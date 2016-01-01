Горькие плоды неверия
Что может сильно беспокоить наших подрастающих детей? О чем они могут тайком плакать и сокрушаться? На этот вопрос каждый родитель, пожалуй, ответит по-своему. Непонимание в школе, плохие оценки, отказ родителей в покупке, к примеру, новых роликовых коньков или еще чего-то может стать причиной слез наших подрастающих детей. Но если заглянуть поглубже в души многих подростков, то можно увидеть поистине серьезнейшие проблемы, волнующие их сердца. Тоска по прочному семейному очагу, родительской любви и правильному руководству в жизни!
Вы можете сказать: «Ну, это глупости! Мы все делаем для них! Они одеты, обуты, сыты, они имеют компьютеры, деньги на карманные расходы и многое другое, чего мы не имели в детстве!»
Но давайте рассмотрим этот вопрос повнимательнее.
Пока ребенок маленький, он чаще всего воспринимает своих родителей, как самых лучших людей на свете. Они являются для него авторитетом. Но подрастающий сын или дочь уже в состоянии различить фальшь, лицемерие, когда родители говорят, что так поступать нельзя, это плохо, а сами делают дела куда хуже. Родители, которые пьют, курят, изменяют друг другу, приворовывают и делают тому подобные вещи, одновременно читая своим детям мораль, не могут иметь влияние на своих чад. Молодёжь не может слушаться отцов и матерей, которые учат одному, а делают другое. Подростки, вынужденные жить в одной семье с близкими людьми, которые перед ними лицемерят, сначала просто безмолвно плачут, а потом начинают вести войну с ними и потихоньку их ненавидеть.
Пожалуй, последние несколько лет весь мир просто охвачен эпидемией разводов. И Россия не исключение. (Хотя, экономический кризис чуть-чуть отрезвил умы людей, и разводов стало немного меньше.) Но по статистике, в нашей стране на 1000 браков приходится 700 разводов. А что же дети? Огромное число детей оказалось душевно травмированными. Да, их раны нельзя увидеть глазами, но они есть. Эти ребята видели, как их родители лгут друг другу, сражаются и разводятся. Став подростками и молодыми людьми, такие дети, скорее всего, подсознательно будут испытывать горькую обиду на своих родителей за разбитую семью и искалеченное детство.
А погоня за деньгами? Все заняты зарабатыванием денег. Родители находятся с утра до вечера на работе. А что дети? Они предоставлены самим себе. Им некому рассказать о своих проблемах, рядом нет любящей мамы, отца, которые поддержат, обо всем расспросят, дадут совет. Их родители так погрузились в свои собственные проблемы и увлечения, что у них очень мало или даже совсем нет времени для общения со своими детьми по поводу волнующих их проблем. Детям предоставлено самим решать свои проблемы, а им это не под силу. Они воспитываются на непристойных фильмах, на телепреступлениях, некоторые из них выросли при нянях. Многие из этих ребят уже чувствуют себя абсолютно чужими своим отцам и матерям. Они знают слишком мало о подлинной любви.
Каждый ребенок имеет совесть, которая заложена в него Богом. В мире же сегодня пропагандируется распущенность во всех ее видах. И чаще всего такие родители не могут дать детям правильного руководства в жизни. Они либо устраняются, предпочитая не говорить со своими детьми на эти темы, либо поддерживают это порочное мировоззрение, успокаивая себя тем, что, мол, все так живут. А тем временем их подрастающие дочери, запутавшиеся в своих чувствах, в 13, 14, 15 лет уже встают перед выбором - жить, как все в этом мире, или... А что или? Другого-то не дано. Все так живут. И они живут как все, мучаясь в своих сердцах, потому что совесть обличает их в грехе. Но кто должен им помочь сделать правильный выбор, не ошибиться, или исправить уже существующие проблемы? Не самые ли близкие люди - родители? Но как часто сделать это просто некому...
В одном из прошлых номеров газеты мы опубликовывали письмо 18-летней Ольги, больной СПИДом. В своем письме она пишет следующее: «Зачем вы, взрослые, нас, детей своих... смяли сексом, порнографией, наркотиками?! Вам хотелось раскованности, расслабленности, свободы... Вы проповедуете свободные связи, афишируете артистов нетрадиционной ориентации. Вы внушаете нам, что так живут все! А мы умираем! У нас не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что происходит с нами, поколением, которое пришло после вас?
Мы еще живы, а нас уже нет. Нас лишили детства, отобрали наше будущее. Мы умираем молодыми! Почему? За что? Почему вы не научили нас таким понятиям, как «стыд», «позор», «нравственность», «любовь», «целомудрие»? В моргах лежат молодые. Почему вы навязали нам ваш «безопасный секс»? Лучше бы нам целину пахать, чем умирать в иномарках от СПИДа. Вы приложили все усилия, чтобы растлить и развратить нас, растрезвонивая во всех средствах массовой информации про «это» и про «современный образ жизни». Вы жеманничали в школах, открывая нам глаза, как хорошо «этим» заниматься не в подвалах, а «цивилизованно», уговаривали «раскрепоститься», отбросить «ложный стыд», преподносили фильмы, брошюры. И никто вас не осудит за нас. Вы же никого собственными руками не убивали. И вы продолжаете это делать с другими детьми, которые младше нас. Как была бы я теперь благодарна тому, кто вырвал бы у меня сигарету, кто отхлестал бы крапивой, когда меня можно было еще спасти».
Это крик отчаяния девушки, которая, поняв всю безысходность своего положения, может быть, так и не смогла простить своим родителям и вообще всем взрослым, не смогла найти выход из своей ситуации. А сколько таких, как она? Да, можно сказать: «Сама виновата!» А может быть, все наше общество виновато?! Потому что не туда идет, не тому учит, заботится не о том!
Все эти беды вызваны духовной пустотой заполнившей многие семьи. Родители в таких семьях не в состоянии дать ничего духовного своим детям. (Под «духовным» подразумевается вера в Бога.) Их больше волнует социальное положение, нежели духовное состояние их сыновей и дочерей.
Но уже сегодня нашим подросткам предстоит столкнуться не только с наркотиками, СПИДом, распутной жизнью и сделать свой - правильный или неправильный - выбор, но и с апокалиптическими кризисами. Они уже живут в мире, основания которого колеблются - среди войн, слухах о войнах и смятении народов. Бедствия, землетрясения, катастрофы, моры, метереологические потрясения вызовут и уже вызывают страх и изумление в их молодых умах. Многие родители пренебрегают тем, чтобы запастись Божественным духовным водительством и надеждой на вечную жизнь, и подростки будут негодовать на родителей, которые обокрали их в этом отношении.
Уже сегодня слышен слёзный раздирающий душу вопль тысяч и тысяч молодых людей, которые жаждут жить в доме, где царят мир, покой и любовь. И Бог силен исправить это положение! Он может залечить сердца и умы детей, разбитые семейными катастрофами, Он может дать мир и покой таким семьям. Но чтобы получить помощь и поддержку от Него, нужно искренне, от всего сердца обратиться к Нему за помощью. Обратитесь к Богу! Что может быть дороже судеб и жизней наших детей, да и наших собственных?