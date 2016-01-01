Плачущие! Сколько «плачущих» вокруг нас!

Одно время мне приходилось много посещать больных, бедных и страдающих.

Бывало человек давно мучается от невыносимых болей и знает, что ему не поправиться... При мысли о близкой смерти и расставании с дорогими людьми — горькие слезы медленно катятся по его щекам... Я, заговорив с ним о «новом небе» и «новой земле», увидел, как постепенно выражение отчаяния сменялось на лице его выражением покоя...

Пришлось мне побывать однажды у человека, которого все, — и он сам, — считают «счастливцем» в житейском смысле. Все его интересы — тут, на земле. Для него счастье — это богатство, высокое положение в обществе, власть. Вроде бы ничто не омрачает его душу, ничто не огорчает. Когда я заговорил с ним о том, что все земное — тленно, и что к нему не надо сердцем привязываться — он прямо-таки не понял меня: ему дикой показалась мысль, что есть нечто другое. То, что может быть дороже материальных благ! Я ушел от него, и много лет с ним не встречался. Когда мы увиделись опять — в нем произошла огромная перемена. Постепенно, с годами, все то, что радовало — надоело, потеряло цену. Он, пресытившись успехами и почетом, удовольствиями роскошной жизни, жил — разочарованный, угрюмый, неудовлетворенный. Но настоящего «горя» он не испытал. Может быть поэтому душа его не была способна принять слов утешения, которые заставили бы его опомниться и придти к Богу?..

Я знаю, что Христос, к словам «блаженны плачущие» прибавил: «ибо они утешатся»... Этим, как будто бы, Он хотел сказать, что «утешение» Его настолько отрадно, что ради него стоит перенести всякие скорби... Но я думаю, что не надо ограничиваться только таким толкованием: не только из-за будущего утешения блаженны плачущие; они блаженны уже от того, что плачут, что могут плакать... Плачут — значит сознают свое горе... значит — душа болит о чем-то; а эта боль души — облагораживает, поднимает ее. Нас мучают такие вопросы, над разрешением которых иной человек бьется всю свою жизнь... «Кто я?»... «Откуда я явился и куда иду?»... «Буду ли я существовать после смерти, и каково будет это существование?»... «Кто этот Бог, создавший меня? Заботится ли Он обо мне, или же Он создал меня, и больше Ему до меня дела нет?»... «Как Он ко мне относится, и чего от меня хочет?» ... Вот вопросы, которые имеют колоссальное значение, и всякий серьезный человек добивается разрешения их со слезами и томлением. И нельзя назвать «счастливым» того, кто не скорбит от своего неведения, и живет, и умирает — окутанный этими потемками.

Вся земная жизнь полна страданий всякого рода... И в своей семье, и у близких, и дальше, — в окружающем мире, — везде — слезы, разбитые сердца, болезни, надорванные жизни. Сколько скрытой муки, которую можно увидеть только близко подойдя, внимательно вглядываясь... Как можно назвать «счастливым» такого человека, который равнодушен ко всей этой бездне горя, который не плачет с плачущими?... Нет! «Блаженны плачущие»...

Смерть ежечасно угрожает и нам самим и нашим близким... Жизнь подобна движущейся картине... Все проходит мимо: и вещи, и люди... Все самое дорогое может быть отнято мгновенно, и мы сами можем быть оторваны от тех, кто нас любит. Неужели можно сказать, что «счастлив» тот, кто об этом никогда не задумывается, и кто весело и беспечно проходит по жизненному пути, не зная, что впереди — пропасть?

В глубине каждой души, в каждой человеческой жизни, есть как бы глухой отголосок несчастия. Мы уже рождаемся наследниками греховной сущности человечества которая давит как на всю нашу расу, так и на каждого отдельного человека... Мы рождены для добра и счастья, и — стремимся к этому; а между тем — влачим жизнь свою во зле и в горе. Земля могла бы быть «раем»..., а что она из себя представляет?... Наши идеалы, наши лучшие чувства — как часто они бывают оскорблены, не поняты; как часто остаются бесплодными наши стремления к добру!...

Под ударом горя человек сразу ничего не может обдумать: он только плачет над собой. Но долго этот период не длится. Слезы — это целое откровение. Сквозь слезы жизнь начинает казаться иною, получает новую окраску, покрывается темной тенью: вся прелесть земного существования — тускнеет, и уже не только собственная судьба кажется тяжелой, но и вообще ничего из окружающего не представляется желанным и хорошим. Чего-только ни передумает, ни перечувствует человек в длинные часы одиночества!... Потому что ведь нет полнее, глубже, действительнее одиночества, чем то, которое создают человеку его слезы!... И тогда невольно душа человека обращается к тому единственному, на что можно опереться, что не обманет... Бог открывает плачущему человеку светлое лицо Свое. Счастливый человек часто не видит Бога, заслоненного от него земными радостями.

Скорбящей своей душой человек льнет к Богу. И вместе с тем он начинает отдавать себе отчет в том, какими благами он раньше пользовался, не замечая их!... Окидывая взором прошлую жизнь, он с грустью видит, что не ценил того, что было дано ему. Он шел своим жизненным путем, — как с закрытыми глазами, недостаточно понимая, недостаточно наслаждаясь тем, что Господь посылал ему. И вот теперь видит он, как был слеп. Он открывает в себе такие бездны малодушия, эгоизма, ропота, гордости, которые приводят в ужас его самого. И стыд овладевает человеком, и опасение заслуженного наказания. И печаль - такая печаль, которая заливает душу и рассеять ее ничто не может. Но эта печаль - ради Бога, она ведет к покаянию и примирению с Ним.

Блаженны те, которые через слезы скорби пришли к еще более горьким слезам — слезам покаяния; но эти слезы вместе с тем и самые благословенные, потому что за ними следует «утешение».

"Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Сколько душ поддерживаются и утешаются этими словами!

Я представляю себе картину, когда Христос взошел на гору, и окружил Его народ и ученики, желая услышать поучение из уст Его... Как все они тихо сидят, приготавливаясь слушать, — и Он «Отверзши уста Свои» заговорил: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное... Блаженны плачущие, ибо они утешатся»... Что должны были почувствовать люди в эту минуту?.. Точно тихий свет полился в их души... «утешатся"!.. Они, наверное, не совсем понимали, какое это будет утешение, но, расходясь по домам после проповеди, повторяли слова эти в сердце своем...

У скорбящего человека все силы души сосредоточены на одном — на том, что в данную минуту у него «болит». И он не переносит, чтобы грубая рука касалась этого места. В душу свою пустит человек только того, кто способен будет понять его горе, кто сумеет увидеть, насколько оно глубоко и исключительно... И требуется большая чуткость, необходимы большие предосторожности, чтобы убедить страдающего человека смотреть на свое горе, как на средство для получения милости Божией: ему кажется, что легко говорить так тому, кто не испытал того, что испытывает теперь он!..

Но слова Иисуса внушают именно это чувство доверия: как бы человек ни был подавлен горем, он знает, что Иисус — всякое горе испытал... Для того и принял Он нашу плоть, стал вполне человеком, — чтобы испытать наши скорби и поднять нас над ними. Вспомним, что Он был, как и мы, искушен во всем — кроме греха (Послание к Евреям, глава 4, стих 15); Он испытал бедность, одиночество, преследование, утомление; Он плакал; Он, в страшных муках, умирал на кресте. Так что, когда Он говорит нам «блаженны плачущие», мы верим Ему, потому что помним, как плакал Он на могиле Своего друга — Лазаря. Он имеет власть призывать к Себе всех страдальцев на земле, и силу — успокаивать их: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас... и найдете покой душам вашим» (Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28, 29). Он обладает непостижимой для человека тайной, — врачевать все раны, и всякую печаль обратить в радость. Неисчислимо то множество людей, и число их растет ежедневно, — которых он извлек из самых глубин горя... Они следуют теперь за Ним в жизни и в смерти, повторяя каждый на свой лад. «К кому мы пойдем?.. Он имеет глаголы вечной жизни»...

Но как же поступает этот Божественный Утешитель с человеком скорбящим?

Слезы заставляют углубиться в себя, открыть в себе самую сердцевину таящегося в ней зла. И вот, к этой ране и начинает Христос применять свои безошибочные целительные средства... Когда слезы горя сливаются с искренними слезами покаяния, тогда и говорит Христос человеку: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся!"

"Боже, будь милостив ко мне грешнику!»... «Возврати мне радость спасения Твоего!» — взывает скорбящий. «Прощаются тебе грехи твои», — отвечает Господь..."Прощаются тебе грехи твои» ...

Понимаете ли вы, что это значит? «Прощаются тебе грехи твои» — т. е. ты примирен с Богом.

Отныне — не бойся, только веруй! Ты был бедным грешником, заблудившимся, недостойным глаз поднять на Бога; но знай: если человек искренно верит, то испытываемое им горе несомненно вызывает его желание отдаться в руки Того, Который любит, и поддержит, и утешит, и даст человеку испытать такой мир душевный и такую радость, какую прежде никогда испытывать ему не приходилось.

Вас пугает будущее? Все земное ваше — рухнуло... Как жить дальше?.. И вы плачете на развалинах того, что так радовало, и что исчезло!.. Но у вас осталась надежда на то, что не исчезнет, — надежда на Царство Божие. Это — нечто лучшее, чем то, что у вас было раньше; это — мир, радость, покой, — светлый покой в общении с Богом! И чем больше будете вы возрастать духовно, тем полнее будет и эта ваша радость.

Следует обратить внимание еще и на то, что утешения, которые посылаются Христом, те радости, которые Он дает, — не похожи на все то, что дает мир: мирские радости с течением времени тускнеют, изнашиваются как одежда, — и теряют свою цену. Не то — небесные радости: чем больше научается душа человеческая познавать, ощущать их, тем дороже они для нее делаются. Это — как «зерно горчичное» в притче: в борозду скорби падает чуть заметное семечко... Душа, как земля, принимает его... И вот — политое слезами, согретое солнцем милости Господней — оно дает росток, и постепенно образует большое растение, на котором распускаются цветы и созревают плоды... Вот изображение того утешения, которое посылает Бог скорбящей душе.

Открой глаза, внимательно вглядитесь в окружающее. Вы много увидите такого, что ярче всякой проповеди пояснит вам слова: «многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие» (Деяние Апостолов, глава 14, стих 22).

А когда вас самих посетит такая «скорбь» — вспомните, что «блаженны плачущие, ибо они утешатся"!