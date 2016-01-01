Дети говорят Богу

Дети говорят Богу


Кто дует ветер?
Алик, 7 лет.

***
Синее небо, Господи, это когда у Тебя хорошее настроение?
Надя, 9 лет.

***
Я понял, что Ты самый главный на Земле, хоть и живешь на небе. А Тебя не переизберут?
Сеня, 7 лет.

***
Можно мне не умирать, а?
Юля, 7 лет.

***
А когда мама мне покупает что-то вкусненькое, это Ты ей подсказываешь?
Галя, 7 лет.

***
Почему весной, когда вечером Ты включаешь на небе звезды и дуешь на Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать?
Наташа, 8 лет.

***
Ты не знаешь, помирятся ли мои родители?
Катя, 8 лет.

***
А Твои ангелы ходят в школу?
Вася, 7 лет.

***
Ну, а теперь Ты бы создал во второй раз человека?
Олег, 9 лет.

***
На Земле столько бед и страданий, чтоб людям не жалко было умирать?
Игорь, 10 лет.

***
Какие бы Ты поставил мне оценки за жизнь?
Аркадий, 8 лет.

***
Как мне жить, чтоб все на свете были счастливы?
Лиза, 8 лет.

***
В разных книгах Тебя описывают по-разному. Где бы достать Твою фотокарточку.. Хоть допотопную?
Рая, 9 лет

***
Правда, что до Тебя люди были обезьянами?
Сергей, 10 лет.

***
Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, чтоб, начиная от бабушки и кончая слонами, все были счастливы, сыты и обуты.
Тоня, 8 лет.

***
Помоги мне, пожалуйста, хорошо учиться в школе всю жизнь.
Верочка, 7 лет.

***
Уважаемый Всевышний, сделай так, чтоб руки и ноги были вечно чистыми.
Боря, 8 лет.

***
Сделай так, чтоб на Земле сломалось все оружие.
Костя, 10 лет.

***
Хочу на Землю, которою сотворил Ты, а не люди.
Андрей, 10 лет.

***
Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад. Хочу к Тебе!
Вера, 9 лет.

***
Давай встретимся до смерти.
Юра, 8 лет.

***
Не для себя прошу, для человечества. Сделай, пожалуйста, так, чтобы все на свете жили хоть на 11 лет больше, чем полагается.
Артур, 8 лет.

***
Я бы хотела, чтоб мой день рождения был не раз в году, а пять. Не из-за подарков. Просто больше раз я бы видела папу.
Нина, 8 лет.

***
Не давай Верке Рогозиной то, что она попросит.
Оля, 9 лет.

***
Ну, почему бы Тебе не сотворить, чтоб дождь лился с музыкой.
Ася, 8 лет.

***
Вчера в школе объявили, что Ты есть. Здравствуй!
Леня, 9 лет.

***
Ну вот, смотри, мы учимся, учимся, а зачем нам так страдать, если мы все равно умрем и знания наши пропадут?
Федя, 10 лет.

***
Пишу Тебе из интерната. Интернат - это место, куда ссылают детей за плохое поведение родителей.
Ария, 10 лет.

***
Почитаешь, Господи, на кладбище надписи на памятниках и задумаешься, а где же похоронены плохие люди?
Олег, 10 лет.

***
Прости меня за все грехи, знаю, я наделал их много, но я не знал, что Ты есть.
Шурик, 8 лет.

***
Я в Тебя, Господи, верую не только в церкви.
Андрей, 10 лет.





По книге М. Дымова

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ВЫПУСК 43 2010\3