Небесный город

Небесный город


Есть ли такой Город?

       Еще Авраам, родоначальник Израильского народа, «...ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Он и многие другие «...стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр. 11: 15-16). К небесному стремятся все истинные верующие, ибо они знают, что они здесь на земле странники и пришельцы. И о них сказано, что они «...приступили ... ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства» (Евр. 12:22-23).
       Из этих мест Священного Писания видно, что Бог уже приготовил этот Город, и Иисус Христос также подтвердил это, сказав, что «...в доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14:2). Все, что можно узнать о Небесном Городе, записано в Библии.

Что же представляет собой этот Город?

       В Откровении 21:10-23 он подробно описывается Святым Апостолом Иоанном. «Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца... Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец (Иисус Христос). И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его».

Где находится этот Город?

       Апостол Павел, говоря о Боге, сказал, что Он «...единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» (1 Тим. 6:16).
       Кто внимательно смотрел на ночное небо, тот понимает, что на него не возможно смотреть без восхищения. Это великое чудо Божие. Светила большие и малые, которым нет числа, все они говорят о могуществе Бога-Творца. Бог, однажды говоря с Иовом, задал ему несколько вопросов: «Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы?» (Иов 38:32-35). Пророк Исайя, говоря о величии Божьем, говорит: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает» (Ис. 40:26). Нас поражают масштабы вселенной. Представьте, если можете, величину видимых вами звезд, или хотя бы размеры нашего Солнца, самой большой звезды, расположенной ближе всех к Земле. Оно находится почти в 150 млн. км от нас. Ученые говорят, что Солнце в 1300 раз больше объема нашей Земли и в 750 раз превосходит массу всех 9 планет Солнечной системы весте взятых. Говоря о бескрайней вселенной, я хочу привести пример из книги рекордов Гиннесса 1999 года. Самая большая звезда Бетельгейзе-сверхгигант класса М (альфа Ориона), находящаяся в 430 световых годах от Земли, имеет диаметр 980 млн. км, что в 700 раз больше диаметра Солнца. Если представить себе это, то поражаешься величию, силе и могуществу нашего Творца, ведь эта планета, как и весь космос, созданы Его рукой. Каков же тогда престол Бога и чудный Новый Град? Как сказано: «...не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его...» (1 Кор. 2:9).
       Господь наш Иисус Христос говорил Своим ученикам, что Он сядет на престоле славы Своей (Матф. 19:28). И когда Господь закончил Свою миссию на земле после Своего страдания, смерти и воскресения - вознесся на небо и воссел одесную Бога (Мар. 16:19). И потом в Откровении Иоанна Господь говорит: «Побеждающему (грех) дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Отк. 3:21). Это место Писания говорит о том, что Господь настолько возлюбил человека, что верных, испытанных людей, любящих Его, Он удостоит чести сесть на Престоле Своем.
       Бог есть Даятель жизни и Творец всего, и Престол величия Его есть Центр всего мироздания. «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места» (Отк. 20:11). Это место обитания Бога, как мы уже сказали, находится в непреступном свете (1 Тим. 6:16). Он сотворил все галактики, планеты, в том числе и нашу Землю, которая расположена на краю вселенной, на территории державы смерти, и туда был низвержен и дьявол. Здесь царствует смерть, грех, здесь есть понятия времени, пространства. Все галактики и небесные светила, весь космос вращается и расположен вокруг того чудесного Города и Престола Божьего - Другого Мира. Там нет ни смерти, ни времени, нет греха, там нет скорби и мучений, там царствует Любовь. Человеческий ум, конечно же, не может вместить и понять всего этого. Но Господь вложил в ниши сердца знание о существовании этого Небесного Города. Неспроста наши души с самого детства стремятся к чему-то неведомому, прекрасному, чудесному, которого невозможно порой описать и передать. Но это Место к нашему изумлению будет еще превосходнее всего ожидаемого нами.
       Бог, оставив славу небес, спустился на нашу грешную землю в лице Иисуса Христа для того, чтобы примирить человека с Собой посредством Своей смерти на Голгофе, чтобы через покаяние любой грешник мог получить от Него прощение грехов и войти в тот Небесный Город для вечной жизни. «Спасенные народы будут ходить во свете его» (Окр. 21:24). Спасенные люди будут иметь духовное прославленное тело, как Иисус Христос после воскресения, потому что «...плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления...» (1 Кор. 15:50). «И не войдет в него (в тот Град) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в Книге Жизни» (Отк. 21:27). «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. 22:1). Эта река жизни достигает и нашей Земли. И все живые существа на нашей планете получают жизнь от Престола Божьего. Дорогой читатель, Бог приготовил этот прекрасный, чудесный Город и для вас тоже, поэтому стоит подчинить свою жизнь Богу.


В.П. Шкляр, старший пресвитер Церкви г. Пензы

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ВЫПУСК 35 2008\1