Можно ли «отмолить» грехи умершего человека?
Нет. Это страшное заблуждение. Нельзя «отмолить» грехи человека после его смерти. В Библии есть множество мест, которые отвечают на этот вопрос. Вот некоторые из них: «…Человекам положено однажды умереть, а потом суд…» (Евр. 9:27). «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Иоан. 5:28-29). «…Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10). «…Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:13-14). «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер. 17:10). Когда ученик и Апостол Иисуса Христа, Иоанн, был сослан на остров Патмос за веру в Бога, Господь ему на протяжении некоторого времени показывал видение о том, что ожидает человечество при кончине века и в Царствии Небесном. Все это записано в Новом Завете в книге Откровения Иоанна Богослова. Там есть такие слова: «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть КНИГА ЖИЗНИ; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И КТО НЕ БЫЛ ЗАПИСАН В КНИГЕ ЖИЗНИ, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:11-15). Вот так говорит Библия. Бог не человек, которого можно подкупить, упросить, заставить. Будет Суд, на котором Праведный Судья будет рассматривать жизнь человека, а не молитвы, вознесенные за него.
Но хотим вас обрадовать тем, что чуть больше 2000 лет назад за грехи всего человечества принял лютую смерть Сын Божий Иисус Христос. Сам Бог спустился на нашу грешную землю, чтобы отдать Свою жизнь за нас. В Библии сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Иоан. 3:16-18).
После того как Иисус Христос отдал Свою жизнь за человечество, спастись стало возможным, покаявшись в своих грехах, приняв Его жертву, поверив в то, что Его Кровь пролилась и за ваши грехи! Вспомните о разбойнике на кресте, который за несколько часов до смерти покаялся перед Иисусом, уверовал в Него и получил прощение и спасение. Иисус сказал ему: «Сегодня же будешь со Мною в раю». Вот она, великая милость Бога к людям! Господь все сделал для нас, чтобы мы не попали в ад, но спаслись. Грехи не отмолить после смерти, потому что Богу нужна душа, которая при жизни, пусть перед самой кончиной своей, признала бы Его Богом, Его суверенную власть над собой, попросила прощение за свою жизнь.