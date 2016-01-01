Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Вопрос: Здравствуйте, меня интересует такой вопрос: что такое идоложертвенное? что такое идол, я хотела бы узнать с примерами из жизни, так будет более понятно. Например, когда похоронили человека, туда же обычно еду приносят, а потом забирают и съедают. Это пища будет идоложертвенной?



Ответ: Идол - это изображение, образ, используемый для поклонения обожествляемому предмету или явлению. Как мы читаем в Писании, после потопа люди, переставшие почитать Бога, потеряли с Ним духовную связь. Это повлекло за собой поклонение разным творениям: людям, солнцу, луне, звездам, огню и воде, небу и земле, свету и тьме, животным и растениям. В Египте боготворили даже лук и чеснок.

«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, … называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь» (Рим.1:21-25).

Так грех идолопоклонства, или идолослужения, вошел в жизнь человека. Идолам стали приносить жертвы. При этом посвященные лжебогам растения, животные, продукты питания и другое, в сопровождении определенного ритуала, возлагали на специальный жертвенник. После посвящения идолам еда, частично или полностью, разбиралась последователями этих истуканов. Идолопоклонниками эта пища воспринималась как некий священный дар «богов». Это и называется идоложертвенным.

В наши дни почти не осталось ритуального поклонения солнцу, луне или другим природным явлениям. Но при этом очень многие люди увлекаются гороскопами, гаданиями и подобными явлениями, связанными с оккультизмом - одной из современных форм идолопоклонства. Все вещи, амулеты, оккультные книги, мистические фильмы, игры, где присутствует колдовство, не должны иметь места в нашей жизни.

Та традиция, которую приводите Вы, - языческая практика «кормить» души умерших, также не имеет ничего общего с христианством и является одной из форм идолопоклонства, как и любое действие, которому придается некий «тайный» и «духовный» смысл, не основанный на Священном Писании.

И если люди воспринимают это как важный ритуал, оказывающий влияние на что-то, то не стоит в этом участвовать!

Как итог можно сказать, что для того, чтобы правильно реагировать на события, происходящие в нашей жизни, необходимо изучать Библию. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Иис.Нав.1:8).





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Вопрос: Здравствуйте, я знаю однозначный ответ, но всё же я надеюсь на прощение. У меня просто нет сил жить, конечно, это не отговорка, я слаба духом. Я страдаю тут на Земле, мысль о том, что возможно я буду жить ещё десятилетия - сводит с ума (мне 25, скорее всего, я буду жить ещё долго). Меня часто посещает идея уйти из жизни. Мне бы очень хотелось "соединиться" со своими близкими, ушедшими в мир иной. Но как я боюсь, что самоубийством перекрою эту возможность навечно... Мучения тут не делают меня сильней, не очищают. Наоборот, я утопаю в злобе и ненависти, каждый день - это новое издевательство. Неужели Бог не любит меня и не сможет простить мне самоубийство? Помогите советом. Знаете, многие посоветовали бы уйти в монастырь, но разве туда идут с "чёрным" сердцем? В монастырь уходят люди с Любовью. Получается, выхода нет на этой Земле? Я жалкая, я жалею себя за то, что мне причиняют боль, за то, что держат в заточении. Откуда мы, люди, можем знать, что думает Бог по той или иной теме?



Ответ: Здравствуйте! Ваш вопрос, как исповедь, тревожит сердце. В Священном Писании сказаны такие слова: "... Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного" (2Цар.14:14). Такова любовь нашего Господа ко всем людям. Бог желает спасать и миловать!

Хорошо, что Вы можете открыто сказать о том, что Вас тревожит - многие не решаются и на это!

Вы спрашиваете: Откуда мы, люди, можем знать, что думает Бог по той или иной теме? Отвечаем - от Него Самого. Слова, которые Он говорил через пророков, Он повелел записать, например: "Так говорит Господь, Бог Израилев: напиши себе все слова, которые Я говорил тебе, в книгу..." (Иер.30:2). Бог позаботился о том, чтобы книга, в которой записаны Его слова, не только дошла до нас практически без искажений, но и была доступна нам: Библия - самая издаваемая книга, которая переведена на большинство современных языков. Вам непременно следует прочесть Библию! Слова Господа способны открыть самые сокровенные тайны для души человека - откуда мы появились и куда идём, почему кажется, что везде царит несправедливость, зачем мы хотим любви - на эти и многие, многие другие вопросы Писание проливает свет. Сотни миллионов людей читают Библию и черпают в ней, как в источнике живой воды, ответы на нужды своих сердец. Зачем же Вам оставаться в неведении??? Грех терзает Вас, безнадежность, тоска и отчаяние нападают на Вас, словно голодные псы - но ведь так не должно быть!

Начните читать с Нового Завета, например, с Евангелия от Иоанна. Если будет что непонятно - не смущайтесь, что-то пропустите, о чем-то поразмышляйте, помолитесь. Помолиться - это значит обратиться к Богу вслух (или даже и в мыслях) своими словами, словно Вы разговариваете с близким Вам и уважаемым Вами человеком. Конечно, это не значит, что Он немедленно, так же словами ответит Вам, нет! Однако не торопитесь, наблюдайте - и вдруг Вам что-нибудь станет более понятным, быть может Вы увидите какие-то перемены - внешние или внутренние. Господь непременно начнет отвечать на Вашу искреннюю молитву, ведь написано в Библии: "...Приходящего ко Мне не изгоню вон" (Ин 6:37). Читая Библию, запоминайте или выписывайте отрывки, особенно затронувшие Ваше сердце - это важно для Вас. Читайте и молитесь - и вскоре, если Ваше сердце будет открыто, Вы обнаружите, что всё меняется!

Что касается самоубийства: чтение Библии и молитва станут Вашим сильнейшим оружием против врага человеческих душ, который и посылает Вам такие мысли. "Решение проблем" таким "способом" - просто обман, ложь и ловушка.

Из Вашего письма не ясно, что именно Вас тяготит и в каком заточении Вы находитесь. Но что бы с Вами не происходило, знайте, что Бог силен Вам помочь, если Вы доверитесь Ему. Ищите общения с верующими людьми. Если возможно, ходите на богослужение в Церковь, где проповедуется Слово Божье. Слушайте проповеди и пение на нашем сайте http://center-bible.ru/ Это поможет Вам больше понять Слово Божье, познать Самого Бога и примириться с Ним. Нам известны судьбы многих людей, которые были в ужасных, просто невообразимых обстоятельствах, но когда в их жизнь вошел Бог, все изменилось в лучшую сторону. Да сохранит и благословит Вас Господь наш Иисус Христос!



