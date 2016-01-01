В нашей жизни самое прекрасное

Не ценою денег покупается,

Даром светит с неба солнце ясное,

И луна нам даром улыбается.



Даром на распаханные полосы

Льется дождь со щедростью обильною,

Даром ветер гладит мои волосы,

С дуба листья рвет рукою сильною.



Даром птички пеньем наслаждаемся,

Зорями, восходами, закатами;

С близкими, любимыми встречаемся,

И вдыхаем воздух не заплату мы.



Никакой монетой не заплатите

За ребёнка ласку необычную,

За супругов нежные объятие,

За любовь, за дружбу закадычную.



Но всего дороже, драгоценнее

Нам в подарок Богом преподнесено -

В Иисусе вечное спасение,

Принимай и улыбайся весело.



Посмотри как Бог к тебе склоняется,

И пойми, что, как свет солнца ясного,

Не ценою денег покупается

В нашей жизни самое прекрасное.

