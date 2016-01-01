У Бога всегда есть выход!

У Бога всегда есть выход!

             Наверное, на земле мало таких людей, которым не приходилось бы в жизни переживать великие трудности, проблемы, а порой и беды. Страх, отчаяние, беспомощность в этот момент овладевают сердцем. И кажется, что никто не страдал так сильно, как ты, и никто не может в этот момент помочь тебе. В начале человек попадает в уныние, а потом и в отчаяние. Переносить такое состояние очень трудно и хочется куда-нибудь убежать, забыться, уснуть, отказаться жить дальше... Такие мысли посылает дьявол. Он старается убедить человека в том, что все плохо, что выхода нет. Приводит его к тупику, а иногда и петлю подсунет. Но у Бога всегда есть выход! Слава Господу!
             Пророк Илия, находясь в гонениях, в разочаровании, говорил: «...Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее» (3 Царств 19:10). Илия устал и уже не хотел жить и просил у Бога для себя смерти: «... Довольно уже, Господи; возьми душу мою» (3 Царств 19:4). Но, Илия, постой! Ты ошибся! Ты плохой бухгалтер, ты ошибся в 7000 раз. Господь говорит ему, что все не так, как представляет Илия, что он не один, и Бог даст выход из этой ситуации: «Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь тысяч мужей; всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его» (3 Царств 19:18).
             Когда человек попадает в отчаяние, сразу приходят мысли, что еще так плохо никому не было и почему Бог молчит. У Иисуса Христа на кресте был тоже такой вопрос: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мар. 15:34). Но Ему нужно было пережить те страшные мгновения и впоследствии принять Славу, Величие и Честь.
             Если Вы, дорогой читатель, переживаете сейчас в своей жизни что-то подобное, просим Вас: не отчаивайтесь, не опускайте рук, идите вперед! Знайте, что и у этой проблемы будет выход! И от того, что Вы предпримете в своей жизни, столкнувшись с этой бедой, будет зависеть Ваше будущее. Сам Бог Творец Вселенной наблюдает сейчас за Вами и ждет, когда Вы в своем бессилии обратитесь к Нему и попросите у Него силы, помощи и защиты. Он, как никто другой, знает, как тяжело Вам сейчас, и знает, как помочь Вам.
             В Евангелии от Иоанна в 11 главе рассказывается о смерти Лазаря. Его сестры Марфа и Мария сокрушались о смерти своего брата, упрекали Христа, что Он не пришел вовремя. Наверняка, у них возникали вопросы: «Почему все получилось именно так? Почему он умер? Почему Христос опоздал?» Но они не знали, что будет наперед, и поэтому так себя вели. А Христос пришел и воскресил Лазаря. О, как вдруг быстро печаль сменилась радостью!
             Иаков печалился и мучился, узнав о якобы трагической смерти своего сына Иосифа. Он не знал, что его обманули сыновья, сказав, что Иосифа растерзали дикие звери, а сами продали его в рабство. Иаков имел близкое общение с Богом, и, тем не менее, Бог ему на ушко не шепнул: «Не переживай! Твой сын Иосиф жив». Прошло много лет, пока Бог не устроил все наилучшим образом, и Иаков узнал правду о своем сыне Иосифе, что он жив и является вторым лицом после фараона в Египте.
             Не падай духом, дорогой читатель! Уныние приходит - отгоняй его. Обратись к Богу во время скорби и знай, что дальше ты пойдешь уже не один. Ибо так говорит Господь Бог наш к тем, кто доверил Ему свою жизнь: «...Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, - через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, ...Спаситель твой» (Ис. 43:1-3).


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ВЫПУСК 35 2008\1