле» (Бытие, глава 6, стихи 5-7).Но среди всего развращенного народа жил праведный человек — Ной. Из людей только его семью Бог оставил в живых. «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле по паре, мужского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною» (Бытие, глава 7, стихи 7-9). Мы видим, что Богом было задумано сохранить от вод потопа все виды животных: чистых и нечистых, которые могли войти в ковчег. И вот настал долгожданный день, когда земля освободилась от воды, а люди и животные после почти годового заключения в тесном для всех них ковчеге смогли ступить на твердую почву. И тогда Господь говорит Ною: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле,и все рыбы морские; в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все» (Бытие, глава 8, стих 22; глава 9, стихи 1-3). Вот еще новые штрихи Преобразователя природы. Если Адаму было дано повеление владычествовать, управлять животными, то Ною и его сыновьям сказано нечто иное: звери должны страшиться и трепетать перед человеком. И это действительно так и по сей день. Никакая живая душа не сравнится с людьми, держащими оружие против нее. Весь живой мир трепещет перед человеком и боится его.С того дня, как Бог благословил Ноя и сынов его, люди стали употреблять не только растительную, но и животную пищу. Бог разрешил убивать животных ради еды. Но люди в своей жестокости так «увлеклись», что истребляют с земли всех живых существ, которые только могут представлять ценность в их глазах. Не одна сотня видов растений и животных уничтожена с лица земли из-за нашей алчности или нерадения. Людские сердца настолько ожесточены, что тому, кто создан «венцом природы», ничего не стоит убить не только животное, но даже человека. Но ни один неискупленный грех не останется безнаказанным, ибо Господь сказал: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Бытие, глава 9, стихи 5, 6).Неужели Бог не видит все наши злодеяния? О, поверьте, видит! Тогда почему же Он, Всесильный, не может истребить все зло на земле, как во времена Ноя? Бог может и это! Но Господь — не человек. Он бодрствует над всеми Своими словами. И все, что Он говорит, исполняется. «И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами, и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; И Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами, и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти» (Бытие, глава 9, стихи 12-15). Разве эти стихи умаляют всесильность нашего Творца? Ничуть! Они говорят о Божьем милосердии к нам.Оказывается, радуга — одно из прекраснейших явлений природы — знамение завета Бога со всякою душою живою. Каждый раз, когда появляется радуга в облаках, Он вспоминает о Своем завете. Подумайте только, сколько раз над землею вставало это чудо чудес со времен потопа до наших дней?! Бесчисленное множество. И столько же раз Создатель вспоминал о Своих словах, сказанных Ною, вновь и вновь Его милость обновляется. “По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось; Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!” (Плач Иеремии, глава 3, стихи 22, 23).Как вы думаете, радуга — это последнее Божье преобразование в природе? Взгляните, что говорит Писание: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Исайя, глава 11, стихи 6-9).Неужели действительно, когда-нибудь волк будет жить с ягненком, а младенец играть с аспидом? Не знаю, как ваше, но мое сознание не совсем вмещает эти прекрасные картины, где хищники, у которых от рождения заложены инстинкты кровожадности смогут мирно уживаться со своей сегодняшней жертвой. Но это будет на Земле в Тысячелетнем Царстве Христа! Так сказал Бог, а на Его Слово, уж поверьте, можно положиться наверняка.Мы настолько привыкли ко злу, что в доброе верится с трудом. Сегодня люди и животные тысячами умирают от эпидемий. А сколько в окружающей среде микробов и вирусов — возбудителей страшных болезней, против которых медики так и не нашли еще лекарственных средств. Все живущее под солнцем страдает в большей или меньшей степени. Нет ни одной живой души, которая бы была довольна своей нынешней жизнью. Для полного счастья всегда чего-нибудь не хватает. За грех Адама Господь проклял землю, за наши грехи в мире есть язвы и болезни. Человек, в отличие от животных, имеет откровение от Бога. Он способен разуметь, что ждет его в этом и будущем веке, если он отдаст жизнь своему Творцу или не отдаст. Мы можем добровольно созидать земную жизнь с Богом или без Него — вот в чем наше отличие от других живых существ. Но «... тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, — потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего (ее), — в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Послание к Римлянам, глава 8, стихи 19-22). Но как писал Апостол Павел, «... что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Послание к Римлянам, глава 8, стихи 18).