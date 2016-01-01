Шла я, шла по судьбе,

Было всякого много,

И пришла, наконец,

К милосердному Богу.



- Не оставь Ты меня,

Ты мне, Господи, нужен!

Без Тебя я глуха

И незряча к тому же.



Вот стою я с сумой,

В ней одни лишь моленья.

Дай любви мне, Господь,

Дай любви и терпенья!



Говорили друзья:

«Это всё лишь химера!»

Но теперь у меня

И любовь есть, и вера.



И опять по буграм

Как и прежде иду я.

И дожди сверху льют,

И ветра так же дуют.



Только разница в том -

В сердце книга родная,

Только разница в том,

Что иду не одна я.



Только разница в том,

Что я знаю дорогу,

Только разница в том,

Что иду рядом с Богом!

Апостол Павел писал о времени: «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Так он коротко сказал... Дни лукавы, жизнь коротка, и поэтому об этом надо помнить, это надо чувствовать всем сердцем и понимать, как драгоценно то время, что нам отпущено. Некоторые люди думают, что размышлять о быстротечности времени – значит, думать о печальном, о том, что нагоняет на нас тоску и мрачные мысли. Но это совсем не так. Наоборот, время каждую минуту приближает нас к вечности, каждую минуту оно с нас спрашивает: «Что ты сделал для нее? Примирился ли ты с Богом?» Ведь мы гости в этом мире. Мы гости на короткое, на очень короткое время: пришедшие из тайны и уходящие в тайну. Но Господь открывает нам, что эта короткая жизнь имеет для нас огромное значение, потому что она есть школа вечности. Здесь наша душа, наша личность, наша совесть - все, что есть в нас божественного, все это здесь растет и воспитывается. Здесь мы делаем самый главный, решающий выбор – принять Бога или отвергнуть. И как страшно человеку, который промотал свое время, потратил его на бездну пустяков, на вещи ничтожные и жалкие. Он оборачивается, и оказывается - жизнь уже прошла в мелочных заботах, в пустой, бесплодной болтовне, в каких-то вещах, о которых даже, может быть, не стоило и думать. И вот уже переход. А что же там? Откликнитесь сейчас на Божий призыв, покайтесь в своих грехах, примите Иисуса Христа и посвятите Ему свою жизнь!