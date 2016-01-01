Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

***************************************

Во-первых

Во-вторых

В Библии, в неканонической Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, есть такие слова:Но все же профессия врача — от Бога! Не Господь ли в Своей огромной любви к человечеству, заботясь и о нас с вами, даровал такую способность людям – самим лечить других? Очевидно, врачи пользовались почетом и в Израиле.. Иисус с одобрением упоминал о лечебном применении масла и вина добрым самарянином.. Христос, сравнивая Себя с врачом, сказал, что. Вспомним о женщине, страдавшей 12 лет кровотечением и истощившей все имение свое на врачей. Если бы женщина поступила неправильно, обращаясь к врачам, Иисус, несомненно, сказал бы ей об этом. Но Он похвалил ее и принял ее веру.Известно немало исторических фактов, свидетельствующих о том, как благодаря труду самоотверженных медиков были предотвращены вспышки страшных эпидемий. Взять, к примеру, Россию. В конце 19 - начале 20 века врачи-микробиологи вели усиленную борьбу (в том числе и с помощью вакцинации населения) с эпидемиями дифтерии, оспы, туберкулеза и других тяжелых инфекционных болезней. И победили их! В 40-х г.г. 20 века также благодаря труду врачей-микробиологов в России был получен первый антибиотик – пенициллин. Этот препарат был незаменимым лекарством и спас жизни многим людям. Каким же он стал чудом на войне, когда многие солдаты гибли не от пули в бою, а от ран, от заражения крови. А пенициллин успешно противостоял этому.Бог в нужное время поднимал на борьбу с ужасными недугами, охватывавшими землю, людей и давал им способность и разумение бороться с этими болезнями, совершать великие открытия, спасая тем самым жизни тысячам и миллионам.Последнее время много говорится о вреде прививок. Причем порой эта негативная информация исходит именно от верующих. Приводятся раздутые до невообразимых размеров «факты». И некоторые люди под влиянием этой информации совсем отказываются от прививок. (Конечно, есть случаи, когда такой отказ считается вполне оправданным. Например, если есть показания для медотвода от прививок.) Но по данным Всемирной организации здравоохранения, благодаря иммунопрофилактике ежегодно во всем мире предотвращается более 3 млн. 200 тыс. случаев летального исхода и 400 тыс. случаев паралитического полиомиелита. Врачи-эпидемиологи заявляют, что если отменить прививки, то обязательно начнутся эпидемии инфекционных заболеваний. Не будет никакой гарантии, что даже взятые под контроль болезни не вернутся снова.Так нужно или нет обращаться к врачам за помощью? Нужно! То, что человек в силе сделать сам, заботясь о своем здоровье, обращаясь за помощью к врачам, – должен сделать, а то, что ему не под силу (где медицина бессильна или обстоятельства таковы, что некому помочь), пусть отдаст Господу! Если идешь за помощью к врачу – молись обязательно Богу, проси благословления на лечение недуга, благословения для врача, который будет тебя лечить. И это обязательно нужно делать!!!Да благословит Вас Господь мудростью и разумением во всем!, НУЖНО ВСПОМНИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "АТЕИСТ".Слово "атеист" состоит из двух составных частей: "teos" - бог и "а" - отрицательная частица. Атеист – человек, отвергающий существование Бога.После того, как мы вспомнили, кто такой атеист, хорошо было бы задуматься над вопросом: "Молятся ли атеисты?"Молитва - это разговор с Богом. Исходя из вышеупомянутого определения (атеист - человек, отвергающий существование Бога), можно смело заявить, что атеист молиться не может. Если же атеист всё-таки молится Богу, то он уже не атеист. И, стало быть, вопрос задан некорректно.Итак, мы только что пришли к выводу, что настоящие атеисты Богу не молятся. Теперь прочитаем подтверждение этому в Библии. Там сказано, что, ОТВЕТИТ ЛИ БОГ НА ЕГО МОЛИТВУ?Библия говорит, чтоОпираясь на этот стих, можно сделать вывод, что Бог атеистов не слушает.Однако это ещё не всё. В Библии также есть замечательный стих, дающий надежду любому, читающему его. Господь сказал:. О ком идёт речь в этом стихе? Кого Иисус называет "приходящим" к Нему, которого Он "не изгонит вон"?Приходящий к Богу - это человек, который с верой и покаянием обращается к Господу в молитве.Итак, Бог слышит молитву любого человека, если он взывает к Нему о милости и прощении. Такого человека Господь не прогонит вон. На такую молитву Бог обязательно ответит.А вы, дорогой друг, считающий себя атеистом! Пробовали ли вы обратиться к Господу Богу именно в такой молитве? Если нет, то чего вы ждёте? У вас есть замечательный шанс проверить, действительно ли Бог отвечает на молитву атеиста.