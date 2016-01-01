Неудачный портрет

Неудачный портрет

 

          Рассказывают о чрезвычайно близоруком человеке, который считал себя способным художественным критиком, чем очень гордился. Зашёл он однажды с друзьями в картинную галерею и сразу же с большим апломбом стал разбирать картины.

          Остановившись перед чьим-то, как он думал, портретом, критик тотчас же приступил к делу. На свою беду он забыл дома очки, поэтому плохо видел. Тем не менее с чувством превосходства он начал: «Рама не подходит к портрету, изображённый субъект и некрасив, и неряшливо одет. Более того, он просто безобразен, и со стороны художника было ошибкой избрать для портрета такого человека…»

          Критик продолжал бы свою речь, если бы жена не шепнула ему: «Ты стоишь перед зеркалом!»

          Оказывается, он раскритиковал самого себя! Так бывает и в нашей жизни, что за другими мы склонны замечать малейшие недостатки, а свои ошибки и промахи нам кажутся незначительными. Это лицемерие, которое осуждает Бог. Господь Иисус Христос сказал: " И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего" (Евангелие от Матфея 7:3-5).

 

 

 

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ВЫПУСК 57 2015\2