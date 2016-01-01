Иван Петрович Федотов
Мне как-то приснился сон, будто лечу я над планетой и пою песню о Христе. А потом, когда опустился на землю, люди меня узнают и говорят: «Это же он, Иван Федотов, мы слышали его песню!» Так вот, вся моя жизнь – это как песня Иисусу Христу… И желаю я, чтобы песню эту услышало как можно больше людей!
И.П. Федотов
___________________________________________________
18 августа 2011 года, на 82 году жизни, отошёл в вечность всемирно известный священнослужитель Иван Петрович Федотов, являвшийся начальствующим епископом Объединённой Церкви Христиан Веры Евангельской России, СНГ и стран Балтии, много раз страдавший за евангельскую веру в советский период, и великий подвижник в добрых делах.
В городской газете «Малоярославецкий край» был опубликован некролог в связи со смертью Ивана Петровича Федотова. Мы приводим его в сокращении:
"Иван Петрович был поистине человеком веры, который следовал за Христом в любых обстоятельствах: в бедности, скорбях, узах. Он начинал своё служение в начале 50-х годов прошлого века в тяжёлые времена гонений на верующих, но никогда не боялся преследований со стороны атеистической власти. Иван Петрович за горячую проповедь Евангелия заплатил высокую цену – 18 лет жизни провёл в заключении за свою веру.
Фамилия Федотова звучала на весь Советский Союз – на показательном судебном процессе в 60-м он был выставлен злодеем и преступником, в то время, как он оставался праведником. Его ложно обвинили в том, что он якобы потребовал от одной женщины принести в жертву свою дочь. Эта клевета распространилась по стране, и люди, к сожалению, верили этому. Но он никогда не роптал и не сдавался, на всяком месте благодарил Бога, молился о нуждающихся и проповедовал Слово Божье в том числе и уголовникам, будучи «узником совести». Иван Петрович с 70-х годов возглавил в России Церковь Христиан Веры Евангельской и был пастором церкви в г. Малоярославец. Для прихожан своей церкви он был просто брат Ваня, именно так в простоте сердца его любили называть многие верующие. Он стал для них не только духовным отцом, но и верным другом и помощником. Будучи уникальной, яркой личностью, был кротким и неприхотливым, жил более чем скромно.
После своего освобождения из первого десятилетнего заключения власти не разрешили ему жить в Москве, где он проживал ранее, поэтому Иван Петрович вынужден был переехать жить в город Малоярославец Калужской области. Здесь он и прожил более сорока лет. В этом городе он образовал евангельскую общину, которая сегодня насчитывает около тысячи человек. За созданную им церковь он во второй раз подвергся преследованию КГБ и был осуждён на новый срок. Вернувшись второй раз из заключения, он продолжал активное служение в евангельских церквях по всей России в качестве начальствующего епископа и в 1981 году был осуждён в третий раз на новый пятилетний срок, который закончился с началом перестройки.
А через несколько лет указом президента России все узники совести, подобно Федотову, были реабилитированы как жертвы необоснованных политических репрессий. Именно благодаря таким верным и посвящённым Богу служителям, как Иван Петрович, мы имеем сегодня свободу совести и вероисповедания.
До последнего дня своей жизни он активно служил Богу, побуждая многих христиан к добрым делам. Созданный им Центр для реабилитации наркоманов и алкоголиков около двадцати лет спасает и преображает потерянные души. Построенный дом для престарелых верующих христиан подаёт добрый пример милосердия к ближним. Наш город и страна лишились пламенного молитвенника и ходатая…"
На похоронах Ивана Петровича присутствовали около трёх тысяч человек из России, республик СНГ и разных уголков мира – Германии, США, Канады, Израиля, Финляндии и других стран. Прощальное служение проводили первый заместитель Ивана Петровича по ОЦХВЕ России епископ Владимир Григорьевич Мурашкин и епископ Александр Иванович Калугин. Оно проходило недалеко от молитвенного дома города Малоярославца в большом шатре на несколько тысяч мест. Местные власти по многим вопросам организации похорон оказывали всестороннюю помощь и содействие.
Многие начальствующие епископы Церквей Христиан Веры Евангельской разных стран и республик искренно делились словами утешения из Писания, своими переживаниями и воспоминаниями об Иване Петровиче, который был для многих не просто близким другом, но и духовным отцом. Так Георгий Арсеньевич Бабий, начальствующий епископ ОЦХВЕ Украины и заместитель Ивана Петровича по СНГ, сказал, что как пчела умирает за работой, так и он умер, совершая свой труд, находясь в пасторской поездке в Брянской области. Свои соболезнования родным и близким прислали многие евангельские объединения СНГ и других стран, были зачитаны телеграммы из Государственной Думы, Администрации Президента России, Общественной палаты РФ, выступали мэр города Малоярославца и другие представители власти. Церковь провожала своего служителя в небесную Отчизну с благоговейным пением, близкие друзья и братья по вере с благодарностью Господу вспоминали Ивана Петровича. Предлагаем вниманию наших читателей некоторые эпизоды из жизни Федотова, взятые из его проповедей, интервью и книг о нём, изданных в разное время. Это его автобиография «Встать! Суд идёт!», книга Людмилы Шоховой «18 лет ГУЛАГа», документальная повесть «Побеждающий». Эти книги есть в библиотеке нашего Пензенского Библейского Центра.
"…Весна 1934 года. Ручьи текли по улице мимо нашего дома. В соседнем доме жил мальчик Коля, с которым мы дружили и вместе играли. Я почему-то решил, что это моя вода, и перекрыл ручей так, что вся вода направилась под наш дом, а Коля остался без воды. Я был очень доволен, но когда моя вода затопила все, что находилось в подполе, мне изрядно попало от любящего отца. Запруду отец убрал, и мой товарищ получил возможность пользоваться тем, что принадлежит всем одинаково. Дождь ведь изливается и на добрых людей, и на злых. Этот случай навсегда остался в моей памяти уроком, что творить добро лучше, чем зло.
В соседнюю квартиру приехала из Сибири молодая женщина. Мама познакомилась с ней, она оказалась добродетельной женщиной; стала во всем помогать. Соседка была евангельской верующей, и она указала маме путь к живому Богу. Вскоре на молитвенном собрании Господь коснулся маминого сердца, и она искренно раскаялась в своих грехах. Я же ничего об этом не знал, увлекаясь спортом - игрой в футбол и классической борьбой. К тому времени я стал уже уверенным в своих силах и из застенчивого, косноязычного мальчика превращался в выносливого, сильного молодого человека. Потом служил в морфлоте, стал чемпионом ВМФ СССР по борьбе. Во время отпуска мама мне сказала: «Какой борьбой ты занимаешься? Вот я такую борьбу познала!» И позвала меня сходить с нею на христианское служение, чтобы помочь одной немощной сестре отнести домой мешок муки. Я с удовольствием согласился - мне бы только тяжесть на плечи, да побольше! И здесь, на собрании, и познакомился со своим небесным Отцом - Богом, сотворившим меня, и доверился Ему, и отдал Ему самого себя - всего, без остатка. С первого собрания я сказал в своем сердце: «Это мой народ, это моё место в жизни!» Комсомольский билет в кармане заменил Евангелием. Мне ещё предлагали посвятить жизнь спорту, предсказывали мировую славу, золотые медали. Но я в святом водном крещении похоронил себя для грешного мира и воскрес для Царства Небесного, вступил в Завет с Господом и пообещал быть Ему верным до конца.
Однажды мне устроили общественный суд на производстве. Господь в откровении мне сказал: «Возьми с собой брошюру „Ленин к деревенской бедноте"». Я так и сделал. Собрание началось, стали подниматься выступавшие. Все женщины подняли крик в мою защиту, и это после того, как я отчитал их за аборты, разложил все их грехи по полочкам и призвал к покаянию. Я встал и сказал всем собравшимся: «Мы живем в коммунистической стране, которую основал Ленин. Он осуждал буржуазную Россию и в своей брошюре написал, что только в Турции и России существуют позорные законы относительно религии и сектантства, а в других странах этого нет». На последней лавочке сидели двое, один вскочил и заявил: «Неправда, Ленин этого не говорил!» Тогда я вынул из кармана брошюру и громко прочитал, что говорил Ленин.
Мама мне говорила: «Сынок, если посадят в тюрьму, не отрекайся от Христа. Хоть умри, но поступи, как христианин». Я знал, на что иду и готовился к этому. Я постоянно упражнялся в постах и молитвах. Мог всю ночь простоять на коленях, общаясь тихонько с Богом, чтобы мама не слышала, а утром шёл на работу.
КГБ давно готовил почву для показательного судебного процесса над евангельскими верующими. Первоначально это было поручено следователю Фридриху Незнанскому. Вот как сам Фридрих Незнанский позже рассказывал об этом в одной из своих книг: «Передо мною, следователем Московской областной прокуратуры, сидит Иван Федотов, глава евангельских христиан России. Это коренастый блондин с выразительными голубыми глазами, работающий в метрополитене. «Когда вы, наконец, перестанете преследовать верующих?» - в упор, словно это лично я и есть преследователь и мучитель верующих, спрашивает Федотов. Я молчу. Что я могу ответить? После небольшой паузы Федотов продолжает: «Вы, конечно, знаете, что по этому поводу говорил ваш тезка Фридрих Энгельс?» Нет, я не знаю, что говорил по этому поводу мой тезка; зачеты когда-то я сдавал, а с тех пор мало интересовался... Но не могу же я признаться в этом подследственному! «Что-то сейчас не припомню», - говорю я, неопределенно разводя руками. «Энгельс говорил, что преследование - наилучшее средство укрепить нежелательные убеждения. Единственная услуга, которую можно сейчас оказать Богу, - это провозгласить атеизм принудительным символом веры», - говорит Федотов. "Здорово сказано, - думаю я. - Этот Федотов не только свою христианско-евангельскую веру знает, но и классиков марксизма. Свою позицию аргументирует лучше, чем наш прокурорско-следственный аппарат". …Но кагэбистам во что бы то ни стало надо было разогнать Бирюлёвскую религиозную общину, поэтому не брезговали никакими средствами. Вот и обвинили Ивана Федотова, спокойного, уравновешенного человека, презирающего насилие и насильников. Я подал своему начальнику - прокурору Новикову рапорт, в котором написал: «Считаю, что в действиях Федотова отсутствует состав уголовно наказуемого действия...»
___________________________________________________
В одном из писем в тюрьму моя жена Валентина, которая и сама за веру в Бога три года провела в мордовских лагерях, писала мне:
Каждый раз, как склоняю колени свои,
Пока будет сердце усталое биться,
Твоё имя я Господу буду нести.
Я молюсь о тебе, чтоб земные тревоги
Пронеслись без вреда над твоей головой,
Чтобы ты не ослаб на тяжёлой дороге,
Чтобы грусть и тоска не владели тобой.
___________________________________________________
Фридрих Незнанский стал писателем, известным человеком, и да даст ему Господь обратиться к Иисусу Христу и приобрести вечное спасение от Бога, Который не оставит без вознаграждения даже чашу холодной воды, поданную Его ученикам.
Будучи в тюрьме, однажды вижу видение: подошел ко мне Ангел, взял меня, понес и поставил в коридоре перед дверью в кабинет начальника, а сам вошел туда. Стоя за дверью, я слышал, как комиссия решала, сколько месяцев БУРа мне назначить. Начальник колонии требовал полгода, но голос Ангела превозмог, и мне дали три месяца. Ангел вышел из кабинета и с улыбкой посмотрел на меня. Вечером надзиратель изолятора, пожилой человек, прослуживший 35 лет в этом лагере, постучал огромным ключом по железной ручке и сказал:
- Федотов, выходи!
Я вышел. Он подал мне бумагу:
- Распишись вот тут, тебе дали БУР.
Я сказал:
- Три месяца.
Он удивленно спросил:
- А ты откуда знаешь?
- Ангел Господень мне сказал.
- Кто?!
- Тот, кто приходил ко мне, теперь его здесь нет, - ответил я. Он опять закрыл меня в камеру, продолжая удивляться…
Однажды, когда осуждённый уже во второй раз я был направлен в тюремный лагерь в Пензе, то там по громкоговорителю объявили, что в зону прибыл особо опасный преступник-рецидивист, сектант-изувер, приносящий в жертву людей… Все это делалось для того, чтобы уничтожить меня. Но через три года в день моего освобождения из тюрьмы, за проходной с большими букетами цветов меня встретили молодые христиане. Заключенные этого лагеря махали вслед головными уборами. Некоторые из них – Николай Кузнецов, Иван Якомашкин - обратились к Богу.
Моя жизнь была неразрывно связана с братством Христиан Веры Евангельской. Вместе мы разделяли переживания, борьбу, победы и радости. Вместе мы встанем на стеклянном море и воспоем песнь Агнцу!