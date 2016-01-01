Как счастлив я, когда живу Тобой!
Я думал, что поверил в Бога сам,
Но вскоре убедился – это Он
Дал прикоснуться верой к небесам,
Когда услышал мой глубокий стон.
Я думал, что смогу в любви гореть,
Но сердце затушил мороз обид.
И только Он сумел меня согреть
Предвечным Словом и огнём молитв.
Я думал, что есть сила у меня,
Но ослабел и под крестом упал.
Закрыли тучи солнце среди дня,
А Бог дал сил, когда Его призвал.
Я думал, что сумею управлять
Своей капризной, непростой судьбой.
Прошу, Господь, дай глубоко понять,
Что счастлив я, когда живу Тобой.