Я остался без рук...

Приветствую вас, братья и сестры! Уверовал я в 1995 году. Когда мы пришли в первый раз на служение, то через пророка было сказано: «Это дети Мои». Но покаялся я только в апреле 1997 г. С тех пор живу с Богом в сердце.Расскажу свою историю. Мне было лет шесть. Я знал, что есть Бог, и что Он меня любит. Непонятным для меня образом, я уже тогда чувствовал, что останусь без рук. Воспитывала меня бабушка до восьми лет, а в 81-ом она заболела и через год умерла. Пока она болела, дед через милицию заставил мать забрать меня к себе. Бабушка говорила, что на беду отдаёте его туда, но дед и две его дочери не хотели её слушать. Отцу вообще было всё равно — он вёл разгульный образ жизни.Я помню тот день, как будто это произошло вчера, когда мать пришла забирать меня с собой. Я убежал от неё в огород и спрятался за стог сена. Тогда уже не в первый раз услышал в своём сердце, как Некто заговорил со мной и сказал: «Тебе надо ехать. Хотя там ждёт тебя беда, но это надо пройти». Мне хотелось убежать, но я поехал. Не знаю как, но я был уверен, что со мной там что-то произойдёт.Так я стал жить у матери, которой был не нужен. За каждую провинность она меня злобно ругала и называла ни на что не годным дебилом. За серьёзные проступки и за плохие оценки она била меня с ненавистью. В третьем классе я получал только двойки и колы. Но моего младшего брата она всегда хвалила и никогда не наказывала. От такого отношения к себе я решил расстаться с жизнью.Целый год я планировал, как это сделать. Или броситься под поезд, или под машину, или что ещё? В марте 1983 года, в субботу, через три недели после своего дня рождения, я вышел гулять на улицу в резиновых сапогах. Напротив нас была трансформаторная будка с напряжением шесть тысяч вольт. Мне пришла мысль взяться за провода. Тогда Некто сказал мне, чтобы я не делал этого, чтобы мне не погибнуть, но я твёрдо решил покончить с жизнью и ответил Ему, что больше не хочу так жить. В тот самый момент, когда я взялся за провода, и ток пошёл по моим рукам, я осознал, что очень сильно хочу ЖИТЬ! В это мгновение я чувствовал, что Он был рядом и ждал, обращусь ли к Нему!? И я сказал Ему, что очень сильно хочу ЖИТЬ! В то же мгновение меня отбросило в сторону, и я чудом остался жив. Мои руки были сожжены, но тело не повредилось.Тогда я не знал, что Этот Некто и есть ГОСПОДЬ!!! Когда я пришёл к Нему в 97-м году, стал молиться Ему и однажды сказал: «Господи, Ты меня не любишь!», то Он мне напомнил те роковые мгновенья. Аллилуйя!Мне отрезали руки, а через полгода моя мать, уже безрукого, прямо из больницы увезла в детдом за 6000 км от дома и написала отказное письмо. Мне тогда было 10 лет. После детдома я окончил техникум бухгалтеров, и в 93-м году мне захотелось поехать жить домой к отцу, хотя я понимал, что там меня никто не ждет. Ни отцу, ни деду, ни другим родственникам я был не нужен. Дед говорил: «Что толку от калеки?» В апреле 94-го мой отец, будучи в пьяном состоянии, чтобы я больше не мучился (как он выражался), решил меня ночью, когда я спал, зарезать. Но Господь сохранил мне жизнь и в этот раз. Аллилуйя! Теперь у меня шрам с левой стороны. После того случая я стал молиться Богу и искать общения с Ним. Только я ещё не знал, Кто мой Бог.Родственники меня после этого случая возненавидели, так как отца из-за меня посадили в СИЗО, и мне пришлось срочно уезжать куда глаза глядят. Из Читинской области я уехал в Рязанскую к другу, оттуда — к знакомой, на которой в 95-м женился, а в 97-м развёлся с ней. После этого я уже твёрдо решил найти Бога и в январе 97-го стал ходить в православную церковь, а также начал читать Библию. Но, видя лицемерие в прихожанах, а также различие между Писанием и учением православного батюшки, я стал молиться, чтобы Бог дал мне найти тех, кто, как и я, любит Библию и общение с Богом. Первого апреля случилось явное чудо: я оказался на евангельском служении и нашёл там народ Божий!Произошло это так. Я тогда ездил в область по делам и, возвращаясь домой на электричке, намеренно проехал свою остановку. Я не понял, почему так поступил. Ничего не оставалось, как выйти и ждать электричку обратно. Было очень холодно, рядом ни вокзала, ни магазина, а Господь мне говорит в сердце, что здесь, в Доме культуры, собираются верующие. Я пошёл туда погреться, так как до обратной электрички оставался целый час. Там проходило служение разбора Библии, я прошел и стал слушать, что говорят, на этом богослужении Господь ответил на многие мои вопросы. Ведь я тогда читал Библию на протяжении трёх месяцев в посте и молитве. Когда я вышел из зала, то Господь мне сказал: «Вот это народ Мой. Они любят слово Моё и имеют общение со Мной». С того дня я не пропускал ни одного служения, радовался и благодарил Бога.Шестого мая вечером я молил Бога о духовном крещении и примерно в 22 часа Господь излил на меня Святого Духа со знамением иных языков, как и сказано в Писании. Я молился тогда несколько часов подряд на разных языках, знакомых мне и совершенно незнакомых. Я тогда постоянно пребывал в постах и в общении с Господом, видел видения, и Он говорил ко мне. Я читал Библию, и всё было понятно. Это было так сладостно! Однажды утром я увидел в видении, как трое подошли ко мне в белых одеждах, и Тот, Кто был посередине, сказал: «Это Мой юный Иов». И тогда я понял, что это был Господь. Вскоре меня положили в больницу с туберкулёзом. Я кашлял кровью и задыхался. Но Иисус опять явил мне милость и спустя некоторое время по молитве верующих исцелил меня! Многое Господь показывал и открывал. Всего не напишешь. Он дал мне жену и детей. Знаю, что ещё многое совершит и велико, велико благословит!