На протяжении всего Ветхого Завета Бог стучался к Своему народу о тех людях, которые преступили закон, которые были отвержены. Уже в первые дни, как только израильтяне ступили в землю обетованную - землю Ханаанскую, Бог не сказал: "Приготовьте себе шатры, насаждайте виноградники", Он говорил: "...сделайте у себя города убежища, о которых Я говорил вам чрез Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла; пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь" (Иисус Навин, глава 20, стихи 2-3). Бог народу дал Моисея, пророков, чтобы их слушались. Через царя Соломона Господь взывал: "Спасайте взятых на смерть". Но люди и Соломона не послушались. Они больше стекались смотреть на казни.Иисус пришел на землю к таким, как я когда-то. Он - Друг мытарям и грешникам. Однажды к Нему привели женщину, которую по закону за ее грех надлежало побить камнями. Но Он "сказал им: "кто из вас без греха первый брось на нее камень...Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим...". А те слова, которые Иисус сказал той грешнице, звучат к каждому, находящемуся в местах лишения свободы: "Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши" (Евангелие от Иоанна, глава 8,стихи 7-9). Я знаю, чем "неудачнее" ребенок, тем он дороже матери. Но любовь Божия намного выше к этим людям, чем любовь матери.Я расскажу один эпизод из нашего служения. На Белом озере, на острове Огненном есть "Вологодский пятак". Там собраны все, кому после моратория смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. И вот, когда мы приехали во второй раз, начальник колонии нас спросил: "У нас один человек хочет покончить жизнь самоубийством, уже три раза вешался. Не могли бы вы сходить к нему?" Мы пошли с удовольствием. С нами была охрана из пяти человек. Мы зашли в камеру. Я увидел черные лица заключенных. В их взгляде была одна злоба. Я мог бы рассказать им о себе, как Бог изменил мою жизнь, о том, что отнял у меня дьявол, а Бог все это потом восстановил. Но о какой надежде я мог сказать этим преступникам, сидящим в этой зоне, если по нашему законодательству человек, посаженный туда, уже никогда не выйдет на свободу? Я стал говорить им о разбойнике, который висел на Голгофе по правую сторону от Христа на кресте. Они сидели в камере вдвоем и слушали. И вот один из них, уже не молодой, сказал: "Да что ты нам о Боге говоришь? Он нас не любит! Он наказал нас, и мы тут находимся. Я вешался три раза и знаю, что через четыре минуты шейные позвонки уже расходятся и наступает смерть. А я последний раз висел восемь минут, и Бог не взял меня. Я Ему не нужен". Я ответил: "Это ты так решил. Петя, Бог тебя настолько любит, что сохранил жизнь для того, чтобы ты покаялся, имел шанс придти на небо, как тот разбойник". Я почувствовал, как слава Божия наполнила камеру. Они упали на колени и каялись. А тот, который вешался, бился головой о стену и вопил: "Бог, я не знал, что Ты живой, что Ты можешь меня простить. Я столько наделал, а ты меня не испепелил". Охрана вышла из камеры. Эти неверующие люди поняли, что охранять там некого.Эти заключенные продолжали оставаться вместе в одной камере, хотя, как правило, заключенных "тасуют", переводят из камеры в камеру, потому что они начинают озлобляться, ненавидеть друг друга. Однажды они говорят: "Братья, мы молимся за вас, молимся за Церкви России! Времени у нас хватает". Это не мы, а Бог вложил в них такое желание молиться. И вот, когда они стали молиться за других, Бог совершил чудо в жизни Пети: приехала правозащитница и увезла "Дело" на пересмотр. Теперь его должны скоро освободить. Ехать к ним туда на зону приходится за 2600 километров по дороге, где ездят только лесовозы, да и машины пока водой не заправляют. Поэтому мы их посещаем по мере возможности. Но на "Вологодском пятаке" уже двенадцать верующих.Без поддержки Церкви, без ее силы нам просто нечего делать в этих зонах. Мы не имеем силы, эта сила в Церкви. Когда мы пришли на "двойку" в Брянскую зону, то долго просились к заключенным у замполита. И он уже по нашей неотступности говорит: "Сейчас заведу к "блатным" и посмотрю, что вы им там расскажете. И сам заодно послушаю". Он разделил нашу команду из шести человек на две группы. Трое пошли, а трое остались молиться. Мы начали служение. По лицам слушателей было видно, что это "крутые" парни. От наших свидетельств "блатные" "растаяли", приняли нас за своих. И вот один из них на первом ряду вскакивает и кричит двумстам собравшимся: "Ну, что, мыши, вы когда-нибудь видели, чтобы я на колени становился? А вот сейчас становлюсь не перед вами, а перед Богом". И упал на колени. Замполит был очень удивлен. Когда мы вышли, он сказал: "Владимир Петрович, в любое время теперь приходите". Мы ходим туда беспрепятственно. Бог не дал нам посрамиться. Если бы мы пошли туда только со своей силой, то вышли бы в изодранной одежде. Церковь стоит на страже, посылая и благословляя нас.Есть газета вологодского управления исполнения наказания "Досье 02". Мы пригласили с собой на пять дней их прессекретаря поехать с нами по зонам. Он побыл с нами, а потом сказал: "Вы далеко не сектанты". В этой газете была опубликована статья о нашем служении.У меня обширная работа, но ее не было бы, если бы это служение мои наставники не вымолили в узах. Я приезжаю на Шексну, Вологодский пятак, и знаю, что эти зоны политы кровью святых. Мы несем служение в пяти зонах Брянска, трех зонах Калужской области, в Ярославле, в Вологодской области, где находятся 260 смертников. В России 10 миссий, которые занимаются тюремным служением. И, слава Богу, что сотни и сотни человек приходят к Богу там, в зонах. Господь любит преступников. И если мы, понимаем сердце Божье, давшего нам все Евангелие просто, даром, то это понимание не будет давать нам с вами спать спокойно, будет поднимать на молитву, будет желание становиться в "пролом" за спасение душ тех, кто находиться в местах лишения свободы.