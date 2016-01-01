Оккультизм

Кто виноват

Астрология

Гипноз

Спиритизм

Что делать

Каждый в детстве хотел иметь нечто, решающее его проблемы: волшебную палочку, золотую рыбку, цветик-семицветик, дудку-свистульку или, на худой конец, горшочек, который варил бы кашу. И пусть эту кашу дома никто не ест - главное, - обладать чем-то удивительным («не могу понять, откуда эта каша там берется?»), помогающим в трудностях («и пусть даже папу с мамой выгонят с работы - с голоду не помрем»), делающим тебя центром внимания и позволяющим взирать на других хоть чуть-чуть свысока («у тебя машинка заводная, а у меня горшочек с кашей - вот!»).И вот ты уже вырос, и мечты детства, казалось, остались далеко позади. Но желание, порой перерастающее в тоску, по обладанию ХОТЬ ЧЕМ-НИБУДЬ чудесным, сильным, решающим твои столь большие проблемы (на работе, дома, в семье...) и, в конце концов, дающим тебе статус человека, которого наконец-то станут уважать, заставляет тебя, озираясь по сторонам, искать этот «горшок». У меня есть для тебя плохая новость. Плохая в том, что эти горшки есть, и их много. Спросишь: «Почему плохая?» А на это есть вторая, прескверная новость: эти горшки изрыгают из себя отравленную кашу.О чем это я? О колдовстве, магии, гаданиях, спиритизме и т.п. Да, я грубо выразился. Ведь колдовство сегодня может называться парапсихологией. Магия якобы есть белая и «пушистая», а не только черная и «с прыщами». Ну а значение слова «спиритизм» вообще сегодня мало кто знает, а вот так называемых контактеров, «сосущих» свою «энергию» якобы из черного бездонного космоса, - через одного. Да, сегодня изменились слова и выражения, но суть осталась прежней. И какая мне разница, если я вместо фразы «меня укусил за ногу бешеный пес» скажу: «Меня типнула за ногу дворняжка-очаровашка»? Никакой разницы, так как не в названии дело, а в той ядовитой слюне, что может попасть мне в кровь.Так что давайте немного коснемся сути всех этих сверхъестественных явлений, как бы красиво и научно они ни назывались.Отрицательное отношение христианства ко многим сверхъестественным вещам происходит не оттого, что нам просто не нравятся эти явления или люди, которые их практикуют. Корень радикально отрицательного отношения верующих в Бога людей к оккультным явлениям проистекает из жесткой и непримиримой позиции самого Господа ко всем явлениям, берущим свое начало от «бешеной слюны» падшего ангела, известного всем под именем сатана (евр. сатан, «враг», «противник») или дьявол (греч. диаболос, «клеветник», «подстрекатель»).Вот краткая история этого врага душ человеческих и клеветника. Когда-то он был великим и прекрасным ангелом и находился рядом с Богом, занимая, по-видимому, почетное место по сравнению даже с другими ангелами. Имя его было Люцифер (светоноситель). И все было прекрасно, пока этот великий ангел не восстал против Бога, за что был обречен на падение и позор:Вместе с ним пала и часть ангелов, поддержавших сатану в этом восстании против Бога. Этих падших ангелов сейчас зовут «бесами» или «демонами». Этот падший духовный мир неистовствует в злобе на все творенье Божье и, конечно, на человека, как на любимое создание Господа.Стоит ли ждать от этого злого духа чего-то доброго? Конечно, нет. Главная задача дьявола - увести человека подальше от Бога и погубить его. Для достижения этой цели враг не гнушается ничем. Он будет выдавать себя за кого угодно (даже за Бога), обманывать псевдоисцелениями и лжеоткровениями, запугивать и т.д. Он будет искать подход к любому сердцу, чтобы поработить его. Или проталкивать в мир идею о том, что его нет. А раз его нет - некого бояться.К сожалению, большинство людей знакомы только с «парадной вывеской» различных сверхъестественных явлений. Но давайте хотя бы одним глазком заглянем за ширму и посмотрим, как все обстоит на самом деле.Порой мы очень хотим верить, что кто-то может дать нам ответ на мучающие нас вопросы, приоткроет завесу тайны перед нашим будущим. И мы склонны воспринимать туманные высокопарные слова за божественное предсказание нашей жизни. Это есть оккультная составляющая астрологии - подчинить человека, заставить его верить в пустоту, спрашивать у звезд, которые не могут дать ответа. Как, например, быть со следующим случаем?Французский статист Мишель Госкен более двадцати лет прослеживал результаты астрологических предсказаний. Однажды он поместил в газете объявление, что все желающие могут бесплатно получить у него свой личный гороскоп. На это предложение откликнулись сто пятьдесят человек. Все они получили одно и то же предсказание с просьбой сообщить, насколько оно сбудется. И вот какой получился результат: девяносто четыре процента получивших гороскоп ответили, что в нем они узнали события своей жизни. Между тем, это был гороскоп маньяка-убийцы Марселя Питио!А знаете ли вы, как сегодня в газетах и на телевидении составляется большинство гороскопов? Они просто придумываются журналистами или перепечатываются из старых изданий. Вот и все!Но если бы это было просто пустотой, надувательством, то было бы полбеды. К сожалению, в наши дни посредством астрологии, вот этого самого надувательства, враг душ человеческих вторгается в жизни и ломает судьбы многих людей, желающих верить всей этой лжи. «Как это происходит?» - скажете вы.Допустим, вы женатый человек, и вы слышите астрологический прогноз на сегодняшний день, что вас ждет неожиданное знакомство и романтическое приключение, которое изменит вашу жизнь к лучшему. Поверив и пожелав этого, вы даете «зеленый свет» силам тьмы вторгнуться в вашу жизнь. Враг душ человеческих очень постарается, чтобы это «романтическое приключение» и «неожиданное знакомство» действительно произошли в вашей жизни. И в тот момент, когда вы встанете перед выбором (очень серьезным выбором!) - остаться верным супругу или супруге или решиться на это «приключение», вы вспомните ваши семейные проблемы (а с ними сталкиваются все семьи) и приятную концовку - что, мол, последнее непременно «изменит вашу жизнь к лучшему». «Это знак судьбы», - подумаете вы. И не важно, что Библия говорит: «...блудников и прелюбодеев судит Бог». А в итоге получится следующее: кратковременное удовольствие, а потом - разрушенная семья, брошенные дети, слезы, разочарование, да еще и (если не покаетесь) Божий суд над вами!Действие астрологии сродни суеверию: если вникаешь во все эти предсказания, ищешь связь, тайный смысл, замечаешь, примечаешь, то и будет тебе по вере твоей, но не от Бога, а от того, кому ты отдал себя в рабство (от дьявола). И напротив, никакое суеверие не имеет силы и власти над человеком, который не верит этому.А самое главное в том, что ни один звездочет-астролог не может сделать в вашей жизни ничего стоящего: ни по-настоящему помочь вам в ваших проблемах, ни простить грехи, ни освободить душу от тоски, ни изменить порочное сердце. Ведь только Бог способен изменить вашу жизнь в лучшую сторону, только в Его власти находится прощение, милость, спасение. Тогда зачем мне кормиться этой пустотой, которая сегодня заполнила утренние эфиры телеканалов и колонки многих газет, зачем давать место дьяволу в своей жизни? Господь говорит устами пророка Исаии:Парапсихология давно стремилась к тому, чтобы ее признали наукой, и поэтому всегда старалась скрыть свое родство с оккультизмом. Ведь все эти «энергии», «силы» и т.д. - не что иное, как действие бесовских сил. Да, необычное. Да, поразительное. Но БЕСОВСКОЕ! Уж сколько сказано о тяжелых последствиях у многих поклонников телесеансов Кашпировского и Чумака, так ведь нет - подавай нам еще что-нибудь этакое. Нас не устраивает просто врач и таблетка. Нам надо, чтобы он на эту таблетку дунул, плюнул, пошептал. Мы сами, гоняясь за чудесами, даем «зеленый свет» оккультным явлениям в стенах больниц, где вместо психолога порой сидит парапсихолог-гипнотизер. Кто виноват, если вместо лечения мы получим яд? Не надо было обращаться к таким «докторам».Гипноз - один из методов экстрасенсного «лечения». Эта дьявольская уловка соблазнила многих. Сатана знает, что если разум одного человека, пусть даже и в лучших целях, подчинен воле другого, то дьявол может поработить себе волю несчастного и полностью взять власть над его жизнью. Гипнотизер - проводник воли дьявола - и сам порой не догадывается, чьи желания воплощает на своих сеансах.Мало того, что, подвергаясь гипнозу, мы порабощаем свою душу, мы также грешим против Бога. Вы ведете своего пьющего мужа к гипнотизеру? Тогда прочитайте один стих из Библии про Израильского царя:Очень востребованными оказались сегодня экстрасенсы-диагносты, или хилеры. Умирать ведь никому не хочется. И когда возникают серьезные проблемы в организме, люди готовы отправиться на край света и уплатить любые деньги, только чтобы вернуть потерянное здоровье. Степень точности диагноза, поставленного хилером, находится в прямой зависимости от общения хилера с миром духов, оккультной средой. Большинство из них, кстати, понимает, что секрет исцеления кроется в силе духов, но не все желают, чтобы этих духов называли бесовскими или нечистыми, а потому приписывают исцеления своему «высшему я», космосу, силам природы и т.д.Эдгара Кейса, впервые применившего гипноз для диагностики болезней, очень занимало происхождение силы, во власти которой он оказался. Наконец, наступило время, когда Кейс заподозрил, что его искушает дьявол, который действует через него, тогда как раньше он думал, что эту особую силу даровал Бог. К несчастью, Кейс, как и многие другие, не сумел ни ограничить, ни прекратить действия нечистых сил. Дьявол бережет своих рабов от прозрения. А если оно и наступает, то тому человеку очень нелегко вырваться из когтистых лап злого духа. Не поэтому ли по результатам исследований, проведенных среди людей, обладающих экстрасенсорными способностями, каждый третий имеет психические отклонения, а каждый четвертый не доживает до 30 лет?Спиритизм (как один из видов парапсихологии) получил сегодня большое распространение.Это и бесконтактное перемещение предметов, и пророческое толкование будущего, и общение с духами, домовыми, привидениями, вхождение в состояние транса, подчинение своего поведения потусторонним голосам и т.д.Одна женщина во время войны получила извещение, что ее муж пропал без вести. Прошло время, но никаких добрых известий не было, - значит, муж действительно погиб. Друзья уговорили ее пойти на спиритический сеанс (пообщаться с духом ее умершего мужа), и она согласилась, надеясь хоть таким образом утешиться. В пришедшем духе она признала духа своего мужа. Женщина стала частым посетителем спиритических сеансов. Она была убеждена, что слышит голос мужа. Привидение выглядело очень похоже на ее супруга. Они проводили очень много времени в общении.Но вот однажды, спустя несколько месяцев, без всякого предупреждения парадную дверь открыл ее муж - живой и невредимый, - он не был даже ранен! Спрашивается, кто же «надел» на себя образ ее мужа? Кто подделывал его голос, говоря о вещах, которые знали только супруги? Да, это те самые падшие ангелы, цель которых обманом и ложью поработить душу. В Библии сказано:У молодежи, согласно опросам, большой популярностью пользуются оккультно-спиритические ритуалы: 59% опрошенных лично участвовали в спиритических сеансах, занимались хиромантией, гаданием на картах и т.д. Желание испытать действие сверхъестественных сил выразили 34% опрошенных. И это страшно!Невозможно в одной статье коснуться всех форм оккультизма. Но давайте хоть упомянем их. Всевозможные формы гадания, толкование снов, суеверия, каббала, «оракул», «И Цзин» (китайский аналог нашего «оракула»), движение «Новая Эра», уфология, карты «Таро», аутотренинг, йога, восточная медитация, все виды и цвета магии, магические фигурки-божки, амулеты и другое.Подчеркну еще раз: дело не в том, что это не нравится какой-то группе людей. Главное, что это не нравится Богу, который будет судить каждого из нас за те дела, которые мы совершали в нашей жизни.Не важно, какой сорт сыра лежит в мышеловке: «Пармезан», «Гауда» или «Российский». Важно, что расплата за него - смерть в этой самой мышеловке. Не важно, как называется тот, кто своими сверхспособностями вызвался тебе помочь: гадалка, белый маг, гипнотизер, экстрасенс и т.д. Важно, что расплата за эту помощь - погибель, на которую обречена душа.В Библии сказано, чтоКак не попасть в зависимость от темных сил и отличить посланника ада? Ответ есть.Читай Библию. В ней написано все очень понятно и доходчиво. Согласен, что порой одному трудно это делать. Есть выход и в этом случае. Во многих церквах есть специальные служения по изучению Библии, которые могут посещать все желающие. Найди такую церковь и приходи на разбор Священного Писания.Можно спорить с тем, что написано в этой статье, но попробуйте взглянуть по сторонам. На тех, кто обращался к гипнотизерам, гадателям, экстрасенсам и к другим слугам дьявола. Посмотрите на их жизнь: стала ли она лучше? По свидетельствам самих «целителей», осознавших пагубность того, чем они занимаются, депрессия, страхи и прочие психические расстройства становятся уделом как самих колдунов, так и тех, кто к ним обращается. Может, болезни уходят? Опять, судя по словам покаявшихся в своих делах псевдоврачей и их пациентов, исчезающие на время симптомы порой возвращаются позднее в гораздо большей форме. Болезни могут переходить на другие органы и даже на других членов семьи.Некоторые врачи-онкологи у своих пациентов спрашивают, обращались ли они ранее за помощью к экстрасенсам. И если получают утвердительный ответ, то зачастую даже отказываются лечить этих людей, зная, что лечение не даст положительных результатов. А часто случается и так, что люди, подвергающиеся воздействию этих псевдоцелителей, становятся одержимыми бесами (когда духи зла поселяясь в теле человека, упорно и жестоко ведут несчастного к смерти). Это все признаки плененной, поставленной на колени перед злом души человека.Что же делать, если подобные события были в твоей жизни? Первое - немедленно прекратить эту практику. Если ты посещаешь какие-то сеансы «исцеления», курсы парапсихологии, принимаешь снадобья, приготовленные колдунами, используешь заговоры и т.д., - оставь это все. Выкинь все пузырьки, сожги всю литературу, порви контакты с людьми, которые несут тебе это зло. Второе - попроси у Господа прощения за то, что, обращаясь к дьявольским силам, ты грешил против Него. Третье - ты должен понять, что воздействие демонических сил на тебя могло быть гораздо большим, чем ты это себе представляешь. Поэтому тебе просто необходима беседа со священнослужителем, способным не просто утешить словами, но и, приведя тебя к освящению, реально помочь твоей душе. Этих людей ты можешь найти только в христианских церквах, в частности, и в тех, чьи адреса приведены в этой газете.