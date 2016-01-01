Битва девушки, в которой она должна одержать победу!

История из жизни

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БИТВА

СВОБОДА

ОДЕЖДА

ФЛИРТ

ПЛОХИЕ ПАРНИ

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

ВЫВОД

Многие девушки даже и не догадываются о том, что в их жизни в какой-то момент начинается напряженная битва. И от того, выиграет она эту битву или нет, зависит ее счастье, ее будущая жизнь. Сегодня мир просто до краев наполнен пороками и сквернами. Он диктует свои правила: «Любовь» между мужчиной и женщиной – вот цель и смысл жизни человека! - кричит мир. – И не важно, сколько «любимых» у тебя было, не важно, состоишь ты в браке или нет!» НО ТЫ НЕ ВЕРЬ И НЕ ПОДДАВАЙСЯ ЭТОМУ ОБМАНУ!!! Каждая девушка должна бороться за свою чистоту и целомудрие. От этого зависит её будущая жизнь, жизнь ее будущих детей!Ты думаешь, что достаточно взрослая и свободна в том, чтобы заходить на любой интернет-сайт, смотреть любые фильмы, слушать любую музыку, и это не окажет на тебя никакого отрицательного воздействия? Это обман! Когда ты смотришь интимные сцены в фильмах или прочитываешь их в романах, ты как бы репетируешь роль. А когда придет время, когда тебе нужно будет правильно отреагировать на какое-то соблазнительное греховное предложение, ты можешь не удержаться и «сыграть» ту роль, которую «репетировала». Это касается не только незамужних. Многие замужние женщины смотрят мыльные оперы, в которых главные героини бросают своих «плохих» мужей и уходят к «хорошим». Не удивительно, что потом приходит искушение поступить так же, появляется сильное желание к отношениям вне брака. Сколько хороших семей, которые могли бы иметь прекрасное будущее, были разрушены только благодаря воздействию с телеэкрана!Ты думаешь, что твоя одежда – только твоё дело? Что твой гардероб не волнует ни Бога, ни людей? Каждая девушка должна понимать, что она может быть большим соблазном для мужчин! Все ли в порядке с твоей одеждой? Возможно, твой гардероб нужно пересмотреть? Одеваешься ли ты так, как сказано в Библии: «…чтобы также и жены (и незамужние девушки), в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами…» (1Тим.2:8-10)? Богу тоже не безразлично, что надето на тебе. И если ты не контролируешь эту сферу твоей жизни, то проблемы не замедлят прийти…Ты знаешь, что слово «флиртовать» близко по значению со словом «дразнить»? Ты думаешь, что общение с флиртом – это нормально? Когда девушка флиртует с парнем, то тем самым она дает ему понять, что возможно и продолжение. Но как только он захочет этого, она сразу же отступает. Это вызывает в парне сильное напряжение, доходящее до агрессии. Именно «безобидный» флирт предшествовал большинству изнасилований…В отношениях с противоположным полом мужчины больше движимы физическими желаниями, а девушки – больше эмоциональными. Тело парня может действовать как бы независимо от разума, сердца и духа. Но разум, сердце, дух и тело девушки очень тесно связаны. Поэтому если между парнем и девушкой по обоюдному согласию происходит физическая связь до брака, то парень зачастую потом легко бросает эту девушку. Потому что им двигало только лишь плотское желание, там не было серьезных намерений, не было чувств. Но если девушка идет на такой шаг, то ей движут в первую очередь чувства к этому парню. И для нее такой разрыв может стать плюс ко всему и серьезной психологической травмой.И даже если ты никогда не имела половой близости с мужчиной, но позволяла лицам противоположного пола дотрагиваться до себя в интимных местах, - ты оскверняла себя! И впоследствии можешь пожать горькие плоды этих поступков, которые также могут отразиться на счастье твоих будущих детей.Ты думаешь, что твоя любовь может спасти плохого парня, и уже готова начать отношения с «крутым» (в твоих глазах), но абсолютно аморальным человеком, надеясь, что он изменится ради тебя? Это самообман! Твоя любовь только еще больше одобрит его поведение! Часто девушки бывают движимы желаньями быть чьими-то «спасительницами». Но это под силу только одному Богу! И, как правило, девушки, выбравшие такой путь для себя, к сожалению, впоследствии становятся жертвами этих аморальных мужчин…Ты уверена, что для того, чтобы впоследствии иметь крепкий брак, нужно сначала с парнем пожить немного вместе (гражданский брак), посмотреть, подходите ли вы друг другу, и только после этого соединяться узами брака? Это страшная ложь! Это грех пред Богом, называемый блудом! Почему? Во-первых, чтобы узнать по-настоящему человека, надо, как говорится, пуд соли с ним съесть, то есть прожить долгую жизнь рядом друг с другом. Во-вторых, если вы решите, что не подходите друг другу, и разойдетесь, то сколько их может быть еще потом, таких вот «гражданских мужей»? Где гарантия, что следующий подойдет? А иногда гражданский брак затягивается на долгие годы, потому что некоторым мужчинам нравится такая позиция: ни за что не отвечаешь, захотел – пришел, захотел – ушел, сегодня я в гражданском браке с этой, а завтра с той. Бог желает, чтобы два человека вступали в брак и брали на себя ответственность за семью: друг за друга, за будущих детей. Чтобы они были верны друг другу.Храни себя в чистоте для своего первого и единственного, воюй с грехом ради своего же счастья, не позволяй врагу душ человеческих обмануть тебя словами, мол, все так живут и счастливы. Это неправда! Хотя искушения будут, но их надо побеждать! Написано: «…бегайте блуда…» (1Кор.6:18). Иногда бывает, что девушка, сама заигрывая с грехом, как бы пробирается в логово льва, а потом, когда ее голова уже находится в его пасти, она кричит: «Помогите мне! Я погибаю!» Не надо даже близко подходить к этому логову…Почему сейчас распадается столько браков? Как раз поэтому, потому что люди пренебрегают заповедями Божьими, не понимая, что они даны Богом нам во благо! Сражайся в этой нелегкой борьбе, и Господни благословения изольются на тебя благодатным дождем!«Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» (1Фесс.4:3-5).