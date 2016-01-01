Можно ли «отмолить» грехи умершего человека?

«Мог бы спастись, да сам не захотел...»

Нет. Это страшное заблуждение. Нельзя «отмолить» грехи человека после его смерти. В Библии есть множество мест, которые отвечают на этот вопрос. Вот некоторые из них:Когда ученик и Апостол Иисуса Христа, Иоанн, был сослан на остров Патмос за веру в Бога, Господь ему на протяжении некоторого времени показывал видение о том, что ожидает человечество при кончине века и в Царствии Небесном. Все это записано в Новом Завете в книге Откровения Иоанна Богослова. Там есть такие слова:Вот так говорит Библия. Бог не человек, которого можно подкупить, упросить, заставить. Будет Суд, на котором Праведный Судья будет рассматривать жизнь человека, а не молитвы, вознесенные за него.Но хотим вас обрадовать тем, что чуть больше 2000 лет назад за грехи всего человечества принял лютую смерть Сын Божий Иисус Христос. Сам Бог спустился на нашу грешную землю, чтобы отдать Свою жизнь за нас. В Библии сказано:После того как Иисус Христос отдал Свою жизнь за человечество, спастись стало возможным, покаявшись в своих грехах, приняв Его жертву, поверив в то, что Его Кровь пролилась и за ваши грехи! Вспомните о разбойнике на кресте, который за несколько часов до смерти покаялся перед Иисусом, уверовал в Него и получил прощение и спасение. Иисус сказал ему: «Сегодня же будешь со Мною в раю». Вот она, великая милость Бога к людям! Господь все сделал для нас, чтобы мы не попали в ад, но спаслись. Грехи не отмолить после смерти, потому что Богу нужна душа, которая при жизни, пусть перед самой кончиной своей, признала бы Его Богом, Его суверенную власть над собой, попросила прощение за свою жизнь.Каждый из нас на протяжении своей жизни хотя бы раз слышал слова Божии, обращенные к нему, призывающие покаяться в своих грехах, принять жертву Сына Его и служить Богу. Господь не лишил нас собственной воли, поэтому ответственность за принятое решение лежит только на нас. А шанс что-то изменить есть у нас только до того времени, пока не прекратилось дыхание наше. Некоторые люди говорят: «Ну ничего, я еще успею покаяться перед Богом, а пока еще погуляю!» Но никто из нас не знает ни дня, ни часа, когда предстоит ему покинуть эту землю. Иногда смерть постигает человека внезапно. Поэтому покайтесь в своих грехах и примите Христа сейчас, пока не поздно. Ведь как страшно у великого Белого Престола потом услышать такие слова: