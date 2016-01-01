Какие страдания перенес Христос, умирая за наши грехи

Когда Его арестовали среди ночи, Иисус предстал перед синедрионом и первосвященником Каиафой; именно здесь Он и получил первые физические травмы. Один из служителей ударил Иисуса по лицу за то, что Он отвечал молчанием на вопросы Каиафы. Затем Ему завязали глаза и издевались над Ним, требуя угадать, кто из них плюнул в Него или бил Его по лицу.



Рано утром Иисуса, истерзанного и избитого, страдающего от жажды и от усталости после бессонной ночи, повели через весь Иерусалим к Понтию Пилату. Вы, конечно, знаете о том, как Пилат пытался переложить всю ответственность на Ирода. Известно, что Ирод не причинил Иисусу никаких телесных повреждений и возвратил Его Пилату. И тогда в ответ на требования толпы Пилат приказал стражникам отпустить Варавву, а Иисуса предал бичеванию и распятию. Многие считают, что первоначально Пилат приговорил Иисуса только к бичеванию (см. Евангелие от Иоанна), а наказание смертью через распятие было ответом на насмешки толпы, которая обвиняла Пилата в том, что он не друг кесарю. Идет подготовка к бичеванию. С узника срывают одежду. Ему связывают руки и привязывают их к шесту над Его головой. Вперед выходит римский легионер с коротким бичом в руке. Этот бич состоит из нескольких тяжелых кожаных ремней, к концам которых прикреплены по два свинцовых шарика. Тяжелый бич снова и снова со всей силой опускается на плечи, спину и ноги Иисуса. Сначала тяжелые свинцовые шарики только рассекают кожу. Со следующими ударами они глубже вонзаются в плоть, от чего из поврежденных капилляров и сосудов начинает сочиться кровь. И, наконец, кровь бьет струей из поврежденных артерий через порванные мышцы. Свинцовые шарики превращают спину в сплошную кровоточащую рану. Кожа на спине свисает лоскутьями.



Когда руководивший бичеванием сотник установил, что узник близок к смерти, избиение, наконец, прекратилось.



После этого Иисуса развязали, и Он, полуживой, истекающий кровью, тяжело опустился на брусчатку мостовой.



Римские воины от души смеялись над этим провинциалом-иудеем, называющим Себя царем. Они набросили Ему на плечи подобие мантии, вложили в руку вместо скипетра трость. Для пародийного сходства не хватало только короны. Они сплели корону из гибких веток, покрытых длинными острыми шипами, и с усилием надели Ему на голову. И снова течет кровь. Его били по лицу, а, вдоволь насмеявшись, воины взяли у Него из рук трость и ею стали бить Его по голове так, чтобы шипы глубже вонзились в кожу. Наконец, устав от своей садистской забавы, они сорвали с Него мантию. А она уже прилипла к сгусткам крови на его ранах, и когда ее снимали, это вызвало нестерпимую, мучительную боль, как будто Его снова подвергли бичеванию. Раны снова начали кровоточить.



Вопреки иудейским обычаям, римляне вернули Ему одежду и взвалили на плечи тяжелый крест.



Вся процессия с отрядом римских воинов, во главе с сотником, медленно двинулась в путь. Крест слишком тяжел. Иисус изможден и потерял много крови. Он спотыкается и падает. Неотесанная перекладина ранит разорванную кожу и мышцы на Его плечах. Он пытается подняться, но Его силы истощены до предела. Сотник, которому не терпится приступить к распятию, заставляет Симона-киринеянина, проходившего мимо, нести крест. Иисус следует за ним, все еще истекая кровью и постоянно покрываясь каплями холодного липкого пота.



Путь от крепости до Голгофы подходит к концу. С узника вновь срывают одежду – всю, кроме набедренной повязки, позволительной для иудеев. Воины приступают к казни. Симону приказывают положить крест на землю. Иисуса сбивают с ног, Он падает навзничь. Его плечи оказываются вровень с перекладиной. Легионер берет Его за запястье, стараясь нащупать угасающий пульс. Вгоняет Ему в запястье, а затем и глубоко в дерево толстый граненый гвоздь из кованого железа. Затем он то же производит с другим запястьем, внимательно следя за тем, чтобы руки были не слишком растянуты, дабы узник мог шевельнуться. Потом левую ногу прижимают правой, обе ноги вытягивают, и их ступни пронзает гвоздь, колени при этом не закреплены. Затем прибивают к кресту надпись: «Иисус Назорей, Царь иудейский!»



Жертва распята, и крест поднят. Когда под собственной тяжестью Иисус медленно сползает вниз, разрываются ткани и нервы в запястьях, вызывая мучительную боль, пронизывающую пальцы, руки и голову. Пытаясь избавиться от всеохватывающей боли, Он приподнимается, и при этом вся тяжесть тела переносится на гвоздь в ногах, который разрывает нервы между костями в ногах, вызывая жестокую агонию.



В этот момент происходит следующее. Когда руки устают, страшные судороги волной пробегают по мышцам, вызывая острую, пульсирующую боль. Эти судороги не позволяют Ему приподняться. Из-за того, что Он висит на руках, у Него парализованы грудные мышцы. И межреберные мышцы тоже неподвижны. Воздух почти не попадает в легкие и едва выходит из них. Иисус изо всех сил пытается подняться, чтобы сделать хотя бы один короткий вдох. В результате в легких накапливается углекислый газ, кровотечение и судороги постепенно стихают. Он судорожно подтягивается, делает вдох и глотает поддерживающий жизнь воздух. Именно в эти краткие моменты Он, испытывая невыносимые муки, произнес семь коротких фраз: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают»; обращаясь к раскаявшемуся разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»; к Иоанну (возлюбленному ученику): «Се, матерь твоя»; к Своей матери Марии: «Жено! Се, сын твой». А затем воскликнул словами из псалма 21: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты оставил Меня?» Бесконечно тянулись часы боли, спазм и судорог, перемежающиеся с частичным удушьем; нестерпима боль в истерзанной спине, когда Он то приподнимается, то снова сползает по кресту; жуткая боль в груди. Потеря жидкости в тканях достигла критического состояния; сердце едва бьется; легкие из последних сил пытаются вместить хоть небольшую порцию воздуха... И Иисус возгласил: «Жажду». Губка, смоченная уксусом, разведенным водой, который составлял основной напиток римских легионеров, поднята к Его губам. Без сомнения, Он не делает ни глотка. Теперь тело Иисуса напряжено до предела, и Он чувствует, как холодок смерти пробегает по нему. Сознание этого отражается в Его возгласе: «Совершилось». Его искупительная миссия завершилась. Наконец-то Он может позволить Своему телу умереть. Последним усилием воли Он, еще раз опираясь на гвоздь, пронзивший Его ступни, распрямил ноги, сделал глубокий вдох и громким голосом возгласил: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой».