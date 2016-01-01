Грехи

Грехи


       У одной многодетной семьи на заднем дворе дома на земле лежала тяжелая деревянная доска. Дети часто бегали к этой доске, с большим усилием поднимали ее и смотрели, что там под нею. Ах, какой ужас ожидал их там!!! На их глазах в разные стороны разбегались какие-то отвратительные серые насекомые. Они прятались от света!
       Пожалуй, у каждого человека, не знающего Бога, в душе есть подобное место - тайное, темное, отвратительное, скрытое от людских глаз. Но Бог знает всю внутренность нашу. Ему Одному известно все наше постыдное. И Он, зная наши грехи, не отвернулся еще ни от одного человека. Поднять нужно эту темную «доску» с души, какой бы ужас она ни скрывала! Пусть насквозь душа пропитается светом Божьего Слова, пусть откроются и «разбегутся» в разные стороны, как эти вот отвратительные насекомые, грехи наши. В Библии сказано: «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:8-9). «...Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам?..» (Иез. 33:11).


       ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ - супружеская измена. «Вы слышали, что сказано древним: НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:27-28). «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни ПРЕЛЮБОДЕИ, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9)..

       ЗАВИСТЬ - чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ЗАВИСТЬ, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21).

       САМОХВАЛЬСТВО - хвалить самого себя. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, САМОХВАЛЫ...» (Рим. 1:28-30).

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ВЫПУСК 35 2008\1