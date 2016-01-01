Исключительность Библии

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Самой широко издаваемой в мире Книгой

Самой переводимой в мире Книгой

Самой читаемой Книгой

Самой популярной Книгой

Самой доступной для каждого с любым уровнем образования

Самой большой по количеству авторов

Самой долгой по времени написания

Самой целостной и без единого противоречия

Самой комментируемой Книгой

Самой дорогой Книгой

Самой дешевой Книгой

Самой гонимой в мире Книгой

Самой точной Книгой

Пророческой Книгой

Библия имеет несколько поразительных отличий, которые выделяют ее среди всех других книг.Библия на сегодня является:Ежедневный тираж Библии составляет 32876 экземпляров (каждую секунду в мире печатается одна Библия). Количество же напечатанных Библий только в 20 веке насчитывает много десятков миллиардов. Следом за этой Книгой по статистике «идут» труды Мао Цзэдуна, которые уступают ей по количеству в несколько десятков тысяч раз.На сегодняшний день она переведена более чем на 2036 языков и наречий земли.Несмотря на огромные тиражи, которыми издается Библия, спрос на нее постоянно превышает предложения и с каждым годом издательства вынуждены увеличивать ее тиражи.Из истории литературы известно, что в разные годы были свои особо популярные книги, за которыми, что называется, была настоящая «погоня». Но проходило время, и интерес к ним пропадал. Так в 60-70-е годы большой редкостью были подписные издания русских и зарубежных классиков, в 80-е годы — книги В. Пикуля и А. Кристи. Сегодня эти книги можно запросто приобрести на любом прилавке.Библия же на протяжении уже почти 2000 лет пользуется все возрастающим интересом и популярностью, являясь на сегодня бестселлером №1.Сегодня мы не назовем книг, которые с одинаковым интересом читает и малограмотная жительница глухого сибирского села, и московский академик, причем уровень понимания ими читаемых истин и событий, изложенных в Библии, практически не отличается. Библию можно читать и понимать без какой бы то ни было особой подготовки. А попробуйте, не имея специального образования, прочитать, да еще с пониманием и интересом работы по химии или физике, разобраться в тонкостях поэзии, не заснуть над «толстыми» романами и не запутаться в череде исторических событий, изложенных в хрониках и летописях.Эта Книга написана более чем 40 авторами, среди которых были цари (Соломон, Давид) и пастух (Амос), врач (Лука) и рыбаки (Петр и Иоанн), полководцы (Иисус Навин) и вожди (Моисей) и многие другие.Книги, составляющие Библию, писались с 15 века до Р. Хр. до 1 века по Р. Хр., т. е. на протяжении 1600 лет!Несмотря на то, что Библию писали 40 авторов, живших в различные века, имевших самое различное образование и социальное положение, бывших различных национальностей и культурных традиций, книги ее не только не противоречат, но дополняют одна другую и способствуют глубокому пониманию истин, в них изложенных. Этот замечательный феномен совершенной целостности и «единства» Священного Писания не могли объяснить даже самые ярые противники Библии в советское время.Библия на сегодня признана Книгой, на которую написано наибольшее число комментариев. Только в одной Оксфордской библиотеке на одно Первое Послание апостола Иоанна написано такое количество работ, объем которых занимает комнату более 20 кв. м.Самой дорогой книгой в мире, за которую была заплачена наибольшая сумма, является Синайский Кодекс (древняя рукопись Библии), проданной советским правительством Великобритании за 510000 долларов курса 1923 года!Острожская Библия Ивана Федорова и Латинская Вульгата Гуттенберга немного уступают ей в цене.Одновременно с тем, что Библия является самой дорогой Книгой, она же является и самой дешевой, а порой многомиллионные ее тиражи вообще распространяются бесплатно.Несмотря на огромный спрос и почитание, Библия является и самой гонимой Книгой. История не знает примеров, когда на протяжении 2000 лет против какой бы то ни было книги издавались государственные законы, нарушителей которых карали бы смертью.В гитлеровской Германии и в СССР были запрещены многие книги, владельцев которых преследовали, но это длилось весьма непродолжительный срок. Парадокс же гонений на Библию состоит в том, что запрещали ее не только противники христианства, но и сама официальная христианская церковь! К таким церковным законам, в частности, относятся решения Тулузского собора 1229 года, когда было запрещено под страхом смерти читать Библию светским лицам. На состоявшемся 15 лет спустя, в 1244 году Терраконском соборе запрет чтения Библии распространяется и на духовных лиц, священнослужителей!Из мирских, государственных законов можно указать постановление императора Диоклетиана от 303 года по Р. Хр., в котором читающие и хранящие у себя Библию приговаривались к смертной казни. Очень похожим было постановление правительства Французской республики от 1793 года, по которому все Библии сжигались, а их владельцы, продолжающие почитать Бога, уничтожались. Действие этого закона продолжалось до 1797 года, когда правительство было вынуждено отменить этот указ в связи с тем, что моральный и нравственный упадок общества достиг невероятных масштабов.Несмотря на огромную критику, которой подвергалась Библия особенно в советское время, как лживая и опасная Книга, сегодня она признана одним из вернейших древних исторических источников.Пророчества, по выражению одного из ученых, накладывают на Библию печать Божественности. По подсчетам Священное Писание содержит свыше 3000 пророчеств, относящихся как к государствам —Вавилону, Риму, Греции, Ассирии, США, Турции, Египту, Арабскому халифату, и пр., народам —израильтянам, моавитянам, аммонитянам, едомлянам и пр., городам — Дамаску, Иерусалиму, Фивам, Мемфису и др., так и к отдельным личностям, таким, например, как Александр Македонский, Кир,Навуходоносор и др., религиям — хананейской, египетской, вавилонской и пр.Кроме того, Библейские пророчества относятся к природным катаклизмам, истории церкви, распространению Евангелия по нашей планете.Особенностью библейских пророчеств, в корне отличающих их от предсказаний древних и современных восточных мудрецов, астрологов, спиритистов, магов, колдунов, гадалок, так называемых ясновидящих, в том числе и Нострадамуса, является то, что их значение можно понять любому и без специальных комментариев, а только на основании знания Библии и истории. Пророчества Библии нельзя, да и просто невозможно толковать по-разному (если, конечно, не преследуется такая цель!), ибо они отличаются предельной ясностью и четкостью. Прочитайте для примера Иез. 26:3-5, Иерем. 51:37, Наум 1:8, Мф. 24:7, 14 и вы сами узнаете их смысл.Итак, мы с вами увидели, что Библия имеет несколько поразительных особенностей, в корне отличающих ее от любых других книг. Но одно из главных ее отличий — это влияние Библии как на развитие народов и государств, так и на отдельного человека. Сравните современные христианские страны с государствами, исповедующими другие религии. С одной стороны, США, Канада и Западная Европа, а с другой — Африканские страны с их языческими культами, Азия с исламом, буддизмом и индуизмом, бывший СССР и страны социалистической ориентации с их атеизмом. Уровень жизни в этих странах и их развитие говорят сами за себя. Но более того, в первой группе государств тоже есть своя градация. И выше мы упоминали об этом. Страны, где большинство населения составляют протестанты, особо почитающие Библию, и к которым относятся США, Канада, Германия, Швеция, Великобритания опережают по своему развитию сугубо католические и православные страны, где изучение Библии либо преследовалось, либо не поощрялось, к ним относятся Испания, Мексика, Бразилия, Перу, Болгария, Югославия, Румыния и многие другие страны.