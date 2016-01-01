Быть христианином

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Христианин

Христианин

Христианин

Христианин

О. Шкляр

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Cтатья 28:

Статья 14, пункт 1:

Статья 14, пункт 2:

Статья 29, пункт 2:

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Право на выбор

А. Нагтигал (Газета «Верую»)

Правильно ли утверждение, что если ты русский, то должен быть обязательно православным? Можно ли веру, настоящую веру в Бога, привязывать к национальности? Не сказано ли в Библии, что? Один православный священник сказал, что некоторые люди становятся больше православными, чем христианами. Кто же такой Христианин с точки зрения Библии?- это человек, имеющий глубокую, настоящую веру в Бога Отца, в Сына Божьего Иисуса Христа и в Духа Святого. Написано:- это ученик Христа, как Сам Христос сказал:. И ещё мы читаем про учеников Христа:. Ученик стремится возрастать в вере: молится, читает и вникает в Библию, посещает регулярно богослужения и участвует в жизни Церкви. Он под влиянием Святого Духа удаляется от греха и учится быть похожим на своего Учителя:- это человек, исполняющий заповеди Христа. Он Сам сказал:- это человек, служащий Господу от всего сердца; понимающий, что его награда - это жизнь вечная в славных небесах Господа и Бога. Христианин ожидает возвращения своего Господа и Спасителя. В Библии написано, что мы должныТакие Христиане есть и будут во многих христианских конфессиях. Это не все, но важнейшие признаки настоящего Христианина, описанные в Библии, Слове Божьем. Культура многих стран, имеющих на сегодняшний день сильную экономику и высокий уровень жизни, сформирована именно Евангелием, потому что настоящие Христиане создают крепкие семьи, они прекрасные труженики и честные граждане своей страны. Во всём мире евангельские церкви (иногда называемые «протестантскими») общепризнанны. И только в немногих странах, в том числе и в России, к сожалению, такие церкви и их участников принижают, приравнивают к сектантам, считают «нетрадиционными». Но это заблуждение, потому что евангельские движения были на Руси во все века её существования!Мы должны быть христианами независимо от нашей национальности. Потому что так говорит Библия:«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».«Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».«Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».«Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства».