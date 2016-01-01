Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

***************************************

***************************************

***************************************

***************************************

Для начинающих важно осознавать, что Библия - это не обычная книга, которая читается «на одном дыхании». Фактически, это - библиотека, собрание книг. Библия состоит из 66 книг, из них 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Мартин Лютер говорил, что главная цель Библии - открыть Христа, так как все библейские истории и пророчества в своем итоге указывают на Иисуса. Поэтому начинать чтение Библии следует с Евангелий. Евангелие от Марка легко читается, поэтому хорошо подходит для начала. Потом вы можете перейти к Евангелию от Иоанна, которое сосредотачивается на том, что Иисус говорил о Себе. Если Марк писал о том, что Иисус делал, то Иоанн описывает то, что Иисус говорил и Кем Он был на самом деле. В Евангелии от Иоанна есть как простые и четкие тексты, так и одни из глубочайших и сильнейших мест в Библии. Чтение Евангелий (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна) ознакомит вас с жизнью и служением Христа.После этого прочтите некоторые из Посланий (например, к Римлянам, Ефесянам, Филиппийцам). Они учат нас, как вести нашу жизнь так, чтобы прославить Бога. Когда вы начнете читать Ветхий Завет, прочтите книгу Бытие. Она рассказывает нам, как Бог создал мир и как человечество согрешило, а также какие последствия это имело для всего мира. Исход, Левит, Числа и Второзаконие могут быть довольно трудными для чтения, так как в них описаны все законы, по которым иудеи должны были жить согласно Божьей воле. Хотя вам не следует избегать этих книг, их лучше оставить для дальнейшего исследования. В любом случае, постарайтесь не погрузиться в них слишком глубоко. Прочтите книги от Иисуса Навина до Паралипоменон, чтобы получить хорошее понимание истории Израиля. Чтение от книги Псалтирь до Песни Песней покажет вам картину еврейской поэзии и мудрости. Пророческие книги, от Исаии до Малахии, могут быть также сложными для понимания. Помните - чтобы понять Библию, следует просить Бога о мудрости (Иак. 1:5). Бог является Автором Библии, и Он хочет, чтобы вы понимали Его Слово.Библия решительно осуждает практику спиритизма, оккультизм, ясновидение и т.д. «...Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор.18:10-12), (Лев. 20:27). К этой категории относятся гороскопы, карты, астрология, гадалки, хиромантия и др. Эта деятельность основана на вере в то, что существуют боги, духи или умершие родные и близкие, которые могут давать вам рекомендации и указания. На самом же деле этими «богами» или «духами» являются демоны (2 Кор. 11:14-15). Библия не дает нам никаких оснований считать, что погибшие близкие могут или хотят связаться с нами.Вместе с тем, нельзя отрицать, что ясновидцы иногда знают вещи, о которых узнать невозможно. Где же они получают эту информацию? Ответ на это - сатана и его демоны. 2 Кор. 11:14-15 говорит нам: «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их». В Деяниях 16:16-18 рассказывается о ясновидице, которая могла предсказывать будущее до тех пор, пока апостол Павел не изгнал из нее демона.Сатана пытается выглядеть доброжелательным и готовым помочь. Дьявол и его демоны дают сверхъестественную информацию гадателям, с целью увлечь их в то, что запрещено Богом. То, что кажется невинным на первый взгляд, в конечном итоге сковывает человека цепями и позволяет сатане контролировать и уничтожать их жизни. 1 Петра 5:8 провозглашает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». В большинстве случаев ясновидцы обманывают сами себя, скорее всего не зная истинного источника информации, которой они владеют.Да, Бог нам желает счастья. И для того, чтобы человек был счастлив, он должен исполнять Божье Слово - Библию. В ней Бог сказал о том, как и на каком основании должна созидаться семья. Если человек так поступает - ему не придется искать развода. Более того, Иисус сказал: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мтф. 19:6). То есть, Бог выступает против разводов и легкомысленного отношения людей к семье и браку. Но так как люди в мире оставили Бога и исполнение Его заповедей, есть и разводы, и многое другое. Мы, как Церковь, против разводов и призываем людей со всей серьезностью относиться к вступлению в брак, чтобы не разводиться потом, стремиться к сохранению семейных отношений, просить у Бога помощи и исполнять возложенные Писанием обязанности мужа и жены. Но есть люди, которые пришли в Церковь из мира, уже будучи разведенными, также бывают случаи и отступления христиан от Бога и Церкви. Поэтому вопросы вступления в повторный брак в Церкви для подобных пар решаются старшими священнослужителями отдельно по каждому конкретному случаю с выяснением всех обстоятельств. Так что невозможно дать какой-то общей информации.Мир Божий Вам, Наталия! Хотелось бы отметить, что Иисус Христос сказал, что прежде человека нужно научить, а потом, при его осознанной вере в Христа и при его личном обещании служить Богу - крестить. «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матф. 28:18-20). Вот почему ранняя Церковь и Евангельские христиане не крестят детей, а благословляют их так, как когда-то сделал Христос, когда привели к нему детей. Он взял их на руки и благословил: «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мар.10:13-16). Когда крестят младенца - за него обещание дают крестные родители. Они же этим обещают Богу и Церкви научить детей вере в Бога и духовности, чтобы те, когда вырастут, исполнили обещанное за них крестными родителями. В таком случае, если крестные не исполняют своих обязанностей - это их ответственность перед Богом. В Вашей ситуации можно сказать, на основании Библии, что дети в первую очередь освящаются (то есть воспитываются в духовности) своими родными родителями. Поэтому не переживайте за поведение такого крестного. С позиции Евангельского учения, в первую очередь Вы несете ответственность за наставление Вашей дочери. Если есть человек, который готов наставлять ее в духовности - пусть он делает это. Молитесь сами о благословении Вашего ребенка. А когда дочь подрастет - то она должна лично принять решение следовать за Богом и исповедовать веру в Него, приняв Христа, как своего Господа и Спасителя.Принцип христианства в том, что главное украшение - это духовное состояние человека, а не его внешний вид. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1Пет. 3:3-4). И если украшения становятся для человека идолом или целью - то лучше их совсем не использовать. Касаясь конкретно крестика - вообще-то, как христиане, мы, прежде всего, говорим о кресте, как об орудии казни, а не украшении. Подумайте о том, что на кресте был распят Христос, а также казнены тысячи христиан во времена гонений на Церковь при правлении Нерона и других императоров. С трудом можно представить крест в виде украшения. Проведите аналогию с другими орудиями казни: никто не носит в виде украшения петлю от виселицы, гильотину или топор палача. Конечно, со временем крест стал восприниматься не столько орудием казни, сколько символом христианства, но, тем не менее, мы должны понимать смысл использования даже символов и то, как это воспринимается людьми. Для кого-то этот символ становится чем-то вроде оберега. Человек верит в то, что спасает и охраняет его сам крестик, а не Иисус Христос. В таком случае это становится идолопоклонством. Говоря о других христианских символах, рыбки и т.п., просто подумайте о том, что это говорит для окружающих, которые видят на нас такие украшения. Ведь мы должны быть для людей «письмом Христовым». Помолитесь, и пусть Дух Святой даст вам верное понимание.