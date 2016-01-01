Чудо: когда ждешь его меньше всего...

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Я приехал домой, и после ужина жена сказала мне: "Ну, теперь перейдем к сюрпризам!"Как же я угадал с первым сюрпризом! Это была майка. Но... какая досада! Она не подошла по фасону. "Ничего страшного, у меня есть еще один сюрприз", - сказала жена. Я мысленно улыбался и был на 90% уверен, что это плюшевая игрушка...Но обо всем по порядку. На тот момент мы были женаты семь с половиной лет, но у нас не было детей. Через несколько месяцев после свадьбы мы впервые обратились с этой проблемой в Центр репродукции и планирования семьи. Там нам ответили, что будут заниматься нами только по прошествии года, а пока пытайтесь, мол, сами. Через год мы обратились туда опять. И тут началось... Бесчисленное количество анализов, лекарств, рецептов, процедур и прочее. Ничего не помогало. Тогда через некоторое время мы получаем диагноз: бесплодие. Вроде как бы ничего не изменилось, - всего лишь одно новое слово в медицинской карточке. Но для нас это был просто шок. Как нож в сердце. Жена долго плакала. Никто ничем и никак не мог нам помочь. Тогда мы решили сделать эдакий "шаг веры". Мы перестали обращаться к каким бы то ни было врачам. Не тратили на них и лекарства ни одной копейки. Вместо этого "верой" стали тратить деньги на детские вещички. Мы молились, постились и просили Бога помочь нам. Слушали и читали свидетельства тех, которые были в похожей ситуации. Но проходило время - и снова никакого результата, никакого ответа. Отчаяние. Безнадежность. Детские вещички мы отдавали нашим знакомым, у которых рождался очередной ребенок. Тогда у нас начался новый виток лечения. Снова врачи, снова анализы, рецепты. Опытные врачи в других больших городах, уж они-то должны знать, в чем дело. Мы сменили кучу врачей, испробовали всевозможные процедуры, потратили на все это очень много денег. И снова ничего. Мы бросались из угла в угол. Снова прекращали лечение и опять начинали молиться. "Добрые люди" подходили к нам и говорили: "А помнишь, когда-то ты сказал или сделал то или другое? - указывая нам на наши недостатки. - Вот за это Бог и не дает вам детей!" Мы каялись во всем на свете, и в чем виноваты и в чем не виноваты. Но снова никакого результата. Снова отчаяние. Я уже не знал, что для меня хуже - отсутствие детей или видеть, как теряет интерес к жизни моя жена, как погас огонек в ее глазах... Все же, слава Богу, что были такие люди, которые подходили и поддерживали нас, и молились вместе с нами. Тогда одна сестра из церкви обратила наше внимание на то, что в Библии все без исключения долгожданные дети были особенными. И на какое-то время это укрепило нас, но дни шли, а результатов не было. Мы видели, как наши мечты исполняются в жизни других...Тогда мы начали серьезно обсуждать и говорить о том, о чем раньше и думать боялись. Об ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — снаружи, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО?). С одной стороны, мы понимали, что это очередная медицинская процедура, с другой - все наше существо противилось этой операции. Слишком много "НО". Не говоря уже о том, что будет в случае, если исход операции будет отрицательным. Кроме того, это очень тяжело морально, физически и материально. Но мы понимали, что другого выхода у нас нет. Осталось только найти хорошую клинику и врача, чем мы и занялись.У нас была маленькая квартира, которую мы продали, так что материальный вопрос был решен. Мы настроились серьезно, по крайней мере, на две операции, если вдруг первая будет неудачной. Нашли хорошую больницу и хорошего врача в Харькове, на Украине. Они обещали 30-40% вероятности положительного исхода. Этот процент даже для Европы очень хорош. Мировая практика дает около 25% вероятности беременности после ЭКО.Первый раз мы поехали просто познакомиться и получить направление на очередные анализы. Нас все устроило, все понравилось, часть анализов мы сдали сразу. В следующий раз нам надо было приехать через месяц - тогда у нас уже должно было быть все готово, и мы могли бы назначить дату операции.Но когда мы приехали туда через месяц, уже готовые через три - четыре недели приступать к операции, нас ждал очередной удар. Они сказали, что по результатам анализов у жены гепатит «В». Мы были просто убиты. Во-первых, врачи из-за этого переносят нашу операцию, но самое главное - гепатит «В»? Как? Откуда? Такого просто не может быть. Мы ехали назад. Нам попался ужасный автобус. Старый, дырявый, холодный. Выхлопные газы попадали в салон автобуса. Мы ехали, мёрзли, дышали этими газами и даже не могли разговаривать. Просто не было слов...По возвращении в Курск жена пересдала анализы, и потом врач долго смеялся: "Кто сказал, что у Вас гепатит? Девушка, у Вас нет никакого гепатита!" Врачи в Харькове ошиблись, но операция была уже перенесена. Примерно в это время жена получила визу в США, так что мы решили, что нам надо съездить к нашим родственникам в Америку, чтоб немного отдохнуть и отвлечься перед ЭКО. Только потом мы поняли, что Господь специально оттягивал эту операцию. Билет из Америки назад был на 16 января, и 17 мы должны были уже быть в Харькове. Но каждый раз мы продолжали молиться о том, чтоб Бог дал нам ребенка без операции....И вот я приезжаю домой из командировки, жду второй сюрприз - плюшевого мишку.Жена предупредила - только сядь, чтобы не упасть. И приносит мне лист бумаги, а на нем маленькая фотка - результат УЗИ - ЭТО НАШ МАЛЫШ!!!Я ждал этого момента семь лет. Все время представлял, как это произойдет, как я скажу торжественную речь. Но на самом деле, наверное, сложно было придумать что-нибудь более глупое, чем то, что я сказал: "Правда? Ты не шутишь?" У меня просто не было слов. Я не спал всю ночь. Плакал, потом смеялся, потом опять плакал и снова смеялся, и так до 5 утра.Мы ждали этого семь лет и думали, что узнаем о беременности, по крайней мере, не позднее двух недель после ее начала, но когда жена стала сильно сомневаться в том, что причиной тошноты является еда, и сдала тест на беременность - положительно! Еще один - положительно! Боясь поверить своему счастью раньше времени, решила пойти на УЗИ. Когда там ей сказали, что она беременна, она ответила: "Не может быть! Муж уже три недели в командировке!" – "Конечно, не может быть, - ответили ей, - вы уже на девятой неделе!" Оказывается, первые недели беременности протекали так, что о ней было трудно догадаться.Теперь сынишке уже почти девять месяцев, и это самый чудесный ребенок, которого нам только приходилось видеть! Но и перед этим Бог хранил жену во время беременности. Когда я был в командировке, она, будучи уже беременной, не зная о том, пошла на выставку собак и носила на руках нашу собаку весом 8,5 кг и мешок с кормом 10 кг.Не знаю, отрывалось ли у вас в час пик прямо на оживленном перекрестке колесо машины, когда вы везли в ней беременную жену.Не знаю, прыгали ли вы с беременной женой в уже отправившийся поезд, когда опоздали на вокзал из-за пробок на дороге.Во время второго визита в клинику Харькова жена была уже беременна, но мы этого не знали. Гинеколог хотела "прорепетировать" пункцию яйцеклетки. Она долго промучилась, но у нее ничего не получилось. А ведь это могло закончиться очень плохо и повредить ребенку... Не знали мы о беременности и когда ехали оттуда домой в вонючем автобусе и чуть ли ни плакали от безысходности.Мы до сих пор точно не знаем, почему Бог повел нас таким путем. Мы вообще не знаем, почему он делает так или иначе, то или другое. Но одно знаем точно, что Он бесконечно благ и все, что делает, - для нашего блага. Просто по причине Своей к нам любви. Господь останавливал нас в нашем решении делать ЭКО, у Него был для нас Свой план.Если вы находитесь в похожей ситуации, - не отчаивайтесь, верьте, что у Бога есть план и для вашей жизни. И для вас Он приготовил нечто самое лучшее. Господь иногда испытывает нашу веру, готовность принять от Него все, что Он посылает. Он хочет, чтоб мы во всем положились на Него, ведь мы зависим от Него даже в самом малом и тем более в большом. Он даст вам свое чудо. Может быть, когда этого ждешь уже меньше всего…