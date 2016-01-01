Десять заповедей и учение Христа

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. Это – повеление против поклонения любым богам, кроме одного истинного Бога. Все другие боги – ложные боги.. Данная заповедь запрещает создание идолов, визуального отображения Бога. Дав эту заповедь, Бог сказал израильскому народу, что делая изображение Господа по образу или подобию чего бы то ни было, что существует в мире, они будут принижать Творца, представлять Его ниже творения, а поклонение такому образу будет ложным.. Бог даровал Израилю величайшую привилегию — Он от-крыл этому народу Свое имя, которое на еврейском языке выражено четырьмя буквами — yhwh— а в переводе передается с помощью слов «Яхве» и «Господь». Знание имени Божьего было именно привилегией; оно означало, что Израиль поклонялся не какому-то анонимному и далекому божеству, но Личности, имя Которой было известно этому народу. Эта заповедь говорила о том, что к знанию имени Божьего нельзя относиться легкомысленно, тем более — злоупотреблять им.. Заповедь выделять седьмой день недели как день покоя, посвященный Господу.. Хотя эта заповедь устанавливает принцип чести или уважения в семейных отношениях, в ней подразумевается и другое, а именно ответственность родителей за воспитание своих детей в вере в завете с Богом (Втор 6:7), дабы вера Израиля переходила от одного поколения к последующему.. Это указание против умышленного убийства другого человека.. Евреям было запрещено вступать в половые отношения с кем-либо, кроме своего супруга/супруги.. Хотя в этой заповеди говорится об имуществе, в основе ее лежит забота о человеческой свободе; наихудшая форма воровства — похищение людей и продажа их в рабство. Об этом преступлении и наказании за него говорится в другом месте Св. Писания (Втор 24:7). Итак, содержание заповеди не ограничивается заботой о сохранении личной собственности, но прежде всего, направлено на сохранение свободы человека от рабства и изгнания.Эту заповедь нужно рассматривать в контексте израильского законодательства. Она запрещает лжесвидетельство в суде, устанавливая принцип правдивости и отвергая возможность ложного свидетельства в любом контексте. Итак, девятая заповедь указывает на то, что правдивость должна быть основой всех отношений между людьми.Это повеление запрещало даже просто желать что-либо, принадлежащее другому человеку. Зависть может привести к нарушению одной из вышеперечисленных заповедей: к убийству, прелюбодеянию или краже. Если что-то является неправильным, то неправильным является и желание это сделать. Преступления против десятой заповеди нельзя было обличить и осудить в рамках существовавшего в Израиле законодательства; но эти преступления были известны Богу.Многие люди ошибочно рассматривают Десять Заповедей как набор правил, соблюдение которых гарантирует вход в рай после смерти. Но это не так. Закон Моисея запрещал греховные поступки и даже помыслы («не пожелай»), но причины греховности человека оставались. В Послании Галатам апостол Павел пишет:В Послании к Ефесянам апостол Павел пишет, что Христос «упразднил закон заповедей учением» (Еф.2:15). Так, например, Христос говорил:Господь принес учение, которое заключаются в двух важнейших заповедях:. Только Иисус Христос мог исполнить закон и принести Себя в жертву за грехи людей.