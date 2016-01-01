Бог зовет тебя!

Есть узлы, которых не развяжешь,

Есть пути, которых не пройдешь,

Тайны есть, которых не расскажешь,

Песни есть, которых не споешь.

Горе есть, которое скрываешь,

Радость есть, которую таишь,

Слезы есть, которые глотаешь,

Думы, от которых плохо спишь.

Чувства есть, которых не желаешь,

Речи есть, каких не говоришь,

Вещи, о которых лишь мечтаешь,

Люди, пред которыми дрожишь.

Но Христос узлы мои развяжет

И со мной пути мои пройдет,

Тайны все душа Ему расскажет,

Песни все она Ему споет.

Горе все она Ему откроет,

Радость всю она разделит с Ним,

Он один поймет и успокоит,

Он не зря стал Господом моим.

В. Кушнир

Часто случается, что люди обращаются за помощью к Богу в трудных ситуациях, когда постучится беда. Действительно, многие люди рассказывают, что Господь пришёл им на помощь в тот момент, когда никто из людей уже не мог им помочь! Мы и в нашей газете не раз печатали рассказы об этом.Но неужели необходимо ждать трудных дней? Может быть, следует прислушаться к словам Священного Писания: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2)? Гораздо лучше, обратившись к Господу Иисусу Христу, избежать возможных проблем и бедствий! Библейские наставления могут сохранить от страшных грехов и их последствий, могут помочь решить семейные и многие другие проблемы, откроют подлинный смысл жизни и, главное, укажут путь примирения с Богом.