Алина Горобец: «Есть что-то важнее спорта»

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РАССТОЯНИЕ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ

НЕ ХОЧУ К ХИРУРГУ

СЛУЖИТЬ, ИГРАЯ

БОРЬБА НА ДУХОВНОМ ПОЛЕ

Хочу исполнить волю я Твою

И миру донести кусочек рая;

Тебе, Иисус, всю жизнь отдать свою,

Себе ничуть не оставляя.

Алина Горобец – многократная обладательница кубка Украины по мини-футболу (футзалу), обладательница кубка Евразии, победительница и лучший бомбардир международного турнира в Венгрии. В 2009 году Алине был присвоен титул лучшей футзалистки мира! С 2011 года она играла за пензенскую женскую футбольную команду «Лагуна-УОР», поэтому жила в Пензе. За это время «Лагуна-УОР» выиграла турнир в Узбекистане, выиграла Кубок России и Чемпионат России.Алина является глубоко верующим человеком, евангельской христианкой. Практически во всех своих многочисленных интервью, которые спортсменка дает светской публике, она открыто говорит о своей вере в Бога.- Я всегда была подвижным ребенком и общалась в основном с мальчишками. К спорту тянуло постоянно, но я даже не надеялась, что меня примут в какую-то спортивную секцию. В один прекрасный майский день подруга предложила мне пойти на футбол. Я, восьмилетняя, согласилась, и вот – в игре. В то же время с детства отец много рассказывал мне о Боге. Однако знать о Нем и познать Его – разные вещи. Я считаю, что познала Бога в 19 лет. Именно тогда я сделала выбор следовать за Ним. Тогда для меня было важно мнение девочек из команды, переживала насчет того, как они отреагируют. Но с их стороны не было никакого давления.- Именно здесь я нашла то, отчего успокоилась моя душа. Я была во многих Церквах... Но как только зашла в евангельскую Церковь, сразу поняла – мое. Когда начала посещать служения, первое, что почувствовала моя душа, – комфорт.После того как я искренне уверовала в Иисуса, очень многое во мне изменилось. Со временем пришло осознание: ты можешь не только посещать, ты можешь служить другим людям.- Конечно. Чаще всего они проявляются в мелочах. Но я расскажу о большом чуде. На одной из игр я получила травму ноги. Приехав домой, поняла, что подобные травмы обычно заканчиваются операциями, у многих девочек в команде было такое. Я закрылась в ванной комнате и начала молиться и плакать: «Боже, не хочу, чтобы меня резали». Выйдя, поделилась своими страхами с родными. Молились вместе. Папа положил мне руку на больное место, и я почувствовала, будто что-то внутри закололо. Уже через 10 минут я могла приседать, могла ходить! Для меня это стало настоящим чудом – исцеление без хирургического вмешательства.- Я неконфликтный человек. В любых ситуациях Бог помогает поступать мудро.Иногда люди возмущаются моими интервью, – мол, снова о Боге. Но о ком я еще могу говорить, если не о Нем?- Сперва мне действительно было сложно. Казалось, спорт и вера – две разные дороги. Были мысли бросить футбол. Но все изменилось, когда Бог открыл, что спорт – моя нива, мое служение. Стало гораздо легче. Как говорится, когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. Но у Бога Свое определение для каждого человека. Мне нужно было остаться в спорте, но кому-то, например, как Глебу Грозовскому, нужно было оставить эту карьеру.- Когда я играю, стараюсь своей игрой показать, что Бог дал мне талант. Пусть Его дар видят все. Я получаю письма, в которых люди пишут: "Когда ты играешь, тобой будто что-то движет". Так оно и есть, я чувствую, что в этом мне помогает Бог.- Нет, но я думаю об этом (улыбается).- Атеист может быть успешен. Но когда закончится земная жизнь, мы все увидим разницу.- Конечно, ничто человеческое мне не чуждо, и когда приходят трудности, я встаю на колени и прошу Бога о помощи. Чем ближе мы к Богу, тем легче бороться.Есть люди, которые осуждают мой выбор остаться в спорте, но я получила откровение от Бога о своем служении. Пусть они сейчас не понимают – я тоже иногда многого не понимаю.Еще я пишу стихи. Мое жизненное кредо состоит из четырех строк: