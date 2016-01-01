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Пророчества

Соответствие научным фактам

Сохранилась ли Библия до наших дней неизменной?

Библия - бесценное наследство человечества

В Библии содержится около 5000 пророчеств. Многие из них уже исполнились, некоторым же предстоит исполниться в будущем. Об этом написано немало специальной литературы.В истории нашей земли было много предсказателей, хотя большинство из их «пророчеств» не исполнились, кое-что им все же удавалось предвидеть. Но ни одно из этих «пророчеств» не может сравниться с библейскими по точности исполнения.В Библии зачастую события будущего предсказываются за сотни лет до их исполнения с такой точностью, как будто бы они уже произошли. Приведем пример, который поможет нам оценить точность библейских пророчеств.В истории народа Божьего в ветхозаветные времена был такой период, когда он был покорен Вавилонским царством, и многие израильтяне были взяты в плен и переселены в Вавилон. Там в течение семидесяти лет пленения они ждали освобождения, ждали возможности вновь возвратиться в обетованную землю.Но еще за несколько десятилетий до того, как Вавилонский царь Навуходоносор завоевал Иерусалим, Господь Бог через Своего пророка Исаию назвал имя того человека, который освободит народ из плена. За 150 лет до рождения этого освободителя пророк Исаия назвал его по имени и описал то, как будет завоеван Вавилон и освобожден Божий народ.Это поистине вызывает восхищение, ведь именно персидский царь Кир, завоевав Вавилон, освободил иудеев из рабства и позволил им вернуться в Палестину, заново построить храм и разрушенные города. За полтора столетия до произошедших событий Библия описала их с достоверной точностью.Это всего лишь одно из нескольких тысяч исполнившихся библейских пророчеств. Некоторые пророчества исполняются в наше время, и те, кто читает и знает Библию, являются свидетелями их исполнения. Ярким примером этого стало восстановление государства Израиль, когда евреи, проживавшие в разных странах мира, стали съезжаться к себе на родину.Это было предсказано несколькими пророкам еще до пришествия на землю Христа. Пророчества о том, что постигнет землю перед вторым пришествием нашего Господа, также исполняются на наших глазах.Не раз высказывалась мысль о том, что Библия и наука несовместимы, что они противоречат друг другу. Многие ученые считают Библию простым собранием мифов и преданий, на истинность которых нельзя положиться. Противоречит ли Библия достоверным научным фактам?Если принять то, что Автором Библии является Бог, Творец всего сущего, то естественные законы, Им установленные, и открытые впоследствии учеными, не должны оспариваться в Библии. Так ли это? Давайте рассмотрим несколько примеров.В книге Иова, написанной приблизительно 3500 лет назад, сказано о Боге:Здесь говорится, что ветер или воздух (в др. переводе) имеет вес. Скажите, когда это стало известно? Когда ученые обнаружили, что воздух тоже весит? Сравнительно недавно, не правда ли? А Библия сказала об этом за 1000 лет до Рождества Христова! Разве это не поразительно?В этой же книге говорится, что БогИ это говорится в Библии! Долгое время люди считали, что наша планета имеет форму диска и стоит на китах или черепахах, а Священное Писание изначально содержало истину. И мы знаем, почему Библия еще задолго до того, как люди сами догадались, что Земля стоит вовсе не на черепахах, а «висит» в космосе за счет сил притяжения, уже три с половиной тысячи лет назад говорила, что «Бог повесил землю ни на чем». Это возможно только при условии, что Сам Творец, Бог неба и земли, был ее Автором.Хотелось бы обратить ваше внимание на археологические находки, подтверждающие достоверность Библии. Раньше историки ставили под вопрос существование письменности у евреев во времена Моисея (1500 лет до н. э.), автора первых пяти книг Библии. Вплоть до 19 века не существовало свидетельств, подтверждающих это. Однако таблички Эблы и другие археологические находки датируются периодами истории ранее жизни Моисея. Археологи обнаружили целые библиотеки, датируемые столетиями ранее Моисея.Таблички Эблы содержат истории о сотворении мира и потопе: в них упоминаются имена и места, известные всем исследователям Библии: Авраам, Исав, Израиль, Синай, а также два греховных города Содом и Гоморра. До того, как были обнаружены эти таблички, почти не существовало никаких исторических ссылок на эти города, кроме библейской. Поэтому это считалось всего лишь фольклором. Но многие книги пришлось переписать заново, ибо эти находки соответствовали языку и географическим названиям того времени. Многим авторам пришлось согласиться с тем, что Книга Библия представляет собой нечто большее, чем фольклорное произведение. Открытия ученых подтверждают достоверность Библии.Теперь нам хотелось бы ответить на другой важный вопрос, который очень часто задают люди, интересующиеся религией: «Сохранилась ли Библия в том виде, в котором она была написана?» И это справедливо. Ведь Библия столько раз переписывалась различными людьми. Не могли ли в процессе переписывания вкрасться какие-либо неточности или ошибки в тексты книг Библии? Ни одна другая книга в истории не подвергалась стольким преследованиям.И все же Библия прошла через века неизменной.Летом 1947 года мальчик-бедуин, блуждая в поисках пропавшей козы на северо-западном побережье Мертвого моря, швырнул камень в расщелину в скале. И вдруг услышал звук разбившегося глиняного сосуда!Это послужило началом одного из величайших археологических открытий всех времен. Этот мальчик Мохаммед Эд Дхиб наткнулся на часть того сокровища, которое сегодня известно как «Свитки Мертвого моря». Вскоре в пещерах неподалеку были обнаружены другие сосуды, содержащие древние свитки. Были найдены частично или полностью все книги Ветхого Завета, за исключением книги Есфирь. Это была чудесная находка - на целую тысячу лет старше всех существовавших в то время полных древнееврейских манускриптов. Ученые во всем мире с удивлением узнали, что Ветхий Завет дошел до нас через века без изменений!Удивительно, но за многие столетия Библия чудесным образом сохранилась до наших дней в том виде, в котором была написана древними пророками и апостолами. Как такое стало возможным? Секрет здесь в способе переписывания, который использовали в то время.Дело в том, что иудеи с особой трепетностью относились к Слову Божьему. Для того, чтобы свести возможность ошибки при переписывании к нулю, переписчик перед тем, как приступить к работе над очередной страницей Библии, считал количество слов на странице оригинала, с которого он собирался переписывать, затем он выделял центральное слово на этой странице и записывал его для себя. Потом переписчик считал количество букв на данной странице и выделял центральную букву, только после этого, совершив ритуальное омовение и молитву, он приступал к созданию очередной копии Библии. Переписав страницу, он считал количество слов, если оно совпадало с количеством слов в оригинале, то он выделял центральное слово и вновь сравнивал с центральным словом в оригинале, то же самое совершалось на уровне букв. Таким образом, возможность ошибки сводилась к нулю.Благодаря такому тщательному и скрупулезному способу переписывания, у нас сегодня есть Библия, дошедшая до нас неизменной.Но, пожалуй,Истины Библии -. Многие люди, зависимые от вредных привычек, имевшие множество проблем в своей жизни, нашли внутренний мир и благословение, начав читать Библию и доверять ей. Истины Библии отвечают на самые острые вопросы человеческого сердца, указывают нам цель и смысл нашей жизни.Что же это за удивительная Книга - Библия? Ее воистину можно назвать уникальной Книгой. Именно ее впервые напечатал на своем вновь изобретенном станке Иоанн Гуттенберг в 1456 году, именно она была первой Книгой, переведенной на славянский язык в 9 веке, ради этого специально была изобретена славянская азбука. Это первая религиозная Книга, попавшая в космос в виде микрофильма, она является единственной Книгой, отрывок из которой прозвучал с Луны, когда там были люди. Библия - это еще и наиболее переводимая Книга, она переведена на 2130 языков. Она же и наиболее издаваемая Книга, ее тираж исчисляется миллиардами экземпляров.Миллионы людей во всем мире считают Библию своей настольной Книгой, обращаясь ежедневно к истинам, записанным на ее страницах.Отец Небесный в Своей Святой Книге оставил людям бесценное наследство. Изучая эту книгу, мы сможем обрести внутренний мир, радость, веру и надежду на вечную жизнь. Разве это не сокровище! Разве не жаждет его мятущаяся и страждущая человеческая душа! Разве иные владельцы миллионов не хотели бы поменять все свое состояние на приобретение этих сокровенных духовных ценностей!