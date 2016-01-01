Сделай, как Ты хочешь…

Сделай, как Ты хочешь…



       У меня на Украине живут три дочери. Одна из них, Ольга, тяжело заболела. Я не знал об этом, потому что они скрывали некоторое время от меня этот факт. Но когда скрывать дальше было уже невозможно, зять позвонил мне и рассказал обо всем. Когда я узнал это, конечно, как отец восскорбел в своем сердце. Мысль: «Почему это случилось?!» - не давала мне покоя. Слава Богу, что в это время я был не один. Братья из Церкви вызвались мне помочь в моем горе. Они предложили поехать туда вместе со мной.

       Была зима, январь 2011. В тот же самый день, когда мне пришло это известие, вечером мы выехали на машине. Дорога предстояла тяжелая и долгая. Мы по очереди вели машину. Ехали без остановок. В сердце своем я сказал Господу: «Да будет воля Твоя!»

       Когда приехали, первым делом отправились в больницу. Я вошел в палату и ужаснулся - не ожидал такого увидеть! Я помнил дочь цветущей женщиной (весом около 90 кг). А мне предстала такая картина: на больничной кровати лежит худенький, изможденный болезнью человечек (40 кг весу). И это моя дочь! Диагноз – онкология. Ее печень была полностью поражена, был сахарный диабет, почки и надпочечники тоже почти не работали. Ольга могла говорить, но уже две недели температура тела была 40 градусов. Она периодически впадала в беспамятство. В палате так и сказали: «Уже все…» И действительно, по всему было видно, что осталось жить ей немного.

       «Хоть бы успела покаяться перед Богом в своих грехах», - первое, что пришло мне в голову. Я предложил ей исповедаться и попросить у Бога прощения за грехи. Она согласилась. Несмотря на то, что в палате было еще 6 человек, Ольга стала исповедоваться открыто при всех. Она сокрушалась и говорила: «Папуля, я знаю, сколько ты молился за меня, а я согрешала, не слушалась. Я раскаиваюсь в этом!»

       Когда она закончила исповедоваться, я сказал ей: «Доченька, тебя Иисус прощает! Я хотел бы, чтобы тебя забрал Господь к Себе…» Все женщины в палате вдруг зашевелились и стали перешептываться. А она как-то странно глянула на меня и заплакала. Я понял, что что-то сказал не то.

       Оказывается, что с первого дня, как я выехал, она только и говорила: «Вот приедет папа, он священнослужитель, помолится, и Бог исцелит меня!» А папа приехал провожать в Царствие Небесное…

       Когда я узнал об этом, у меня началась внутренняя борьба. Раньше я видел исцеления и слышал свидетельства о том, что Бог кому-то являл милость и совершал чудеса. Но в то же время я видел и другие случаи, когда Бог, несмотря на молитвы Церкви, забирал людей. Какого-то особого дерзновения на молитву за исцеление у меня не было. Но все же я спросил у женщин в палате:
       - Можно я помолюсь за свою дочь?
       - Конечно, молитесь, - ответили женщины.
       Я обнял дочь, прижал к себе и сказал: «Господь, сделай, как Ты хочешь!»

       Я почувствовал, как Дух Святой коснулся меня и через руки пошло что-то, подобное теплу. Я понял, что произошло очень важное.

       Дочь заулыбалась. Через пять минут она встала и сказала:
       - Папа, пойдем...
       Женщины закричали в один голос:
       - Оля, куда ты?
       Она улыбнулась и весело произнесла:
       - Все!
       Потом встала и пошла.

       Муж Ольги в то время сидел в коридоре и ожидал окончания нашего разговора. Когда он увидел, что Ольга сама идет к нему, удивился:
       - Что такое?
       - Иисус меня помиловал! – ответила Ольга.

       В тот же день она стала кушать.

       После того, как лечащий врач узнал обо всем, провел некоторые обследования, и они показали, что онкологии нет, он посоветовал нам подать в суд на лабораторию, в которой делали анализы. Он сказал, что в лаборатории ошиблись.

       Ольга возразила:
       - Мы не будем делать этого, потому что я действительно была больна, но приехал мой верующий отец, помолился за меня, и Бог меня исцелил!

       После мы беседовали с главврачом, свидетельствовали ему о Боге.
       Мне пришлось остаться там на некоторое время, потому что женщины начали просить, чтобы я и за них помолился тоже. Но я сказал, что прежде нужно исповедаться. В общем, еще неделю мне пришлось там быть.

       Через два дня после случившегося Ольгу выписали. Через месяц она прошла обследование, которое показало, что она здорова. Все мы убедились в том, что Бог исцелил ее. Сейчас она весит 65 кг. Работает, учится. До сих пор радостная. Все мы очень благодарны Богу за Его милость!




Виктор Техриб, Оренбургская область В подготовке материала принимала участие Екатерина Слепова

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ВЫПУСК 46 2011\3