Как жить с постоянным чувством вины и неудовлетворенности самим собой?

___________________________________________________

Не так давно один молодой мужчина мне сказал: «Мы живем в такое время, когда наши потребности возбуждаются рекламой. Наши прадеды ничего не знали о жевательных резинках и стиральном порошке. Но через рекламу развивается потребность, потом можно предлагать «товар»!» Затем молодой человек продолжил: «Так делает и церковь. Она убеждает людей, что они нуждаются в прощении грехов, затем этим «торгует». Понимаете, мы не имеем в этом потребности, но вы в нас ее возбуждаете!»олжен сказать, что это ужасное, очень страшное заблуждение. Нет ничего более необходимого для каждого человека, чем прощение грехов! И вот почему.Кто думает, что не нуждается в прощении грехов, тот не знает о том, что наш Бог свят! О любви Божьей так много было сказано, но многие люди вовсе не знают о том, что Бог - справедливый Судья: «Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр.10:31). Так сказано в Библии!Существует одно выражение, которое я за свою жизнь слышал очень часто, а именно: «Я уверен в своей невиновности и ничего не боюсь!» Но представьте себе, я почти не слышал его от людей моложе 40 лет. Почти каждый молодой человек определенно знает, что его жизнь полна пороков. Только с годами, беспощадно убив свою совесть, можно прийти к тому, чтобы утверждать подобную ложь. Если я от кого-нибудь слышу слова: «Я уверен в своей невиновности и никого не боюсь!», то возражаю таковому: «Тебе уже больше 40 лет, и, видимо, у тебя начался склероз, поэтому ты так говоришь. А если нет, то значит, ты беспощадно убил свою совесть!» Пока наша совесть еще не убита, мы знаем, что нам есть, в чем раскаиваться! Все мы знаем, что человек может улыбаться и при этом быть глубоко печальным. Можно делать вид, как будто нам в жизни все дается легко, но в глубине нашей души, на самом дне сердца, будет гнездиться глубокое отчаяние. Но большинство людей вовсе не пытаются понять, откуда берутся в их сердцах отчаяние, страх, тревога, пустота, и пытаются найти выход из такого состояния в алкоголе или наркотиках, или в чем-то другом. А не лучше ли посмотреть действительности в глаза?Разве тот факт, что в глубине человеческого сердца гнездится отчаяние, является открытием нынешнего века? Нет! Удивительно то, что Библия обнаружила это несколько тысяч лет тому назад. В Библии также сказано и почему постигает нас это отчаяние. «Лукаво сердце человеческое... и крайне испорчено»,- написано в ней. Дело в том, что мы со времени грехопадения стали слишком далеки от Бога, от общения с Ним! Мы, в сущности, боимся суда живого Бога над нашей жизнью. И основной причиной глубокого отчаяния нашего сердца является постоянно присутствующая в нашей душе, подчас неосознаваемая нами вина, наша вина перед Богом! И с этой проблемой мы сами справиться не можем!Нужно ли нам прощение грехов? Конечно, нужно!Что несет грех? Разделение с Богом! Мы все более отдаляемся от Бога, сооружая стену из своих проступков. Каждое преступление Божиих заповедей является камнем, из которых кладется эта стена. Таким образом, грех является зловещей реальностью.Однажды я впервые понял, что мой грех - зловещая реальность, и что почти никакой грех или проступок я не в состоянии сам исправить. У меня был чудесный отец, с которым меня связывали прекрасные взаимоотношения. Однажды я готовился к экзаменам во флигеле нашего дома и услышал, как снизу он позвал меня. Я высунул голову и спросил его: «Что случилось? Горит?» А он ответил: «Мне нужно в город. Не хочешь ли и ты пойти со мной? Вдвоем все же веселее!» - «Ах, папа,- крикнул я сверху, - я сейчас занимаюсь такой важной темой моей экзаменационной работы, что мне очень нежелательно отрываться». – «Тогда я пойду один»,- сказал он. Он ушел и благополучно вернулся обратно. Но через 14 дней он умер.Тихая ночь. Все спят. Я сижу - один возле гроба отца и вдруг вспоминаю, как 14 дней тому назад он попросил меня пойти с ним в город. Я же - отказал! Я смотрю на него и говорю: «Ах, отец, попроси меня еще раз, и если ты захочешь пройти со мной 100 километров, я пойду с тобой!» Но губы его оставались сомкнуты. Тогда я понял, что мое равнодушие является зловещей реальностью, которую я никогда сам не смогу поправить.А как быть со смертью? Не хотите ли вы взять с собой в вечность всю свою вину? Со всеми своими проступками, со всеми своими упущениями предстать однажды пред живым святым Богом!Нужно ли нам прощение грехов? Оно нужно нам, как ничто более, больше хлеба насущного.Где же приобрести прощение грехов?Можно ли забыть прошлое? Если да, то каким образом?Я только что рассказал историю с моим отцом. Я никогда бы сам не смог изгладить свою вину. Все наши действия пред Богом запечатлены и должны рано или поздно иметь возмездие.Друзья мои, от начала до конца, от Старого до Нового Завета основным гимном Библии является - прощение грехов существует!Г де? Пойдемте со мной за ворота Иерусалима, к холму Голгофы. Мы не будем обращать внимание ни на толпу людей, ни на разбойников по правую и левую руку, ни на римских солдат, но только на человека, распятого на кресте посреди них. Кто этот человек? Он не такой, как мы. Однажды, среди множества людей Он сказал: «Кто может Меня обвинить в каком-либо грехе?» И никто ни одного греха не назвал. Так никто из нас не рискнул бы заявить о себе. Кто этот человек? Он явился не из мира людей, но пришел к нам из мира Божьего. Я говорю Вам об Иисусе, Сыне Божием. И Он висит на кресте? Почему? За что? Друзья мои, Бог праведен. Он должен наказывать грех. Тогда Сын Божий Иисус Христос взял грехи наши на Себя! «Наказание мира нашего было на Нем!» (Ис. 53:5).Это великая весть Библии: суду Божьему предан Иисус ради нашего умиротворения! Вот где прощение грехов! В Библии сказано: «Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Бог прощает любые преступления и любые проступки любому человеку, и впервые обратившемуся к Нему за помощью, и двадцать лет идущему за Ним, ради Сына Своего Иисуса Христа!!! Но человеку надо признать себя грешником и попросить прощения у Бога за свою греховную жизнь! И если Вы поняли, что нуждаетесь в прощении грехов, то лучше всего будет, если Вы сегодня же уединитесь и воззовете к Иисусу. Он же воскрес! Он жив! В Библии так говорится: «Каждый, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13).Знаете ли Вы значение слова «призвать»? Это прямая связь с Иисусом! Воззовите к Нему! Вам не нужно долго выбирать слова, но стоит только сказать: «Господь Иисус!» - и Он уже на связи. Он уже слушает. Именно это и есть молитва.А дальше? О чем Вам говорить? Обо всем, что у Вас на сердце! Скажите: «Иисус, у меня плохие взаимоотношения с одним человеком. Самому мне не исправить это. Но я знаю, что это грех. Иисус, помоги мне!» Или: «Господь Иисус! Я изменяю своей жене и не могу из этого выпутаться. Господь Иисус, прости меня, помоги Ты мне». Понимаете? Вы можете Иисусу доверить то, что Вы не скажете ни одному человеку. Он слышит! Говорите же все! Это освободит Вас. Выскажите Ему все Ваши проступки. Спросите Его: «Господь Иисус! Один священнослужитель сказал, что Твоя Кровь все очищает. Это правда?» Спросите это у Него. Поговорите с Ним сегодня же. Возможно, Вы скажете: «Да, я Ему все рассказал, но Он мне ничего не отвечает!» Но будьте внимательны! Сейчас я Вам расскажу о том, как Он будет говорить с Вами. Для этого возьмите Евангелие - Новый Завет. Новый Завет начните читать с Евангелия от Иоанна, затем прочтите Евангелие от Луки. Начните читать так, как бы Вы читали в журнале сообщение о каком-либо факте. И тогда Вы заметите, что это Он говорит с Вами. Этим Библия отличается от всех остальных книг – через нее Бог говорит со мной.И еще: ищите общения с людьми, которые тоже хотят идти этим путем! Видите ли, когда я в своих беседах говорю об этом, люди мне обычно возражают: «Ах, это же для бабушки. В церковь ходят только старые люди». Поэтому я рад, что более 30 лет был священнослужителем среди молодежи. Я узнал множество молодых людей, которые Вам могут подтвердить сказанное мной: есть прощение грехов, с Иисусом можно разговаривать, Он отвечает, Он прощает и снимает тяжесть вины!Ищите общения с людьми, которые имеют опыт общения с Богом. Итак, Иисус стоит перед Вами и говорит Вам: «Прийдите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, потому что вас постоянно сопровождают проступки и ошибки. Я успокою Вас! Я могу Вам даровать прощение грехов и успокоить ваши сердца!»