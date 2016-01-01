Друг мытарям и грешникам
На протяжении всего Ветхого Завета Бог стучался к Своему народу о тех людях, которые преступили закон, которые были отвержены. Уже в первые дни, как только израильтяне ступили в землю обетованную - землю Ханаанскую, Бог не сказал: "Приготовьте себе шатры, насаждайте виноградники", Он говорил: "...сделайте у себя города убежища, о которых Я говорил вам чрез Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла; пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь" (Иисус Навин, глава 20, стихи 2-3). Бог народу дал Моисея, пророков, чтобы их слушались. Через царя Соломона Господь взывал: "Спасайте взятых на смерть". Но люди и Соломона не послушались. Они больше стекались смотреть на казни.
Иисус пришел на землю к таким, как я когда-то. Он - Друг мытарям и грешникам. Однажды к Нему привели женщину, которую по закону за ее грех надлежало побить камнями. Но Он "сказал им: "кто из вас без греха первый брось на нее камень...Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим...". А те слова, которые Иисус сказал той грешнице, звучат к каждому, находящемуся в местах лишения свободы: "Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши" (Евангелие от Иоанна, глава 8,стихи 7-9). Я знаю, чем "неудачнее" ребенок, тем он дороже матери. Но любовь Божия намного выше к этим людям, чем любовь матери.
Я расскажу один эпизод из нашего служения. На Белом озере, на острове Огненном есть "Вологодский пятак". Там собраны все, кому после моратория смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. И вот, когда мы приехали во второй раз, начальник колонии нас спросил: "У нас один человек хочет покончить жизнь самоубийством, уже три раза вешался. Не могли бы вы сходить к нему?" Мы пошли с удовольствием. С нами была охрана из пяти человек. Мы зашли в камеру. Я увидел черные лица заключенных. В их взгляде была одна злоба. Я мог бы рассказать им о себе, как Бог изменил мою жизнь, о том, что отнял у меня дьявол, а Бог все это потом восстановил. Но о какой надежде я мог сказать этим преступникам, сидящим в этой зоне, если по нашему законодательству человек, посаженный туда, уже никогда не выйдет на свободу? Я стал говорить им о разбойнике, который висел на Голгофе по правую сторону от Христа на кресте. Они сидели в камере вдвоем и слушали. И вот один из них, уже не молодой, сказал: "Да что ты нам о Боге говоришь? Он нас не любит! Он наказал нас, и мы тут находимся. Я вешался три раза и знаю, что через четыре минуты шейные позвонки уже расходятся и наступает смерть. А я последний раз висел восемь минут, и Бог не взял меня. Я Ему не нужен". Я ответил: "Это ты так решил. Петя, Бог тебя настолько любит, что сохранил жизнь для того, чтобы ты покаялся, имел шанс придти на небо, как тот разбойник". Я почувствовал, как слава Божия наполнила камеру. Они упали на колени и каялись. А тот, который вешался, бился головой о стену и вопил: "Бог, я не знал, что Ты живой, что Ты можешь меня простить. Я столько наделал, а ты меня не испепелил". Охрана вышла из камеры. Эти неверующие люди поняли, что охранять там некого.
Эти заключенные продолжали оставаться вместе в одной камере, хотя, как правило, заключенных "тасуют", переводят из камеры в камеру, потому что они начинают озлобляться, ненавидеть друг друга. Однажды они говорят: "Братья, мы молимся за вас, молимся за Церкви России! Времени у нас хватает". Это не мы, а Бог вложил в них такое желание молиться. И вот, когда они стали молиться за других, Бог совершил чудо в жизни Пети: приехала правозащитница и увезла "Дело" на пересмотр. Теперь его должны скоро освободить. Ехать к ним туда на зону приходится за 2600 километров по дороге, где ездят только лесовозы, да и машины пока водой не заправляют. Поэтому мы их посещаем по мере возможности. Но на "Вологодском пятаке" уже двенадцать верующих.
Без поддержки Церкви, без ее силы нам просто нечего делать в этих зонах. Мы не имеем силы, эта сила в Церкви. Когда мы пришли на "двойку" в Брянскую зону, то долго просились к заключенным у замполита. И он уже по нашей неотступности говорит: "Сейчас заведу к "блатным" и посмотрю, что вы им там расскажете. И сам заодно послушаю". Он разделил нашу команду из шести человек на две группы. Трое пошли, а трое остались молиться. Мы начали служение. По лицам слушателей было видно, что это "крутые" парни. От наших свидетельств "блатные" "растаяли", приняли нас за своих. И вот один из них на первом ряду вскакивает и кричит двумстам собравшимся: "Ну, что, мыши, вы когда-нибудь видели, чтобы я на колени становился? А вот сейчас становлюсь не перед вами, а перед Богом". И упал на колени. Замполит был очень удивлен. Когда мы вышли, он сказал: "Владимир Петрович, в любое время теперь приходите". Мы ходим туда беспрепятственно. Бог не дал нам посрамиться. Если бы мы пошли туда только со своей силой, то вышли бы в изодранной одежде. Церковь стоит на страже, посылая и благословляя нас.
Есть газета вологодского управления исполнения наказания "Досье 02". Мы пригласили с собой на пять дней их прессекретаря поехать с нами по зонам. Он побыл с нами, а потом сказал: "Вы далеко не сектанты". В этой газете была опубликована статья о нашем служении.
У меня обширная работа, но ее не было бы, если бы это служение мои наставники не вымолили в узах. Я приезжаю на Шексну, Вологодский пятак, и знаю, что эти зоны политы кровью святых. Мы несем служение в пяти зонах Брянска, трех зонах Калужской области, в Ярославле, в Вологодской области, где находятся 260 смертников. В России 10 миссий, которые занимаются тюремным служением. И, слава Богу, что сотни и сотни человек приходят к Богу там, в зонах. Господь любит преступников. И если мы, понимаем сердце Божье, давшего нам все Евангелие просто, даром, то это понимание не будет давать нам с вами спать спокойно, будет поднимать на молитву, будет желание становиться в "пролом" за спасение душ тех, кто находиться в местах лишения свободы.