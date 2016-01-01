Гороскоп на каждый день

Гороскоп на каждый день

 

          Звезды и планеты не могут повлиять на Вашу жизнь! Она в руках Бога!!! Только Господь и Вы сами, принимая те или иные решения и совершая правильные или неправильные поступки, можете влиять на свою судьбу.

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          Люди всюду натыкаются на астрологические прогнозы: в бесплатных газетах, которые бросают в почтовый ящик, на разных интернет-сайтах, в теле- и радиопередачах.

          Все мы живем, не зная будущего, и если у человека нет веры, доверия Богу, то он будет пытаться любым способом избавиться от страха неизвестности. С утра заглядывает такой человек в астрологический прогноз и получает инструкцию, как ему жить дальше. И будто все его проблемы "решены". 

          Так ли это? Конечно же, нет! Человеку нужно иметь веру и личные отношения с Тем, Кто является Владыкой Вселенной и Владыкой нашей жизни, надеяться на Него, на Его помощь и поддержку и верить в Его любовь к нам.

          Астрология - это не просто лженаука. Астрология вторгается в духовную сферу жизни, так как действует через веру человека. Веря в гороскопы и другие подобные вещи, Вы открываете доступ в Вашу жизнь бесовским духам, которые непременно нанесут ущерб Вам и Вашей душе.

          Примиритесь с Богом, старайтесь жить в соответствии со Словом Божьим, и тогда над Вами и Вашей судьбой исполнятся слова Библии: "…Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу" (Рим.8:28).

 

 

 

И. Мартынова

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ВЫПУСК 57 2015\2