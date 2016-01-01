Свет во тьме светит

Сегодня наш рассказ — о человеке, который исповедовал Иисуса Христа Господом, несмотря на угрозы и преследования, не смотря на то, что за веру ему пришлось провести в застенках тюрем и лагерей 18 лет. Иван Петрович Федотов — начальствующий епископ Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской-пятидесятников России. История его жизни, как и история жизни некоторых его современников — Виктора Ивановича Белых, Ивана Антоновича Левчук, Степана Григорьевича Костюк, Василия Васильевича Ряховского, Николая Волошина — напоминание о цене, которую иногда приходится платить за верность своей вере, Иисусу Христу. Эти люди не боялись идти против течения и приняли на себя всю ярость атеистической антирелигиозной агрессии.



Первый раз Иван Петрович услышал Евангелие от своей матери, когда, отслужив 4 года на флоте, приехал домой в отпуск. Вместе с матерью он отправился в Молитвенный дом, который она посещала уже некоторое время, и в первый же день принял Иисуса Христа Господом. «Наверное, я был расположен к тому, чтобы веровать,— вспоминает Федотов,— но никогда до этого не слышал и не читал Евангелие, так как Слово Божье в те дни не проповедовалось». Последний год на флоте Иван Петрович отслужил верующим человеком. По словам окружающих, он очень отличался от остальных военнослужащих. Прежде всего тем, что напрочь отказался от брани, тщательно выполнял свои обязанности, никогда не раздражался. После демобилизации вернулся в Москву. Работал в метрополитене и одновременно с большой ревностью проповедовал о Христе. В то время мало кто о Нем слышал. Не смотря на существовавший закон о свободе совести, любая идеология, кроме коммунистической, считалась диверсионной и подрывающей устои советского общества, а потому жестоко преследовалась.



Всем известно, какие гонения претерпевала Церковь во времена советской власти. Особенно это касалось баптистов и пятидесятников. Для общения и молитвы верующие вынуждены были собираться в лесах, скрываясь от преследователей в лице сотрудников КГБ, которые, тем не менее иногда «вычисляли» места собраний, угрожали, штрафовали «за нарушение общественного порядка». Просто так арестовать Федотова власти не решались, для этого нужна была веская причина. Но так как Федотов повода не давал, решено было дело сфабриковать (сегодня Иван Петрович имеет Свидетельство о реабилитации как жертва политических репрессий).



В это же время (1960-й год) по заказу КГБ создается фильм «Это тревожит всех», в котором рассказывается о секте «трясунов» (так называли пятидесятников). Верующие здесь представлены как люди темные, убогие и даже социально опасные. Вот фрагмент текста из этого фильма: «Куда идут эти две, в платочках? Им нельзя быть как все, радоваться и любить... У них другая жизнь — маленькая, убогая и страшная. Они внушают людям, что жизнь — бесцельна, заставляют бежать, отрекаться от жизни и вымаливать у Бога прощение...» И далее: «Они доводят людей до самоубийства и психиатрических больниц... делают свой бизнес, распространяя литературу... от мистера Христа».



Федотов обвинялся по двум статьям: как руководитель «изуверской секты» и как подстрекатель к убийству. Последнее обвинение влекло за собой очень серьезный срок, чем определялось обязательное присутствие на суде защиты обвиняемого, т.е. адвоката. В качестве адвоката Федотова был назначен Семен Львович Ария: «Изучив дело, я пошел в тюрьму для личного знакомства с Федотовым. Он сказал мне, что от защиты отказывается. После того, как я сказал, что суд вряд ли пойдет ему навстречу, что наличие адвоката обязательно, Федотов предоставил мне полную свободу действий. Надо сказать, что он произвел на меня отрадное впечатление. Сдержанный, очень скромный и твердый в своей вере человек. Процесс проходил в городе Дрезна, чтобы избежать внимания иностранцев и москвичей. Вокруг процесса была создана атмосфера сенсационности: приехали представители ТВ, радио, прессы. Я решил проводить защиту четко, жестко, без уступок. Все обвинения, все подозрения в изуверстве, которые свидетели предъявляли Федотову и еще пяти обвиняемым, во время процесса рассыпались на глазах. Складывалось даже впечатление, что это не атеистическая пропаганда, а нечто диаметрально противоположное».



После того, как стало выясняться, что ход событий на процессе оборачивается для коммунистов совсем не той стороной, на которую они рассчитывали, из обкома партии позвонил секретарь Панкратов и сказал Арии: «Мне доложили, что Вы срываете нам мероприятие». «Разве это мероприятие, а не судебный процесс?» — спросил адвокат. «Так вот, чтобы Вы знали: это — не просто судебный процесс, а мероприятие, которое находится под контролем ЦК». Адвокат Ария понял, что исход дела уже предрешен.



Несмотря на блестящую защиту, несмотря на то, что все обвинения в изуверстве пятидесятников в ходе судебного процесса рассеивались как туман, Федотову дали 10 лет. Приговор, который подписали судьи, был разослан по областям в качестве проекта, по которому нужно судить всех пятидесятников.



Из фильма «Это тревожит всех»: «Вот они — эти святые! Владимир Семенец — тоже дважды судимый, Николай Волошин — трижды судимый!» За что эти люди были судимы, в фильме скромно умалчивалось. Позже Василий Васильевич Ряховский будет сидеть еще один срок. Волошин — умрет в тюрьме, на 20-ом году заключения…



По всей России велась активная антипропаганда пятидесятников. Везде на рабочих, комсомольских собраниях, в кинотеатрах крутились ролики о «мрачных сектантах», якобы приносящих в жертву за свои грехи людей, жестоких, корыстных и невежественных. Когда Федотов прибыл на место заключения, в Архангельскую область, его на 15 суток посадили в БУР (барак усиленного режима), и офицеры приходили смотреть на него, как на зверя. Вынести подобное психологическое и моральное давление было очень трудно. Федотов: «Даже в самые тяжелые минуты я всегда ощущал присутствие Духа Святого рядом. Он всегда был со мной. Без Него вытерпеть все, что происходило в тюрьме, не запачкаться, не сдаться было бы просто невозможно для меня. Некоторые не выдерживали, ломались. В тюрьме людям не так легко устоять. Это нужно полностью положиться на Иисуса Христа, быть самоотреченным от всей жизни. «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение», — этот девиз апостола Павла всегда был и моим девизом.»



В тюрьме Иван Петрович продолжал проповедовать Слово Божье о спасении грешников и о силе искупляющей крови Иисуса Христа. За это неоднократно, около 20 раз, сидел в изоляторе. А что такое изолятор? Это маленькая каморка, в которой, как правило, либо нестерпимо холодно, либо нестерпимо жарко и, можно только стоять или сидеть. Однажды у Ивана Петровича обнаружили Новый Завет и дали за это 15 суток. Окно в камере изолятора было выбито, на улице — суровая зима. Приходилось 30-40 минут прыгать без остановки, потом 5 минут отдыхать и опять прыгать, чтобы не замерзнуть. Выручила хорошая спортивная закалка (Федотов был мастером спорта).



Заключенные Федотова очень уважали и любили. Многие после его свидетельства обращались к вере, принимали крещение. Хотя были и такие, кто запуганный начальством и, желая выслужиться перед ним, докладывал обо всех «нарушениях» Федотовым общественного порядка. В тюрьме, как и по всей стране, действовала система слежки. Начальники тюрьмы вызывали к себе по очереди всех заключенных и агитировали смотреть друг за другом. Однажды произошел такой случай. В камеру к Федотову пришел авторитетный вор в законе, с шоколадными конфетами, с хорошим чаем и говорит: «Иван Петрович, вот я сейчас был у этого «проказы» (так называли оперуполномоченных). Ты знаешь, что он мне сказал? «Слушай,— говорит,— Сергей, второй авторитет здесь появился». — «Кто такой?» — «Иван Петрович Федотов». — «Да какой же он авторитет? Он же Святой!» И я понял, что это он травит меня на тебя». Иван Петрович ничего не ответил. Тогда гость продолжил: «Давай чаю попьем вместе!» Попили чаю и разошлись. Так и остались каждый авторитетом в своей «области».



По выходе из тюрьмы Иван Петрович женился на девушке, которую знал уже очень давно. Они познакомились на одном из молодежных служений, когда еще посещали Молитвенный дом баптистов. Жена Ивана Петровича — Валентина Борисовна Башмакова, тоже три года своей жизни провела в тюрьме за свидетельство о Духе Святом.



Остаться в Москве Федотову не дали, потребовали в считанные часы собрать вещи и уехать. Много городов пришлось объездить молодым (Серпухов, Александров), прежде чем найти себе пристанище. Остановились, наконец, в 120 километрах от Москвы, в городе Малоярославец, где живут до сих пор. С большим трудом купили здесь дом. Со временем у них стала собираться новая группа пятидесятников. Сюда приезжали и верующие из Москвы для молитв и общения. И вновь пришлось столкнуться с давлением со стороны властей. Опять верующих стали штрафовать, запрещать собираться. Снова появились газетные статьи, обливающие пятидесятников грязью.



Второй раз Федотов отбывал наказание три года (1974-77), «за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (это о Евангелии).



Третий (1981-86) — за создание вместе с Владимиром Григорьевичем Мурашкиным детской Воскресной школы. Из статьи-судебного очерка «После приговора» (газета «Маяк», 5.09.1981 г.): «Маленькие, несмышленые, беспомощные человечки доверчиво тянутся к взрослым мамам и папам, тетям и дядям. А что они от них получают? Вместо научного познания мира — наивные сказки о сотворении его всемогущим богом; вместо человеческой любви и ласки — запугивания: «боженька накажет», вместо азов нашей морали — постоянное унижение личности... Сколько еще жизней могли изломать эти преступники в своей пресловутой «воскресной школе», если бы народный суд не пресек их «деятельность».



История, однако, показала, что дети, с детства получившие наставление в вере, выросли жизнерадостными, порядочными людьми, а многие их сверстники, так и не услышавшие Евангелия, сегодня страдают от одиночества, от разного рода вредных зависимостей (алкоголь, наркотики, низкая мораль).



Иван Петрович в очередной раз находился в изоляторе (то ли по причине того, что еще один зек покаялся и уверовал, то ли по другой причине). Комната была узкой, душной, с зарешеченным окном и узким отверстием в нижней его части. Температура воздуха доходила до +40 градусов. Несколько дней, проведенных здесь, могли довести человека до инфаркта. Находясь здесь уже несколько дней, Иван Петрович, не в силах превозмочь боль от сердечной недостаточности, прилег на пол в полуобморочном состоянии. В этот момент сквозь крохотное отверстие решетки каким-то образом проник сизокрылый голубь и с необыкновенной скоростью стал махать крыльями и летать вокруг Федотова, тем самым, подавая свежий воздух к его лицу. Когда Иван Петрович стал приходить в чувства, голубь вылетел из камеры. Через какое-то время Ивану Петровичу опять сделалось плохо. И голубь опять прилетел. Сидевший с ним в этой же камере узник видел все это и был очень удивлен. «Я пятый раз сижу здесь, но ко мне ни разу даже воробей в эту щелочку не залетал. Поистине ты — святой человек»,— сказал он.



Многие годы лишений отнюдь не угасили энтузиазма и ревности в проповеди Евангелия. Сегодня Иван Петрович Федотов, начальствующий епископ христиан веры евангельской, проповедует Слово Божье в тюрьмах, лагерях, детских колониях и даже в МВД. В настоящий момент он — пастор Церкви христиан веры евангельской в Малоярославце, которая насчитывает 595 человек (население города — 27 тысяч). Пять лет назад в Малоярославце силами прихожан церкви был построен двухэтажный Молитвенный дом. Теперь здесь каждый день, в 8 утра и в 8 вечера проходят молитвенные служения, три раза в неделю — общие собрания. Работает детская школа, а также молодежное служение; хор, детский и взрослый. При церкви открыт центр реабилитации заключенных, алкоголиков и наркоманов, который недавно приобрел официальный статус. Церковь купила фабрику — таким образом, вышедшие из тюрьмы, обеспечиваются работой и жильем (в общежитии). Многие зависимые от алкоголя и наркотиков люди получают здесь освобождение от зависимости.



Люди всякого рода приходили. Приходили одержимые. Господь изгонял бесов Духом Святым. Приходили больные, мы возлагали руки, молились. Они исцелялись.



«У женщины был рак пищевода, врачи ее выписали умирать. Сын, диакон московской церкви, готовился купить гроб. Я как раз в то время был в гонениях после 10-летнего срока. Мы приехали к этой женщине, сестре нашей, занять денег, чтобы купить мне дом. Я знал, что она торговала молоком. Когда я приехал, она уже умирала. Я посмотрел на неё, головой покачал, сказал, что ошибся, что приехал сюда. Но оказалось, что не ошибся. У Бога чудные пути. Он привел, чтобы занять деньги. А оказалось, что нужно не у неё взять, а ей дать. Со мной были два брата и моя жена. Мы говорим: «Сестричка, мы приехали вот по такому-то вопросу, но видим, что мы здесь ничего не получим. А вы веру имеете, чтобы помолиться с нами»? Она говорит: «Да, Ваня, имею веру». «Ну, тогда давайте молиться». Моя жена говорит: «Да брось ты. Она уже умирает. Что за неё молиться. Уже ничего нет внешнего ни красивого, ни хорошего, никакого нет». Я сказал: «Ты уйди отсюда на улицу, не мешай нам». Мы трое преклонили колени, стали молиться Господу. И так сошёл Дух Святой в такой силе, что мы слышим, что эта сестра кричит: «Аллилуйя»!!! Мы открыли глаза, посмотрели. Она сидит, руки вверх и кричит: «Аллилуйя!!!» Лицо сияет. Мы встали. «Братья, меня исцелил Господь!».



Я тогда говорю: «Позовите Валентину, пусть она сварит суп, и мы испытаем, насколько исцелил Господь». У больной тогда даже водичка не проходила. Позвали Валентину, мою жену. Я говорю: «Свари суп». Она отвечает: «Да вы что, дома не наедитесь?!» «Наедимся. Да надо сестре. Ну, если ты не хочешь — не участвуй в этом. Есть у вас хлеб белый?» «Есть». «А молоко есть?» «Есть. Там возьмите». Мы поломали ей хлебушка, залили, и она стала кушать. Съела половину. Вторую половину мы отняли, подумали, как бы не случился заворот кишок. Она давно не кушала. Конечно, когда сын пришел, даже не поверил, что с матерью случилось. Он удивился, посмотрел, а она все жует и жует. Так что прожила она потом еще 14 лет после 70-летнего возраста. Вот такие были факты».

