Поговорим о супружеской жизни…





Предлагаем вашему вниманию выдержки из книги Михаила и Надежды Телеповых, специалистов по семейному консультированию. Все, о чем они говорят, прожито, прочувствовано, пропущено через их сердца, а затем и профессионально осмысленно. Это придает их разговору и размышлениям особую искренность и поучительность, глубоко трогает.



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Часто супруги, хотя и живут в семье, тем не менее испытывают одиночество. Влюбленность рано или поздно обязательно проходит. И если супруги с самого первого дня не работают над своими отношениями, то неизбежно наступает отчуждение!

Настоящая любовь не должна зависеть от наших чувств. Любовь — это волевое решение: несмотря на трудности и негативные чувства, "в болезни и счастье, горе и радости” — любить этого человека и оставаться ему верным.



Отчуждение на самом деле начинается незаметно, с самого первого дня супружества.



1. Самая первая стадия отчуждения называется «Романтической». На этом первом этапе у обоих супругов есть цель, конкретная и светлая: "создать счастливую семью". Однако напрочь отсутствует план, как стать счастливыми.

- Да, у наших друзей не получилось, родители были не совсем счастливы, но у нас-то получится — ведь мы влюблены друг в друга, — так рассуждают почти все.

Страсть и влюбленность затмевают собою все: шероховатости в характере, разницу в возрасте и в воспитании; не придается особого значения различию в интеллектуальном развитии и противоположности взглядов. Все обычно пускается на самотек чувств, эмоций и наспех принятых решений. И, как следствие, наступает вторая стадия!



2. Стадия «Переходная» характеризуется возникающими время от времени приступами разочарования.

Вдруг начинают раздражать некоторые мелочи в поведении и манерах, которые раньше проходили незамеченными. Но на этой стадии страсть все еще бушует, влюбленность еще сильна, и вступает в действие девиз: "Надеюсь, что это безобразие в его поведении скоро кончится, и опять наступит безмятежное счастье". Однако такие приступы разочарования случаются все чаще, и вдруг открываются глаза... Наступает следующая стадия.



3. Стадия «Реальности». Она несет в себе такие мысли и высказывания:

"Он совсем не такой, как я думала! Он совсем не похож на моего заботливого папу!"

"Она ужасная хозяйка! Как же спокойно и уютно мне было с мамой..."

«Ему больше нравится общаться с друзьями — я для него всего-навсего домработница".

«Его мама слишком вмешивается в наши дела».

«Почему он до сих пор так мало зарабатывает?..»

«Почему она вечно ноет, что ей тяжело с детьми?..»

Именно на стадии "реальности" впервые приходит в голову мысль: «А правильный ли выбор я сделала? Может быть, мне стоило послушать свою маму и выйти замуж за сына ее знакомой?»

Именно на этой стадии надеваются различные маски. Начинаются и выматывающие, бесплодные попытки "подогнать под себя" своего незадачливого мужа (Я-то сама — в норме! Это с ним что-то не то!), эту несуразную жену (Я — тот же, что и был раньше, это у нее возникли проблемы!).





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Мы были на стадии «Разлуки». Встречались по вечерам, как два соседа… «На сцене» перед своими друзьями мы играли роли счастливых супругов - ради детей и общественного мнения. Но как только в «зрительном зале» никого не оставалось, снимались и забрасывались в дальний угол маски благополучия, надевались маски эгоизма, мы отворачивались друг от друга.



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Как часто происходит именно это — супруги живут на стадии реальности вместо того, чтобы совершить восхождение на романтические отношения иного, более высокого качественного уровня, когда они начинают любить друг друга безусловной любовью, принимая друг друга такими, какими они являются, а не такими, какими хочет их видеть обоюдный эгоизм.

Стадия "реальности" таит в себе еще одну опасность: если не работать над снятием своих масок и развитием своих отношений на этом этапе, существует опасность наступления следующего шага на пути к отчуждению.



4. Стадия «Отдаления» представляет собой игру двух масок в семью.

На сцене — "благополучная" семья. А за кулисами — муж и жена, удалившиеся друг от друга каждый в свой собственный мир, построенный "для меня самого", но не "для нас обоих". Жена может с головой уйти в воспитание детей, муж — в зарабатывание денег и карьеру. И эта маска компенсации дополняется маской рационализации: "А как же иначе выжить в этом мире и воспитать детей?", а сверху надето еще и отрицание: "У нас все хорошо, мы разве хуже других?" Два супруга в таком случае напоминают рыцарей в железных латах, за которыми не видно ни лица, ни сердца...

И если они не примут для себя решения снять этот маскарадный костюм, бороться с собственным эгоизмом и работать над отношениями, наступает следующая стадия.



5. Стадия «Разлуки» представляет не что иное, как смерть всяких отношений.

Развод — вот на что идут два человека, хотя оба понимают, что легче не будет, что эта рана не перестанет болеть всю жизнь ни у супругов, ни у детей. Штамп в паспорте о прекращении всяких отношений — плохое лекарство от этой боли. Неумение правильно построить свои взаимоотношения с супругом перейдут не только в следующий брак (если такой будет), но и на отношения с детьми.

Есть такие супружеские пары, которые, осознавая все реалии развода, не идут за этим штампом, а продолжают жить вместе — ради детей, ради нажитого имущества, ради общественного мнения и т.п. Но жить под одной крышей, будучи чужими — это уже не семья. Эмоциональная разлука — тот же самый развод, только без штампа. В такой семье вы ощущаете холод и пустоту.





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Однажды нас пригласили принять участие в одном из телевизионных ток-шоу, где речь шла о супружеских отношениях. Среди прочих вопросов, заданных нам, был такой:

- К вам часто приходят на консультацию люди с разными семейными проблемами. Неужели вы никогда не советуете им развестись?

- А вы можете представить себе доктора, который после обследования больного советует ему умереть? – спросил Михаил.





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Мы сами были когда-то на стадии «Разлуки». Встречались по вечерам, как два соседа. Старались меньше разговаривать друг с другом. Холод давил. Мрак сгущался. «На сцене» перед своими друзьями мы играли роли счастливых супругов - ради детей и общественного мнения. Но как только в «зрительном зале» никого не оставалось, снимались и забрасывались в дальний угол маски благополучия, надевались маски эгоизма, мы отворачивались друг от друга. Камень в сердце. Тупик. Окружающие даже и не догадывались о том, что происходило между нами. Об этом знали только мы. Мы и... Бог.



...В начале двадцатого века по отдаленной дороге в самом сердце американских прерий ехала машина марки «Форд». Солнце клонилось к закату. Водитель торопился, чтобы успеть домой засветло. Но неожиданно в моторе раздался приглушенный стук, машина остановилась. Все попытки шофера завести двигатель окончились неудачей. Мужчина вышел из машины, открыл капот, с недоумением и растерянностью осмотрел содержимое, потрогал какие-то проводки. Дорога безлюдная. Смеркается. Неужели всю ночь придется провести здесь, посре-ди бескрайней равнины?



На дороге показался такой же «Форд». Поравнявшись с остановившимся автомобилем, машина затормозила. Из нее вышел хорошо одетый человек и сказал:

- Я вижу, у вас проблемы с мотором. Давайте я посмотрю.

- А вы что-нибудь понимаете в этом? - удивился водитель.

- Что-нибудь... Вообще-то меня зовут Генри Форд...



Дальше эту историю можно не продолжать, потому что авторитет Генри Форда в автомобилестроении известен всем. Кому, как не ему, было знать, что могло сломаться в его же детище и как это можно починить?



Однажды нас пригласили принять участие в одном из телевизионных ток-шоу, где речь шла о супружеских отношениях. Среди прочих вопросов, заданных нам, был такой:

- К вам часто приходят на консультацию люди с разными семейными проблемами. Неужели вы никогда не советуете им развестись?

- А вы можете представить себе доктора, который после обследования больного советует ему умереть? – спросил Михаил.



Вопрос Михаила послужил ответом, и зал взорвался аплодисментами...

Бог-Творец - Тот, Кто создал семью. Он создал супружеские отношения совершенными и чистыми. Если же что-то ломается в них, никто лучше Бога не знает, как устранить эту неполадку.



Для Бога нет ничего невозможного. Даже если семья представляет из себя осколки, Бог может их склеить, и Он знает, как это сделать. Он желает помочь каждой семье и обязательно поможет тем, кто обратится к Нему за помощью!









Из книги Михаила и Надежды Телеповых «Поговорим о супружеском счастье»