Дорожите временем

Дорожите временем
Шла я, шла по судьбе,
Было всякого много,
И пришла, наконец,
К милосердному Богу.

- Не оставь Ты меня,
Ты мне, Господи, нужен!
Без Тебя я глуха
И незряча к тому же.

Вот стою я с сумой,
В ней одни лишь моленья.
Дай любви мне, Господь,
Дай любви и терпенья!

Говорили друзья:
«Это всё лишь химера!»
Но теперь у меня
И любовь есть, и вера.

И опять по буграм
Как и прежде иду я.
И дожди сверху льют,
И ветра так же дуют.

Только разница в том -
В сердце книга родная,
Только разница в том,
Что иду не одна я.

Только разница в том,
Что я знаю дорогу,
Только разница в том,
Что иду рядом с Богом!


       Апостол Павел писал о времени: «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Так он коротко сказал... Дни лукавы, жизнь коротка, и поэтому об этом надо помнить, это надо чувствовать всем сердцем и понимать, как драгоценно то время, что нам отпущено. Некоторые люди думают, что размышлять о быстротечности времени – значит, думать о печальном, о том, что нагоняет на нас тоску и мрачные мысли. Но это совсем не так. Наоборот, время каждую минуту приближает нас к вечности, каждую минуту оно с нас спрашивает: «Что ты сделал для нее? Примирился ли ты с Богом?» Ведь мы гости в этом мире. Мы гости на короткое, на очень короткое время: пришедшие из тайны и уходящие в тайну. Но Господь открывает нам, что эта короткая жизнь имеет для нас огромное значение, потому что она есть школа вечности. Здесь наша душа, наша личность, наша совесть - все, что есть в нас божественного, все это здесь растет и воспитывается. Здесь мы делаем самый главный, решающий выбор – принять Бога или отвергнуть. И как страшно человеку, который промотал свое время, потратил его на бездну пустяков, на вещи ничтожные и жалкие. Он оборачивается, и оказывается - жизнь уже прошла в мелочных заботах, в пустой, бесплодной болтовне, в каких-то вещах, о которых даже, может быть, не стоило и думать. И вот уже переход. А что же там? Откликнитесь сейчас на Божий призыв, покайтесь в своих грехах, примите Иисуса Христа и посвятите Ему свою жизнь!


Александр Мень

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ВЫПУСК 46 2011\3