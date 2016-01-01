Ученые УКРАИНЫ требуют пересмотра программной политики ТВ

Председателю Госкомитета телевидения и радиовещания И. ЧИЖУ

Председателю Комитета информационной политики О. ЗИНЧЕНКО

Председателю национального Совета по телевидению и радиовещанию Б. ХОЛОДУ

Президенту Национальной телекомпании Украины И. СТОРОЖУКУ



Средства массовой информации, особенно телевидение, оказывают огромное влияние на воспитание молодого поколения. Для нас сейчас не так страшен экономический кризис, как духовный, ибо, как свидетельствует история, в результате морального разложения общества были обречены на гибель многие цивилизации. Перед всеми нами стоит огромная задача — возродить духовные ценности, заложенные в христианстве, сущность которого есть любовь. Поэтому необходимо способствовать расширению христианских программ по телевидению, несущих моральное оздоровление общества. Мы благодарны организаторам телепрограммы «Актуально-насущно» и ее редактору Ханну Хаукка за христианские передачи по каналу «Гравис-7».

В одной из таких передач были представлены фрагменты беседы врача-психиатра с преступником Тэдом Бандей за день до его казни, который рассказывал в назидание людям, что способствовало ему прийти к такому трагическому концу. Тэд воспитывался в нормальной, благополучной семье, был образованным человеком и, тем не менее, им было совершено около 50 жестоких убийств с изнасилованием женщин и детей. На вопрос психиатра, что же послужило началом и почвой для этих преступлений, он сказал, что с 12-ти лет увлекался порнографией и фильмами, демонстрирующими секс, жестокость, насилие и убийства. В результате этого ядовитые семена были посеяны в нем и проникли в его детское подсознание, и постепенно формировали его наклонности, характер, сделав из него жестокого маньяка-убийцу. Им управляла невидимая сила, которой он не в состоянии уже был противиться.

Америка сейчас пожинает плоды своей кинопродукции и нам всем нужно серьезно задуматься, чтобы не повторять их ошибок. Пренебрежение моральными законами приводит к таким трагическим последствиям. Родители должны знать, что слушают и смотрят их дети по телевидению. Однако далеко не все имеют возможность их проконтролировать, т.к. находятся на работе. И большая ответственность в этом вопросе ложится на работников телевидения, особенно это касается коммерческих каналов.

Мы предлагаем собрать всех руководителей телепрограмм и показать им фрагменты из этой передачи по каналу «Гравис-7», может коснется их сердец это предупреждение смертника, обращенное ко всему человечеству. Ведь их дети и внуки тоже могут подпасть под влияние негативных воздействий, что может привести к трагическому концу. Неужели ради наживы и денег будем калечить человеческие судьбы? Все зло, которое будет заложено в человеческом сердце и его духе, при благоприятных для этого условиях со временем сработает. Не зря Библия предупреждает: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притчи, глава 8, стих 29), «ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи» (Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19). Поэтому очень важно оберегать детское подсознание от негативного влияния.

Христианские передачи способствуют очищению человеческой души и пробуждают в человеке совесть. Поэтому нас возмущает, как можно сразу же после таких передач рекламировать гадалок, отдавать им драгоценное эфирное время, которые несут ложь и манипулируют волей человека. Они могут временно снять внешние проявления, но саму проблему загоняют вглубь, ибо корень всех бед есть грех. Раньше посещение гадалок было позором, теперь же они в большом почете. Неужели не ясно, что это приводит к деградации общества, его интеллекта и полной зависимости от неграмотных людей.

Надеемся, что Вы внимательно и ответственно отнесетесь к нашему письму и примите соответствующие решения, чтобы всем нам не было стыдно перед будущим поколением, ибо, что посеем в нем сегодня, то пожнем и в будущем.





С глубоким уважением, ученые Национальной Академии Наук Украины:

Доктор физико-математических наук — В. С. Дверняков, Т. В. Тернова

Доктор медицинских наук — Т. П. Подгаевская

Кандидаты химических наук — Л. Г. Гаврилова, Н. А. Дрозд