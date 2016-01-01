Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас...

В 118 Псалме царь Давид восклицает, обращаясь в молитве к Богу:И чуть дальше:(Пс. 118: 105, 112, 113). Что имел в виду Давид, когда говорил: «слово Твое - светильник ноге моей»? Если сравнить нашу жизнь с дорогой, то Слово Бога похоже на солнце, которое освещает наш путь, предостерегает от опасности заблудиться, упасть или погибнуть на этом пути. Всякий человек, который сверяет и строит свою жизнь в соответствии со Словом Божьим, ходит во свете. И наоборот, всякий человек, не исполняющий Библейских истин или искажающий их, ходит во тьме.Давид говорил, что человеческие вымыслы он ненавидит, но закон Божий любит и желает его исполнять. Если сегодня провести опрос среди россиян на тему «Считаешь ли ты себя верующим?», то, скорее всего, значительная часть людей ответит на этот вопрос утвердительно. Но если спросить, знают ли они, что написано в Библии, в Слове Божьем, читают ли они её, изучают ли, стараются ли исполнять, то большинство ответит, что никогда не читали Библию. Тогда возникает другой вопрос: «На чем же основывается их вера?» К сожалению, приходится признать тот факт, что вера большинства россиян основывается именно на вымыслах человеческих.Бог во все времена побуждал людей высоко ценить, изучать и исполнять Его Слово. Еще в древности Он говорил к Своему народу:(И. Навин 1:8). А вот слова Христа:(Иоанна 5:39). Зачастую люди, которые не знают, что написано в Библии, наслушавшись и начитавшись человеческих преданий, считают себя верующими, берутся судить о духовных вопросах и даже учат других. А Христос сказал:(Мар. 7:8). И еще:(Иоанна 12:48). Вот как высоко Бог ставит Свое Слово (Библию) и ненавидит, когда люди заменяют его своими вымыслами! Именно Библия - то единственное, верное и истинное Божественное откровение, которое влагает в наше сердце веру в Бога, дает познание о Нем, показывает, каким путем идти, и на небесном суде именно посредством Слова Своего Бог будет судить мир.Во многих евангельских Церквах сегодня проводится изучение Слова Божьего, на котором исследуется Библия, а на богослужениях говорятся проповеди, которые также основываются на Священном Писании. Все это установлено Богом для того, чтобы народ мог знать, любить и исполнять Его Слово:(Рим. 10:14-17). Отсюда следует вывод: всякий человек, ищущий Бога, должен читать и изучать Слово Божие - Библию. В противном случае у него есть все шансы попасть в заблуждение!!!Апостол Павел в Послании к Тимофею писал следующее:(2 Тим. 4:3). Другой причиной человеческих заблуждений является нежелание принимать истину (истина - это ТО, ЧТО НАПИСАНО В БИБЛИИ, и ИМЕННО ТАК, КАК НАПИСАНО). Очень часто случается, что человек слышит истину, но исполнять ее не намерен. В Библии сказано, что узок путь и тесны врата, ведущие в Царствие Божие, что ничто нечистое, греховное не войдет в Небо. Но люди не хотят оставлять свои грехи, не хотят подставлять другую щеку, если их ударят по одной, не хотят смиряться, почитать другого выше себя. Поэтому по своим прихотям избирают себе учителей, которые льстят их слуху, говоря: «Ты можешь быть верующим, не оставляя греха, можешь войти в Царство Небесное, обойдя Иисуса Христа и Его Святое Слово!» А дьяволу, врагу душ человеческих, именно это и надо, потому что его цель - увести человека от истины. Он насадил по всей земле множество лжеучений, посредством которых ведет людей в погибель. Получается, что люди отвергают истину и начинают верить «басням» заблудших вероотступников, которые извращают Божье Слово, по-своему трактуют его в угоду себе и тем, кто их слушает. Но всякий человек, который исследует Писания и желает исполнять волю Божию, сможет отличить истину от лжи. Как сказано в Деяниях Святых Апостолов:(жители Верии, уверовавшие по проповеди Апостола Павла в Христа)(Деян. 17:11).В одной из передач о тоталитарных сектах был показан человек, который называет себя Христом Иисусом, второй раз пришедшим в мир. У этого человека есть свои последователи, которые бросили все и поехали, чтобы быть рядом с ним. Первое, что можно сказать об этих людях, - они не знают, что написано в Слове Божьем о втором пришествии Христа (или же они пренебрегли истиной Божьей в угоду собственным прихотям). Давайте обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что оно говорит о втором пришествии Христа на землю и о кончине века. Кстати, эти же места Писания показывают, что и те, кто ушли жить под землю в пещеры, также находятся в заблуждении.Сам Христос предупреждал своих учеников обо всех тех событиях, которые разворачиваются сейчас на наших глазах:(Мф. 24:3-5, 24-27). Иисус сказал, что перед его пришествием на землю восстанет много лжехристов и лжепророков. Он также дал нам понять, каким будет Его пришествие:На вопрос учеников, когда же это случится, Христос ответил:(Мф. 24:36).Апостол Павел пишет во втором Послании к Фессалоникийцам во 2-й главе в стихах с 1 по 12:(антихрист)Апостол Павел указывает нам на то, что еще до пришествия Христа во славе Своей -(Захария 14:5) - должен воцариться антихрист. По всей видимости, он сосредоточит в своих руках управление всем миром и во время своего правления объявит себя богом. Он будет движим и ведом сатаною. В Откровении Иоанна Богослова более подробно описаны все эти события. Также Апостол Павел утверждает, что Бог пошлет действие заблуждения людям, не принявшим учения Иисуса Христа, так что они будут верить лжи и поклонятся антихристу как богу, приняв его начертание.Если бы все люди читали, любили и старались исполнять Слово Божие, то никто никогда не впал бы в заблуждение. Поэтому мы призываем вас, дорогие читатели, с благоговением и искренним сердцем искать Бога, изучать, ценить и стараться исполнять Его Слово. Тогда Господь обязательно убережет вас от всякого рода обольщения, ереси и будет руководить вами на жизненном пути. Как сказано в Писании:(Лука 21:36).