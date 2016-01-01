Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас...
Всем известны печальные события, произошедшие в Бековском районе Пензенской области, когда группа людей, называющих себя православными верующими, осенью 2007 года ушла жить в пещеры, вырытые под землей, дожидаясь конца света. Вся страна с волнением наблюдает за происходящим. Случай ухода под землю всколыхнул очередную волну бурных обсуждений вопроса сектантства в СМИ. По каналу «Россия» уже давно время от времени выходит передача о тоталитарных сектах. Действительно, порой показывают страшные кадры. И наверняка, у каждого здравомыслящего человека, ищущего Бога, возникают вопросы: почему люди впадают в такие страшные заблуждения и как уберечься от этого?
В 118 Псалме царь Давид восклицает, обращаясь в молитве к Богу: «Слово Твое (Слово Бога) - светильник ноге моей и свет стезе моей». И чуть дальше: «...Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю» (Пс. 118: 105, 112, 113). Что имел в виду Давид, когда говорил: «слово Твое - светильник ноге моей»? Если сравнить нашу жизнь с дорогой, то Слово Бога похоже на солнце, которое освещает наш путь, предостерегает от опасности заблудиться, упасть или погибнуть на этом пути. Всякий человек, который сверяет и строит свою жизнь в соответствии со Словом Божьим, ходит во свете. И наоборот, всякий человек, не исполняющий Библейских истин или искажающий их, ходит во тьме.
Давид говорил, что человеческие вымыслы он ненавидит, но закон Божий любит и желает его исполнять. Если сегодня провести опрос среди россиян на тему «Считаешь ли ты себя верующим?», то, скорее всего, значительная часть людей ответит на этот вопрос утвердительно. Но если спросить, знают ли они, что написано в Библии, в Слове Божьем, читают ли они её, изучают ли, стараются ли исполнять, то большинство ответит, что никогда не читали Библию. Тогда возникает другой вопрос: «На чем же основывается их вера?» К сожалению, приходится признать тот факт, что вера большинства россиян основывается именно на вымыслах человеческих.
Бог во все времена побуждал людей высоко ценить, изучать и исполнять Его Слово. Еще в древности Он говорил к Своему народу: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (И. Навин 1:8). А вот слова Христа: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39). Зачастую люди, которые не знают, что написано в Библии, наслушавшись и начитавшись человеческих преданий, считают себя верующими, берутся судить о духовных вопросах и даже учат других. А Христос сказал: «...Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» (Мар. 7:8). И еще: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Иоанна 12:48). Вот как высоко Бог ставит Свое Слово (Библию) и ненавидит, когда люди заменяют его своими вымыслами! Именно Библия - то единственное, верное и истинное Божественное откровение, которое влагает в наше сердце веру в Бога, дает познание о Нем, показывает, каким путем идти, и на небесном суде именно посредством Слова Своего Бог будет судить мир.
Во многих евангельских Церквах сегодня проводится изучение Слова Божьего, на котором исследуется Библия, а на богослужениях говорятся проповеди, которые также основываются на Священном Писании. Все это установлено Богом для того, чтобы народ мог знать, любить и исполнять Его Слово: «... как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут посланы?.. Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:14-17). Отсюда следует вывод: всякий человек, ищущий Бога, должен читать и изучать Слово Божие - Библию. В противном случае у него есть все шансы попасть в заблуждение!!!
Апостол Павел в Послании к Тимофею писал следующее: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4:3). Другой причиной человеческих заблуждений является нежелание принимать истину (истина - это ТО, ЧТО НАПИСАНО В БИБЛИИ, и ИМЕННО ТАК, КАК НАПИСАНО). Очень часто случается, что человек слышит истину, но исполнять ее не намерен. В Библии сказано, что узок путь и тесны врата, ведущие в Царствие Божие, что ничто нечистое, греховное не войдет в Небо. Но люди не хотят оставлять свои грехи, не хотят подставлять другую щеку, если их ударят по одной, не хотят смиряться, почитать другого выше себя. Поэтому по своим прихотям избирают себе учителей, которые льстят их слуху, говоря: «Ты можешь быть верующим, не оставляя греха, можешь войти в Царство Небесное, обойдя Иисуса Христа и Его Святое Слово!» А дьяволу, врагу душ человеческих, именно это и надо, потому что его цель - увести человека от истины. Он насадил по всей земле множество лжеучений, посредством которых ведет людей в погибель. Получается, что люди отвергают истину и начинают верить «басням» заблудших вероотступников, которые извращают Божье Слово, по-своему трактуют его в угоду себе и тем, кто их слушает. Но всякий человек, который исследует Писания и желает исполнять волю Божию, сможет отличить истину от лжи. Как сказано в Деяниях Святых Апостолов: «Здешние (жители Верии, уверовавшие по проповеди Апостола Павла в Христа) были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11).
В одной из передач о тоталитарных сектах был показан человек, который называет себя Христом Иисусом, второй раз пришедшим в мир. У этого человека есть свои последователи, которые бросили все и поехали, чтобы быть рядом с ним. Первое, что можно сказать об этих людях, - они не знают, что написано в Слове Божьем о втором пришествии Христа (или же они пренебрегли истиной Божьей в угоду собственным прихотям). Давайте обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что оно говорит о втором пришествии Христа на землю и о кончине века. Кстати, эти же места Писания показывают, что и те, кто ушли жить под землю в пещеры, также находятся в заблуждении.
Сам Христос предупреждал своих учеников обо всех тех событиях, которые разворачиваются сейчас на наших глазах: «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам,.. какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят... Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», - не выходите; «вот, Он в потаенных комнатах», - не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:3-5, 24-27). Иисус сказал, что перед его пришествием на землю восстанет много лжехристов и лжепророков. Он также дал нам понять, каким будет Его пришествие: «ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». На вопрос учеников, когда же это случится, Христос ответил: «...О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один...» (Мф. 24:36).
Апостол Павел пишет во втором Послании к Фессалоникийцам во 2-й главе в стихах с 1 по 12: «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели (антихрист), противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога... Которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Апостол Павел указывает нам на то, что еще до пришествия Христа во славе Своей - «...и придет Господь Бог мой и все святые с Ним» (Захария 14:5) - должен воцариться антихрист. По всей видимости, он сосредоточит в своих руках управление всем миром и во время своего правления объявит себя богом. Он будет движим и ведом сатаною. В Откровении Иоанна Богослова более подробно описаны все эти события. Также Апостол Павел утверждает, что Бог пошлет действие заблуждения людям, не принявшим учения Иисуса Христа, так что они будут верить лжи и поклонятся антихристу как богу, приняв его начертание.
Если бы все люди читали, любили и старались исполнять Слово Божие, то никто никогда не впал бы в заблуждение. Поэтому мы призываем вас, дорогие читатели, с благоговением и искренним сердцем искать Бога, изучать, ценить и стараться исполнять Его Слово. Тогда Господь обязательно убережет вас от всякого рода обольщения, ереси и будет руководить вами на жизненном пути. Как сказано в Писании: «...Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лука 21:36).