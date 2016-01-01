Десять заповедей и учение Христа
Десять Заповедей – это десять законов, данных Богом израильскому народу после исхода из Египта. Их также называют Ветхим Заветом. Первые пять заповедей рассматривают отношения человека с Богом. Последующие пять заповедей обращены к отношениям друг с другом. Десять Заповедей записаны в Библии, в книгах Исход 20:2-17 и Второзаконие 5:6-21, и заключаются в следующем:
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1. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Это – повеление против поклонения любым богам, кроме одного истинного Бога. Все другие боги – ложные боги.
2. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им». Данная заповедь запрещает создание идолов, визуального отображения Бога. Дав эту заповедь, Бог сказал израильскому народу, что делая изображение Господа по образу или подобию чего бы то ни было, что существует в мире, они будут принижать Творца, представлять Его ниже творения, а поклонение такому образу будет ложным.
3. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Бог даровал Израилю величайшую привилегию — Он от-крыл этому народу Свое имя, которое на еврейском языке выражено четырьмя буквами — yhwh— а в переводе передается с помощью слов «Яхве» и «Господь». Знание имени Божьего было именно привилегией; оно означало, что Израиль поклонялся не какому-то анонимному и далекому божеству, но Личности, имя Которой было известно этому народу. Эта заповедь говорила о том, что к знанию имени Божьего нельзя относиться легкомысленно, тем более — злоупотреблять им.
4. «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему». Заповедь выделять седьмой день недели как день покоя, посвященный Господу.
5. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Хотя эта заповедь устанавливает принцип чести или уважения в семейных отношениях, в ней подразумевается и другое, а именно ответственность родителей за воспитание своих детей в вере в завете с Богом (Втор 6:7), дабы вера Израиля переходила от одного поколения к последующему.
6. «Не убивай». Это указание против умышленного убийства другого человека.
7. «Не прелюбодействуй». Евреям было запрещено вступать в половые отношения с кем-либо, кроме своего супруга/супруги.
8. «Не кради». Хотя в этой заповеди говорится об имуществе, в основе ее лежит забота о человеческой свободе; наихудшая форма воровства — похищение людей и продажа их в рабство. Об этом преступлении и наказании за него говорится в другом месте Св. Писания (Втор 24:7). Итак, содержание заповеди не ограничивается заботой о сохранении личной собственности, но прежде всего, направлено на сохранение свободы человека от рабства и изгнания.
9. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Эту заповедь нужно рассматривать в контексте израильского законодательства. Она запрещает лжесвидетельство в суде, устанавливая принцип правдивости и отвергая возможность ложного свидетельства в любом контексте. Итак, девятая заповедь указывает на то, что правдивость должна быть основой всех отношений между людьми.
10. «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Это повеление запрещало даже просто желать что-либо, принадлежащее другому человеку. Зависть может привести к нарушению одной из вышеперечисленных заповедей: к убийству, прелюбодеянию или краже. Если что-то является неправильным, то неправильным является и желание это сделать. Преступления против десятой заповеди нельзя было обличить и осудить в рамках существовавшего в Израиле законодательства; но эти преступления были известны Богу.
Многие люди ошибочно рассматривают Десять Заповедей как набор правил, соблюдение которых гарантирует вход в рай после смерти. Но это не так. Закон Моисея запрещал греховные поступки и даже помыслы («не пожелай»), но причины греховности человека оставались. В Послании Галатам апостол Павел пишет: «…Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал.3:21-24).
В Послании к Ефесянам апостол Павел пишет, что Христос «упразднил закон заповедей учением» (Еф.2:15). Так, например, Христос говорил: «Вы слышали, что сказано древним: «не убивай; кто же убьёт, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду… Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф.5:21-28).
Господь принес учение, которое заключаются в двух важнейших заповедях: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Луки 10:27). Только Иисус Христос мог исполнить закон и принести Себя в жертву за грехи людей. «… конец закона - Христос, к праведности всякого верующего» (Римлянам 10:4).