Как счастлив я, когда живу Тобой!

Я думал, что поверил в Бога сам,

Но вскоре убедился – это Он

Дал прикоснуться верой к небесам,

Когда услышал мой глубокий стон.

Я думал, что смогу в любви гореть,

Но сердце затушил мороз обид.

И только Он сумел меня согреть

Предвечным Словом и огнём молитв.

Я думал, что есть сила у меня,

Но ослабел и под крестом упал.

Закрыли тучи солнце среди дня,

А Бог дал сил, когда Его призвал.

Я думал, что сумею управлять

Своей капризной, непростой судьбой.

Прошу, Господь, дай глубоко понять,

Что счастлив я, когда живу Тобой.