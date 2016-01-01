Горькие плоды неверия

Что может сильно беспокоить наших подрастающих детей? О чем они могут тайком плакать и сокрушаться? На этот вопрос каждый родитель, пожалуй, ответит по-своему. Непонимание в школе, плохие оценки, отказ родителей в покупке, к примеру, новых роликовых коньков или еще чего-то может стать причиной слез наших подрастающих детей. Но если заглянуть поглубже в души многих подростков, то можно увидеть поистине серьезнейшие проблемы, волнующие их сердца. Тоска по прочному семейному очагу, родительской любви и правильному руководству в жизни!Вы можете сказать: «Ну, это глупости! Мы все делаем для них! Они одеты, обуты, сыты, они имеют компьютеры, деньги на карманные расходы и многое другое, чего мы не имели в детстве!»Но давайте рассмотрим этот вопрос повнимательнее.Пока ребенок маленький, он чаще всего воспринимает своих родителей, как самых лучших людей на свете. Они являются для него авторитетом. Но подрастающий сын или дочь уже в состоянии различить фальшь, лицемерие, когда родители говорят, что так поступать нельзя, это плохо, а сами делают дела куда хуже. Родители, которые пьют, курят, изменяют друг другу, приворовывают и делают тому подобные вещи, одновременно читая своим детям мораль, не могут иметь влияние на своих чад. Молодёжь не может слушаться отцов и матерей, которые учат одному, а делают другое. Подростки, вынужденные жить в одной семье с близкими людьми, которые перед ними лицемерят, сначала просто безмолвно плачут, а потом начинают вести войну с ними и потихоньку их ненавидеть.Пожалуй, последние несколько лет весь мир просто охвачен эпидемией разводов. И Россия не исключение. (Хотя, экономический кризис чуть-чуть отрезвил умы людей, и разводов стало немного меньше.) Но по статистике, в нашей стране на 1000 браков приходится 700 разводов. А что же дети? Огромное число детей оказалось душевно травмированными. Да, их раны нельзя увидеть глазами, но они есть. Эти ребята видели, как их родители лгут друг другу, сражаются и разводятся. Став подростками и молодыми людьми, такие дети, скорее всего, подсознательно будут испытывать горькую обиду на своих родителей за разбитую семью и искалеченное детство.А погоня за деньгами? Все заняты зарабатыванием денег. Родители находятся с утра до вечера на работе. А что дети? Они предоставлены самим себе. Им некому рассказать о своих проблемах, рядом нет любящей мамы, отца, которые поддержат, обо всем расспросят, дадут совет. Их родители так погрузились в свои собственные проблемы и увлечения, что у них очень мало или даже совсем нет времени для общения со своими детьми по поводу волнующих их проблем. Детям предоставлено самим решать свои проблемы, а им это не под силу. Они воспитываются на непристойных фильмах, на телепреступлениях, некоторые из них выросли при нянях. Многие из этих ребят уже чувствуют себя абсолютно чужими своим отцам и матерям. Они знают слишком мало о подлинной любви.Каждый ребенок имеет совесть, которая заложена в него Богом. В мире же сегодня пропагандируется распущенность во всех ее видах. И чаще всего такие родители не могут дать детям правильного руководства в жизни. Они либо устраняются, предпочитая не говорить со своими детьми на эти темы, либо поддерживают это порочное мировоззрение, успокаивая себя тем, что, мол, все так живут. А тем временем их подрастающие дочери, запутавшиеся в своих чувствах, в 13, 14, 15 лет уже встают перед выбором - жить, как все в этом мире, или... А что или? Другого-то не дано. Все так живут. И они живут как все, мучаясь в своих сердцах, потому что совесть обличает их в грехе. Но кто должен им помочь сделать правильный выбор, не ошибиться, или исправить уже существующие проблемы? Не самые ли близкие люди - родители? Но как часто сделать это просто некому...В одном из прошлых номеров газеты мы опубликовывали письмо 18-летней Ольги, больной СПИДом. В своем письме она пишет следующее: «Зачем вы, взрослые, нас, детей своих... смяли сексом, порнографией, наркотиками?! Вам хотелось раскованности, расслабленности, свободы... Вы проповедуете свободные связи, афишируете артистов нетрадиционной ориентации. Вы внушаете нам, что так живут все! А мы умираем! У нас не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что происходит с нами, поколением, которое пришло после вас?Мы еще живы, а нас уже нет. Нас лишили детства, отобрали наше будущее. Мы умираем молодыми! Почему? За что? Почему вы не научили нас таким понятиям, как «стыд», «позор», «нравственность», «любовь», «целомудрие»? В моргах лежат молодые. Почему вы навязали нам ваш «безопасный секс»? Лучше бы нам целину пахать, чем умирать в иномарках от СПИДа. Вы приложили все усилия, чтобы растлить и развратить нас, растрезвонивая во всех средствах массовой информации про «это» и про «современный образ жизни». Вы жеманничали в школах, открывая нам глаза, как хорошо «этим» заниматься не в подвалах, а «цивилизованно», уговаривали «раскрепоститься», отбросить «ложный стыд», преподносили фильмы, брошюры. И никто вас не осудит за нас. Вы же никого собственными руками не убивали. И вы продолжаете это делать с другими детьми, которые младше нас. Как была бы я теперь благодарна тому, кто вырвал бы у меня сигарету, кто отхлестал бы крапивой, когда меня можно было еще спасти».Это крик отчаяния девушки, которая, поняв всю безысходность своего положения, может быть, так и не смогла простить своим родителям и вообще всем взрослым, не смогла найти выход из своей ситуации. А сколько таких, как она? Да, можно сказать: «Сама виновата!» А может быть, все наше общество виновато?! Потому что не туда идет, не тому учит, заботится не о том!Все эти беды вызваны духовной пустотой заполнившей многие семьи. Родители в таких семьях не в состоянии дать ничего духовного своим детям. (Под «духовным» подразумевается вера в Бога.) Их больше волнует социальное положение, нежели духовное состояние их сыновей и дочерей.Но уже сегодня нашим подросткам предстоит столкнуться не только с наркотиками, СПИДом, распутной жизнью и сделать свой - правильный или неправильный - выбор, но и с апокалиптическими кризисами. Они уже живут в мире, основания которого колеблются - среди войн, слухах о войнах и смятении народов. Бедствия, землетрясения, катастрофы, моры, метереологические потрясения вызовут и уже вызывают страх и изумление в их молодых умах. Многие родители пренебрегают тем, чтобы запастись Божественным духовным водительством и надеждой на вечную жизнь, и подростки будут негодовать на родителей, которые обокрали их в этом отношении.Уже сегодня слышен слёзный раздирающий душу вопль тысяч и тысяч молодых людей, которые жаждут жить в доме, где царят мир, покой и любовь. И Бог силен исправить это положение! Он может залечить сердца и умы детей, разбитые семейными катастрофами, Он может дать мир и покой таким семьям. Но чтобы получить помощь и поддержку от Него, нужно искренне, от всего сердца обратиться к Нему за помощью. Обратитесь к Богу! Что может быть дороже судеб и жизней наших детей, да и наших собственных?