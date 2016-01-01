Быть христианином
Понятия «секта», «сектантство» и «сектанты» не имеют чёткого научного определения, которое бы обозначало содержание и смысл этих понятий и было бы общепринятым в светском религиоведении. Не имея научного определения, эти понятия отсутствуют в Российском законодательстве.
В 1998 году Судебная палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации в Решении № 4 (138) от 12.02.1998 г. указала, что «в законодательстве Российской Федерации не существует такого понятия, как «секта», в то же время данный термин в силу сложившихся в обществе представлений несет, безусловно, негативную смысловую нагрузку» и, соответственно, его употребление не рекомендуется, поскольку может оскорбить чувства верующих.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сказал: «...Судебная палата по информационным спорам при президенте РФ, признала неоправданное использование термина «секта» фактом нарушения журналистской этики».
На сегодняшний день во всем мире существует три основных христианских направления. Это католики, протестанты и православные. По статистике, приблизительное число приверженцев данных направлений следующее: католиков - около 1,15 млрд., протестантов (евангельских христиан) - более 400 млн., православных - около 300 млн.
http://ru.wikipedia.org/
__________________________________________________________
Правильно ли утверждение, что если ты русский, то должен быть обязательно православным? Можно ли веру, настоящую веру в Бога, привязывать к национальности? Не сказано ли в Библии, что «...во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему (Богу)» (Деян.10:35)? Один православный священник сказал, что некоторые люди становятся больше православными, чем христианами. Кто же такой Христианин с точки зрения Библии?
Христианин - это человек, имеющий глубокую, настоящую веру в Бога Отца, в Сына Божьего Иисуса Христа и в Духа Святого. Написано: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6).
Христианин - это ученик Христа, как Сам Христос сказал: «...кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» (Лук.14:27). И ещё мы читаем про учеников Христа: «...ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами» (Деян.11:26). Ученик стремится возрастать в вере: молится, читает и вникает в Библию, посещает регулярно богослужения и участвует в жизни Церкви. Он под влиянием Святого Духа удаляется от греха и учится быть похожим на своего Учителя: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф.11:29).
Христианин - это человек, исполняющий заповеди Христа. Он Сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин.14:15). «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам» (1Ин 3:23).
Христианин - это человек, служащий Господу от всего сердца; понимающий, что его награда - это жизнь вечная в славных небесах Господа и Бога. Христианин ожидает возвращения своего Господа и Спасителя. В Библии написано, что мы должны «...служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его» (1 Фес. 1:9).
Такие Христиане есть и будут во многих христианских конфессиях. Это не все, но важнейшие признаки настоящего Христианина, описанные в Библии, Слове Божьем. Культура многих стран, имеющих на сегодняшний день сильную экономику и высокий уровень жизни, сформирована именно Евангелием, потому что настоящие Христиане создают крепкие семьи, они прекрасные труженики и честные граждане своей страны. Во всём мире евангельские церкви (иногда называемые «протестантскими») общепризнанны. И только в немногих странах, в том числе и в России, к сожалению, такие церкви и их участников принижают, приравнивают к сектантам, считают «нетрадиционными». Но это заблуждение, потому что евангельские движения были на Руси во все века её существования!
Мы должны быть христианами независимо от нашей национальности. Потому что так говорит Библия: «Нет другого имени под небом, данного человекам, (кроме Иисуса Христа), которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4:12).
О. Шкляр
__________________________________________________________
Конституция Российской Федерации
Cтатья 28:
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».
Статья 14, пункт 1:
«Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Статья 14, пункт 2:
«Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».
Статья 29, пункт 2:
«Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства».
__________________________________________________________
Комментарий
Право на выбор
Бог от начала создал человека с правом выбора. Государство также стоит на защите этого права. Подтверждением этого является самый главный государственный документ - Конституция. Согласно этому документу, все перед Законом и судом равны.
Евангельские Церкви - такие же религиозные объедения, как Православная и Католическая Церкви. Но почему-то в СМИ о Евангельских Церквях говорят и пишут в основном негативное, их стараются показать «изуверами» для того, чтобы привить людям страх и ненависть к ним. Возникает вопрос - кому выгодно раздувать тему «сектантства»? Почему средства массовой информации, обязанные непредвзято освещать каждую проблему в обществе, зачастую содействуют всякого рода провокациям?
Когда кто-то берет на себя ответственность определять, каким религиозным организациям быть в России, а каким не быть - нарушает сразу как минимум три статьи Конституции нашей страны.
А. Нагтигал (Газета «Верую»)