Небесный город

Есть ли такой Город?

Что же представляет собой этот Город?

Где находится этот Город?

Еще Авраам, родоначальник Израильского народа, «...ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Он и многие другие. К небесному стремятся все истинные верующие, ибо они знают, что они здесь на земле странники и пришельцы. И о них сказано, что ониИз этих мест Священного Писания видно, что Бог уже приготовил этот Город, и Иисус Христос также подтвердил это, сказав, чтоВсе, что можно узнать о Небесном Городе, записано в Библии.В Откровении 21:10-23 он подробно описывается Святым Апостолом Иоанном.(Иисус Христос).Апостол Павел, говоря о Боге, сказал, что ОнКто внимательно смотрел на ночное небо, тот понимает, что на него не возможно смотреть без восхищения. Это великое чудо Божие. Светила большие и малые, которым нет числа, все они говорят о могуществе Бога-Творца. Бог, однажды говоря с Иовом, задал ему несколько вопросов:Пророк Исайя, говоря о величии Божьем, говорит: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает» (Ис. 40:26). Нас поражают масштабы вселенной. Представьте, если можете, величину видимых вами звезд, или хотя бы размеры нашего Солнца, самой большой звезды, расположенной ближе всех к Земле. Оно находится почти в 150 млн. км от нас. Ученые говорят, что Солнце в 1300 раз больше объема нашей Земли и в 750 раз превосходит массу всех 9 планет Солнечной системы весте взятых. Говоря о бескрайней вселенной, я хочу привести пример из книги рекордов Гиннесса 1999 года. Самая большая звезда Бетельгейзе-сверхгигант класса М (альфа Ориона), находящаяся в 430 световых годах от Земли, имеет диаметр 980 млн. км, что в 700 раз больше диаметра Солнца. Если представить себе это, то поражаешься величию, силе и могуществу нашего Творца, ведь эта планета, как и весь космос, созданы Его рукой. Каков же тогда престол Бога и чудный Новый Град? Как сказано:Господь наш Иисус Христос говорил Своим ученикам, что Он сядет на престоле славы Своей. И когда Господь закончил Свою миссию на земле после Своего страдания, смерти и воскресения - вознесся на небо и воссел одесную Бога. И потом в Откровении Иоанна Господь говорит:Это место Писания говорит о том, что Господь настолько возлюбил человека, что верных, испытанных людей, любящих Его, Он удостоит чести сесть на Престоле Своем.Бог есть Даятель жизни и Творец всего, и Престол величия Его есть Центр всего мироздания.Это место обитания Бога, как мы уже сказали, находится в непреступном свете (1 Тим. 6:16). Он сотворил все галактики, планеты, в том числе и нашу Землю, которая расположена на краю вселенной, на территории державы смерти, и туда был низвержен и дьявол. Здесь царствует смерть, грех, здесь есть понятия времени, пространства. Все галактики и небесные светила, весь космос вращается и расположен вокруг того чудесного Города и Престола Божьего - Другого Мира. Там нет ни смерти, ни времени, нет греха, там нет скорби и мучений, там царствует Любовь. Человеческий ум, конечно же, не может вместить и понять всего этого. Но Господь вложил в ниши сердца знание о существовании этого Небесного Города. Неспроста наши души с самого детства стремятся к чему-то неведомому, прекрасному, чудесному, которого невозможно порой описать и передать. Но это Место к нашему изумлению будет еще превосходнее всего ожидаемого нами.Бог, оставив славу небес, спустился на нашу грешную землю в лице Иисуса Христа для того, чтобы примирить человека с Собой посредством Своей смерти на Голгофе, чтобы через покаяние любой грешник мог получить от Него прощение грехов и войти в тот Небесный Город для вечной жизни.Спасенные люди будут иметь духовное прославленное тело, как Иисус Христос после воскресения, потому что«И не войдет в него (в тот Град) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в Книге Жизни» (Отк. 21:27).Эта река жизни достигает и нашей Земли. И все живые существа на нашей планете получают жизнь от Престола Божьего. Дорогой читатель, Бог приготовил этот прекрасный, чудесный Город и для вас тоже, поэтому стоит подчинить свою жизнь Богу.