Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»


       ВОПРОС: Что написано в Библии о межрасовом браке?

       Ответ: Бог через Закон предписывал израильтянам в Ветхом Завете не вступать в брак с представителями других народов: «…и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего; ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя» (Второзаконие 7:3-4). Это было связано с тем, что израильтяне могли отойти от Бога, вступая в брак с идолопоклонниками, язычниками. Похожий принцип изложен и в Новом Завете, но уже на другом уровне: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2 Коринфянам 6:14). Как израильтянам, верующим в единого истинного Бога, было запрещено вступать в брак с неверующими, точно так же предписано и христианам. В Библии не написано, что межрасовый брак является аморальным.
       Мы должны оценивать человека по его/ее характеру, а не по цвету кожи. Мы не должны проявлять симпатии к одним и предубеждение или расовую нетерпимость к другим: «Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица…», «…Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками» (Иаков 2:1, 9). Прежде всего, в выборе супруга/супруги христианин должен убедиться, что человек, в котором он заинтересован, тоже является верующим и возрожденным в Иисусе Христе (Иоанн 3:3-5). Именно вера во Христа, а не цвет кожи, является библейским критерием для выбора спутника жизни.
       Единственная причина, которая требует осторожности при бракосочетании представителей разных рас, – это возможные трудности, с которыми такая пара может столкнуться из-за непринятия их окружающими. Многие из них терпят дискриминацию и насмешки, иногда даже со стороны собственных семей. Другие пары сталкиваются с проблемами из-за разного цвета кожи у их детей. Об этом нужно знать, и быть готовым к подобным ситуациям, приняв решение о бракосочетании. Но, повторим, единственное библейское ограничение, которое налагается на христиан, это то, что их избранники должны быть верующими во Христа. Христианка/христианин «…свободна (свободен) выйти, за кого хочет (жениться, на ком хочет), только в Господе» (1 Коринфянам 7:39).





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       ВОПРОС: Каковы на основании Библии роли мужа и жены в семье?

       Ответ: Хотя мужчины и женщины равны в отношениях с Христом, Священное Писание выделяет для каждого из них отдельные роли в браке. Муж должен принять на себя руководство в доме: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава – Бог» (1Коринфянам 11:3). Это руководство не должно быть диктаторским или исполненным превосходства, но должно соответствовать примеру Христового руководства Церковью: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Ефесянам 5:25). Христос любит Церковь (Своих людей), проявляя участие, милосердие, прощение, уважение и бескорыстие. Точно так же мужья должны любить своих жён.
       Жёны должны покоряться авторитету своих мужей: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» (Ефесянам 5:21–24). Хотя жёны должны покоряться своим мужьям, Библия несколько раз указывает мужьям, как им следует обращаться со своими жёнами. Муж не должен превращаться в диктатора, ему следует проявлять уважение к своей жене и к её мнению. Фактически, Ефесянам 5:28–29 призывает мужчин любить своих жён таким же образом, как они любят свои тела, насыщая и заботясь о них. Любовь мужа к своей жене должна быть такой самой, как любовь Иисуса Христа к Церкви.
       «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы» (Колоссянам 3:18–19). «Точно так же и мужьям следует в совместной жизни относиться к женам с должным пониманием и уважать их, потому что хотя они и более слабый пол, но равные с мужчинами наследницы благодатного дара жизни» (1 Петра 3:7 использован современный перевод Российского Библейского Общества). Из этих стихов мы видим, что любовь и уважение характеризуют роли как мужей, так и жён. Если эти качества присутствуют, тогда авторитет, руководство, любовь и покорность не будут проблемой для любого из супругов.














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ВЫПУСК 48 2012\2