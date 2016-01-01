Двери Дома молитвы открываются ещё шире!

Двери Дома молитвы открываются ещё шире!


       Апостол Павел писал верующим из Рима: «...Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова» (Рим.1:14-16).

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       …В тяжёлые годы гонений и преследований верующих могло показаться, что ещё немного – и не останется никого из призывающих имя Господа Иисуса Христа. Но снова и снова в разных местах один за другим люди обращались к вере, и вновь возникали христианские общины, проходили богослужения, проповедовалось Евангелие. Как много пользы для десятков и сотен тысяч людей в те годы принёс труд тех, кто проповедовал с помощью радио! Многие христиане тепло и с благодарностью вспоминают отрывки из Библии, проповеди, христианские песни и рассказы, которые они слушали, сидя у радиоприёмников. Есть свидетельства, что люди со слезами каялись, слушая призыв радиопроповедника, там же пели, молились и благодарили Бога за братьев и сестёр, которые таким образом совершали свой труд.

       Сегодня те времена остались в прошлом, но Господь продолжает спасать людей. На Пензенской земле уже более полувека растёт и развивается Церковь Христиан Веры Евангельской. Просторный зал Библейского Центра распахивает свои двери для сотен пензенцев, которые приходят на богослужения и в воскресенье, и в другие дни недели. Как много разбитых судеб Господь исцелил в стенах этой Евангельской Церкви! Как много людей уже были возрождены для Господа здесь! Но как много ещё тех, которые не слышали Евангелие, а так нуждаются, отчаянно нуждаются в спасении, в Божьей помощи…

       И сегодня мы берем пример с братьев и сестёр старшего поколения, которые с помощью радио доносили Евангелие до тысяч сердец, и стараемся использовать различные возможности для проповеди о Господе Иисусе Христе. На интернет-сайте   center-bible.ru   размещаются некоторые проповеди и христианские гимны, которые звучат на богослужениях пензенской Церкви Христиан Веры Евангельской, есть возможность прочитать об учении, истории и служениях в Библейском Центре. Здесь можно задать вопрос служителю, прочитать свидетельства и стихи евангельских христиан г. Пензы. Эти материалы адресованы не только верующим, которые по уважительной причине не смогли быть в собрании, но и тем, кто ищет истину о Боге, кто собирается прийти в Церковь, в чьём сердце звучит призыв Господа к вере. Для вас ещё шире открываются двери Дома молитвы, чтобы там открылись и двери Неба!


Верую в Бога Отца






Д. Малков

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ВЫПУСК 48 2012\2