Не ценою денег покупается в нашей жизни самое прекрасное
В нашей жизни самое прекрасное
Не ценою денег покупается,
Даром светит с неба солнце ясное,
И луна нам даром улыбается.
Даром на распаханные полосы
Льется дождь со щедростью обильною,
Даром ветер гладит мои волосы,
С дуба листья рвет рукою сильною.
Даром птички пеньем наслаждаемся,
Зорями, восходами, закатами;
С близкими, любимыми встречаемся,
И вдыхаем воздух не заплату мы.
Никакой монетой не заплатите
За ребёнка ласку необычную,
За супругов нежные объятие,
За любовь, за дружбу закадычную.
Но всего дороже, драгоценнее
Нам в подарок Богом преподнесено -
В Иисусе вечное спасение,
Принимай и улыбайся весело.
Посмотри как Бог к тебе склоняется,
И пойми, что, как свет солнца ясного,
Не ценою денег покупается
В нашей жизни самое прекрасное.
Не ценою денег покупается,
Даром светит с неба солнце ясное,
И луна нам даром улыбается.
Даром на распаханные полосы
Льется дождь со щедростью обильною,
Даром ветер гладит мои волосы,
С дуба листья рвет рукою сильною.
Даром птички пеньем наслаждаемся,
Зорями, восходами, закатами;
С близкими, любимыми встречаемся,
И вдыхаем воздух не заплату мы.
Никакой монетой не заплатите
За ребёнка ласку необычную,
За супругов нежные объятие,
За любовь, за дружбу закадычную.
Но всего дороже, драгоценнее
Нам в подарок Богом преподнесено -
В Иисусе вечное спасение,
Принимай и улыбайся весело.
Посмотри как Бог к тебе склоняется,
И пойми, что, как свет солнца ясного,
Не ценою денег покупается
В нашей жизни самое прекрасное.