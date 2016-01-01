Иван Петрович Федотов

И.П. Федотов

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В городской газете «Малоярославецкий край» был опубликован некролог в связи со смертью Ивана Петровича Федотова. Мы приводим его в сокращении:На похоронах Ивана Петровича присутствовали около трёх тысяч человек из России, республик СНГ и разных уголков мира – Германии, США, Канады, Израиля, Финляндии и других стран. Прощальное служение проводили первый заместитель Ивана Петровича по ОЦХВЕ России епископ Владимир Григорьевич Мурашкин и епископ Александр Иванович Калугин. Оно проходило недалеко от молитвенного дома города Малоярославца в большом шатре на несколько тысяч мест. Местные власти по многим вопросам организации похорон оказывали всестороннюю помощь и содействие.Многие начальствующие епископы Церквей Христиан Веры Евангельской разных стран и республик искренно делились словами утешения из Писания, своими переживаниями и воспоминаниями об Иване Петровиче, который был для многих не просто близким другом, но и духовным отцом. Так Георгий Арсеньевич Бабий, начальствующий епископ ОЦХВЕ Украины и заместитель Ивана Петровича по СНГ, сказал, что как пчела умирает за работой, так и он умер, совершая свой труд, находясь в пасторской поездке в Брянской области. Свои соболезнования родным и близким прислали многие евангельские объединения СНГ и других стран, были зачитаны телеграммы из Государственной Думы, Администрации Президента России, Общественной палаты РФ, выступали мэр города Малоярославца и другие представители власти. Церковь провожала своего служителя в небесную Отчизну с благоговейным пением, близкие друзья и братья по вере с благодарностью Господу вспоминали Ивана Петровича. Предлагаем вниманию наших читателей некоторые эпизоды из жизни Федотова, взятые из его проповедей, интервью и книг о нём, изданных в разное время. Это его автобиография «Встать! Суд идёт!», книга Людмилы Шоховой «18 лет ГУЛАГа», документальная повесть «Побеждающий». Эти книги есть в библиотеке нашего Пензенского Библейского Центра."…Весна 1934 года. Ручьи текли по улице мимо нашего дома. В соседнем доме жил мальчик Коля, с которым мы дружили и вместе играли. Я почему-то решил, что это моя вода, и перекрыл ручей так, что вся вода направилась под наш дом, а Коля остался без воды. Я был очень доволен, но когда моя вода затопила все, что находилось в подполе, мне изрядно попало от любящего отца. Запруду отец убрал, и мой товарищ получил возможность пользоваться тем, что принадлежит всем одинаково. Дождь ведь изливается и на добрых людей, и на злых. Этот случай навсегда остался в моей памяти уроком, что творить добро лучше, чем зло.В соседнюю квартиру приехала из Сибири молодая женщина. Мама познакомилась с ней, она оказалась добродетельной женщиной; стала во всем помогать. Соседка была евангельской верующей, и она указала маме путь к живому Богу. Вскоре на молитвенном собрании Господь коснулся маминого сердца, и она искренно раскаялась в своих грехах. Я же ничего об этом не знал, увлекаясь спортом - игрой в футбол и классической борьбой. К тому времени я стал уже уверенным в своих силах и из застенчивого, косноязычного мальчика превращался в выносливого, сильного молодого человека. Потом служил в морфлоте, стал чемпионом ВМФ СССР по борьбе. Во время отпуска мама мне сказала: «Какой борьбой ты занимаешься? Вот я такую борьбу познала!» И позвала меня сходить с нею на христианское служение, чтобы помочь одной немощной сестре отнести домой мешок муки. Я с удовольствием согласился - мне бы только тяжесть на плечи, да побольше! И здесь, на собрании, и познакомился со своим небесным Отцом - Богом, сотворившим меня, и доверился Ему, и отдал Ему самого себя - всего, без остатка. С первого собрания я сказал в своем сердце: «Это мой народ, это моё место в жизни!» Комсомольский билет в кармане заменил Евангелием. Мне ещё предлагали посвятить жизнь спорту, предсказывали мировую славу, золотые медали. Но я в святом водном крещении похоронил себя для грешного мира и воскрес для Царства Небесного, вступил в Завет с Господом и пообещал быть Ему верным до конца.Однажды мне устроили общественный суд на производстве. Господь в откровении мне сказал: «Возьми с собой брошюру „Ленин к деревенской бедноте"». Я так и сделал. Собрание началось, стали подниматься выступавшие. Все женщины подняли крик в мою защиту, и это после того, как я отчитал их за аборты, разложил все их грехи по полочкам и призвал к покаянию. Я встал и сказал всем собравшимся: «Мы живем в коммунистической стране, которую основал Ленин. Он осуждал буржуазную Россию и в своей брошюре написал, что только в Турции и России существуют позорные законы относительно религии и сектантства, а в других странах этого нет». На последней лавочке сидели двое, один вскочил и заявил: «Неправда, Ленин этого не говорил!» Тогда я вынул из кармана брошюру и громко прочитал, что говорил Ленин.Мама мне говорила: «Сынок, если посадят в тюрьму, не отрекайся от Христа. Хоть умри, но поступи, как христианин». Я знал, на что иду и готовился к этому. Я постоянно упражнялся в постах и молитвах. Мог всю ночь простоять на коленях, общаясь тихонько с Богом, чтобы мама не слышала, а утром шёл на работу.КГБ давно готовил почву для показательного судебного процесса над евангельскими верующими. Первоначально это было поручено следователю Фридриху Незнанскому. Вот как сам Фридрих Незнанский позже рассказывал об этом в одной из своих книг: «Передо мною, следователем Московской областной прокуратуры, сидит Иван Федотов, глава евангельских христиан России. Это коренастый блондин с выразительными голубыми глазами, работающий в метрополитене. «Когда вы, наконец, перестанете преследовать верующих?» - в упор, словно это лично я и есть преследователь и мучитель верующих, спрашивает Федотов. Я молчу. Что я могу ответить? После небольшой паузы Федотов продолжает: «Вы, конечно, знаете, что по этому поводу говорил ваш тезка Фридрих Энгельс?» Нет, я не знаю, что говорил по этому поводу мой тезка; зачеты когда-то я сдавал, а с тех пор мало интересовался... Но не могу же я признаться в этом подследственному! «Что-то сейчас не припомню», - говорю я, неопределенно разводя руками. «Энгельс говорил, что преследование - наилучшее средство укрепить нежелательные убеждения. Единственная услуга, которую можно сейчас оказать Богу, - это провозгласить атеизм принудительным символом веры», - говорит Федотов. "Здорово сказано, - думаю я. - Этот Федотов не только свою христианско-евангельскую веру знает, но и классиков марксизма. Свою позицию аргументирует лучше, чем наш прокурорско-следственный аппарат". …Но кагэбистам во что бы то ни стало надо было разогнать Бирюлёвскую религиозную общину, поэтому не брезговали никакими средствами. Вот и обвинили Ивана Федотова, спокойного, уравновешенного человека, презирающего насилие и насильников. Я подал своему начальнику - прокурору Новикову рапорт, в котором написал: «Считаю, что в действиях Федотова отсутствует состав уголовно наказуемого действия...»Я молюсь о тебе, не могу не молиться.Каждый раз, как склоняю колени свои,Пока будет сердце усталое биться,Твоё имя я Господу буду нести.Я молюсь о тебе, чтоб земные тревогиПронеслись без вреда над твоей головой,Чтобы ты не ослаб на тяжёлой дороге,Чтобы грусть и тоска не владели тобой.Фридрих Незнанский стал писателем, известным человеком, и да даст ему Господь обратиться к Иисусу Христу и приобрести вечное спасение от Бога, Который не оставит без вознаграждения даже чашу холодной воды, поданную Его ученикам.Будучи в тюрьме, однажды вижу видение: подошел ко мне Ангел, взял меня, понес и поставил в коридоре перед дверью в кабинет начальника, а сам вошел туда. Стоя за дверью, я слышал, как комиссия решала, сколько месяцев БУРа мне назначить. Начальник колонии требовал полгода, но голос Ангела превозмог, и мне дали три месяца. Ангел вышел из кабинета и с улыбкой посмотрел на меня. Вечером надзиратель изолятора, пожилой человек, прослуживший 35 лет в этом лагере, постучал огромным ключом по железной ручке и сказал:Я вышел. Он подал мне бумагу:Я сказал:Он удивленно спросил:- ответил я. Он опять закрыл меня в камеру, продолжая удивляться…Однажды, когда осуждённый уже во второй раз я был направлен в тюремный лагерь в Пензе, то там по громкоговорителю объявили, что в зону прибыл особо опасный преступник-рецидивист, сектант-изувер, приносящий в жертву людей… Все это делалось для того, чтобы уничтожить меня. Но через три года в день моего освобождения из тюрьмы, за проходной с большими букетами цветов меня встретили молодые христиане. Заключенные этого лагеря махали вслед головными уборами. Некоторые из них – Николай Кузнецов, Иван Якомашкин - обратились к Богу.