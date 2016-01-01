Ник Вуйчич: «У Бога на каждого из нас есть планы»



Ник Вуйчич - христианский проповедник и профессиональный мотивационный оратор без рук и ног. Человек, который смог не просто реализовать себя в жизни, но и вдохновить своим примером тысячи людей на жизнь без оправданий. Родился в 1982 году в Австралии. С 1999 года начал выступать сначала перед верующими в Церкви, а позже его стали приглашать выступить перед другими аудиториями. Ник побывал более чем в 24 странах мира. В 2009 году снялся в фильме под названием «Цирк бабочек». Также Николас участвует в различных телешоу и пишет книги. Его книга "Жизнь без границ" известна многим. В 2012 году он женился на японке Канаэ Миахаре. У них родился сын. Сейчас они ожидают появления второго ребенка. Проживают в Калифорнии, в США. В апреле 2015 года Николас Вуйчич посетил Россию. Ник стал гостем передачи Андрея Малахова "Сегодня вечером" на первом канале. Пожалуй, этот выпуск передачи не оставил равнодушным никого из зрителей. Мы предлагаем вам рассказ о жизни этого удивительного человека.

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История рождения



Это был их долгожданный первенец. Отец был на родах. Он увидел плечо младенца – что такое? Нет руки. Борис Вуйчич понял, что надо сейчас же выйти из комнаты, чтобы жена не успела заметить, как он изменился в лице. Он не мог поверить в то, что увидел.

Когда к нему вышел доктор, он начал говорить: «Мой сын! У него нет руки?» Доктор ответил:

«Нет… У вашего сына нет ни рук, ни ног».

Врачи отказались показать младенца матери. Медсестры плакали.

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Почему?



Николас Вуйчич появился на свет в австралийском городе в семье сербских эмигрантов. Мать – медсестра. Отец – пастор Церкви. Весь приход задавался вопросом: «Почему Господь допустил такое?» Беременность протекала нормально, с наследственностью все в порядке.

В первое время мать не могла заставить себя взять сына на руки, не могла кормить его грудью. «Я не представляла, как заберу ребенка домой, что с ним делать, как о нем заботиться, — вспоминает Душка Вуйчич. – Я не знала, к кому обращаться с моими вопросами. Даже доктора были в растерянности. Только через четыре месяца я стала приходить в себя. Мы с мужем стали решать проблемы, не заглядывая далеко вперед. Одну за другой».

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Детство



Окорочок. Так Ник прозвал единственную конечность на своем теле. Подобие стопы с двумя сросшимися пальцами, впоследствии разделенными хирургическим путем. Но Ник считает, что его «окорочок» – это не так уж плохо. Он научился им писать, печатать (43 слова в минуту), управлять электроколяской, отталкиваться на скейте и многое другое. Не все и не сразу получалось. Но когда пришло время, Ник пошел в обычную школу, наравне со здоровыми сверстниками.

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Утопиться



«Ты ничего не умеешь!», «Мы не хотим с тобой дружить!», «Ты никто!» – Ник слышал эти слова каждый день в школе. Фокус сместился: он больше не гордился тем, чему научился; он зациклился на том, чего никогда не сможет. Каждый вечер Ник молился Богу и просил его: «Бог, дай мне руки и ноги!» Он плакал и надеялся, что, когда проснется утром, руки и ноги уже появятся. Мама с папой купили ему электронные руки. Но они были слишком тяжелыми, и мальчик так и не смог ими пользоваться.

По воскресеньям он ходил на занятия в воскресную школу. Там учили, что Господь всех любит. Ник не понимал, как так может быть — почему тогда Бог не дал ему то, что есть у всех. Иногда взрослые подходили и говорили: «Ник, все у тебя будет хорошо!» Но он им не верил – никто не мог ему объяснить, почему он такой, и никто не мог ему помочь. В восемь лет Николас решил утопиться в ванне.

Ник вспоминает: «Я поворачивался лицом в воду, но удержаться было очень сложно. Ничего не получалось. За это время я представил картину своих похорон – вот стоят мои папа и мама… И тут я понял, что не могу себя убить. Все, что я видел от родителей, – это любовь ко мне».

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Изменить сердце



Больше Ник не пытался покончить с собой, но все думал — зачем же ему жить. Он не сможет работать, не сможет взять за руку свою невесту, не сможет взять своего ребенка на руки, когда тот заплачет. Как-то мама прочитала Нику статью о тяжело больном человеке, который вдохновлял других жить.

Мама сказала: «Ник, ты Богу нужен. Я не знаю, как. Я не знаю, когда. Но ты сможешь Ему послужить».

В пятнадцать лет Ник открыл Евангелие и прочитал притчу о слепом. Ученики спросили Христа, почему этот человек слеп. Христос ответил: «Чтобы на нем явились дела Божии». Ник говорит, что в этот момент он перестал злиться на Бога.

«Тогда я осознал, я – не просто человек без рук и ног. Я – творение Божие. Бог знает, что и для чего Он делает. И не важно, что думают люди, – говорит Ник теперь. — Бог не отвечал на мои молитвы. Значит, Он больше хочет изменить мое сердце, чем обстоятельства моей жизни. Наверное, даже если бы вдруг у меня появились руки и ноги, это не успокоило бы меня так».

В девятнадцать лет Ник изучал финансовое планирование в университете. Однажды ему предложили выступить перед студентами. На речь отвели семь минут. Уже через три минуты девушки в зале плакали. Одна из них никак не могла прекратить рыдания, она подняла руку и спросила: «Можно мне подняться на сцену и вас обнять?» Девушка подошла к Нику и стала плакать у него на плече. Она сказала: «Никто никогда не говорил мне, что любит меня, никто никогда не говорил мне, что я красивая такая, какая есть. Моя жизнь изменилась сегодня».

Ник пришел домой и объявил родителям, что знает, чем хочет заниматься до конца своей жизни – выступать перед людьми. Отец первым делом спросил: «А университет ты думаешь заканчивать?» Потом возникли другие вопросы:

— Ты будешь ездить один?

— Нет.

— А с кем?

— Не знаю.

— О чем ты будешь говорить?

— Не знаю.

— Кто будет тебя слушать?

— Не знаю.

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Сто попыток подняться



Десять месяцев в году теперь Ник в пути, два месяца дома. Он объездил больше двух десятков стран, его слышали больше трех миллионов людей — в школах, домах престарелых, тюрьмах. Бывает, Ник говорит на стадионах-многотысячниках. Он выступает около 250 раз в год. В неделю Ник получает около трех сотен предложений о новых выступлениях. Он стал профессиональным оратором.

Перед началом выступления помощник выносит Ника на сцену и помогает ему устроиться на каком-то возвышении, чтобы его было видно. Потом Ник рассказывает эпизоды из своих будней. О том, что люди по-прежнему пялятся на него на улицах. О том, что, когда дети подбегают и спрашивают: «Что с тобой случилось?!», - он хриплым голосом отвечает: «Все из-за сигарет!» А тем, кто помладше, говорит: «Я не убирал свою комнату».

После этого он говорит: «А если по-честному, иногда вы можете упасть вот так». Ник падает лицом в стол, на котором стоял. И продолжает: «В жизни случается, что вы падаете, и, кажется, подняться нет сил. Вы задумываетесь тогда, есть ли у вас надежда… У меня нет ни рук, ни ног! Кажется, попробуй я хоть сто раз подняться – у меня не получится. Но после очередного поражения я не оставляю надежды. Я буду пробовать раз за разом. Я хочу, чтобы вы знали, неудача – это не конец. Главное – то, как вы финишируете. Вы собираетесь финишировать сильными? Тогда вы найдете в себе силы подняться – вот таким образом». Он опирается лбом, потом помогает себе плечами и встает.

Женщины в зале начинают плакать. А Ник начинает говорить о благодарности Богу.

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Я никого не спасаю



-- Иногда мне говорят: «Нет-нет! Я не могу представить себя без рук и ног!» Но сравнить страдания невозможно, да и не нужно. Что я могу сказать, тому, чей близкий умирает от рака или чьи родители развелись? Я не пойму их боль.

Однажды ко мне подошла двадцатилетняя женщина. Ее похитили, когда ей было десять лет, превратили в рабыню и подвергали насилию. За это время у нее родилось двое детей, один из них умер. Теперь у нее СПИД. Ее родители не хотят с ней общаться. На что ей надеяться? Она сказала, что если бы не поверила в Бога, покончила бы с собой. Теперь она говорит о своей вере с другими больными СПИДом, и они могут ее услышать.

Не так давно я встретил людей, у которых родился сын без рук и без ног. Врачи сказали: «Он будет растением всю оставшуюся жизнь. Не сможет ходить, учиться, ничего не сможет». И вдруг они узнали обо мне и встретили меня лично – другого такого же человека. И у них появилась надежда. Каждому важно узнать, что он не одинок и что его любят.

Почему я поверил в Бога? Я не мог найти ничего другого, что дало бы мне мир. Через слово Божие я узнал правду о цели своей жизни — о том, кто я, зачем я живу, и куда уйду, когда умру. Без веры ничего не имело смысла. В этой жизни очень много боли, поэтому должна быть абсолютная Истина, абсолютная Надежда, которая выше всех обстоятельств. Моя надежда – на небесах. Если связываешь свое счастье с временными вещами, оно будет временным.

Я могу рассказать множество случаев, когда ко мне подходили подростки и говорили: «Сегодня я смотрел в зеркало, держа нож в руке. Это должен был быть последний день моей жизни. Ты спас меня».

Женщина подошла ко мне однажды и сказала: «Сегодня второй день рождения моей дочери. Два года назад она послушала вас, и вы спасли ее жизнь». Но я и сам себя не могу спасти! Только Бог может. То, что у меня есть, это не достижения Ника. Если бы не Бог, меня не было бы здесь с вами и на свете бы уже не было. Я бы не справился со своими испытаниями сам. И я благодарю Бога за то, что мой пример вдохновляет людей.

Как-то мне сообщили, что смертельно больной парень хочет со мной увидеться. Ему было восемнадцать лет. Он был уже очень слаб и совсем не мог двигаться. Я первый раз вошел в его комнату. И он улыбнулся. Это была драгоценная улыбка. Я сказал ему, что не знаю, как бы чувствовал себя на его месте, что он – мой герой.

Мы виделись еще несколько раз. Я спросил его однажды: «Что бы ты хотел сказать всем людям?» Он сказал: «Что ты имеешь в виду?» Я ответил: «Вот если бы здесь была камера. И каждый человек в мире мог тебя видеть. Что бы ты сказал?»

Он попросил время подумать. Последний раз мы разговаривали по телефону, он уже был настолько слаб, что я не мог расслышать его голос в трубке. Мы говорили через его отца. Этот парень сказал: «Я знаю, что бы я сказал всем людям. Постарайтесь стать вехой в истории чьей-то жизни. Сделайте хотя бы что-нибудь. Что-нибудь такое, чтобы вас помнили».

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Жизнь без границ



Ник не может пожать никому руку — он обнимает людей. И даже установил мировой рекорд. Парень без рук обнял 1749 человек за час. «Сумасшедший» – думают многие, глядя, как Ник ищет волну во время занятия серфингом или прыгает с парашютом. «Я понял, что физическая непохожесть ограничивает меня лишь в той мере, в какой я сам себя ограничиваю», – признался Вуйчич однажды и не стал себя ни в чем ограничивать. Ник играет в футбол, теннис, гольф, рыбачит, прекрасно плавает и делает многое другое.

«Я не всегда встаю утром с улыбкой на лице. Бывает, спина болит, — говорит Ник. — Но потому, что в моих принципах есть великая сила, я продолжаю делать маленькие шажки вперед, шаги младенца. Смелость – это не отсутствие страха, это умение действовать, полагаясь не на свои силы, а на помощь Божию. Часто родители детей-инвалидов разводятся. Мои родители не развелись. Вы думаете, им было страшно? Да. Думаете, они доверились Богу? Да. Полагаете, теперь они видят плоды своих трудов? Совершенно верно.

Сколько бы людей поверили, если бы меня показали по телевизору и сказали: «Этот парень молился Господу, и у него появились руки и ноги»? Но когда люди видят меня таким, какой я есть, они недоумевают: «Как ты можешь улыбаться?» Для них это – зримое чудо. Мне нужны мои испытания, чтобы я понимал, насколько зависим от Бога. Другим людям нужно мое свидетельство, что «…сила Божия в немощи совершается». Они смотрят в глаза человека без рук и без ног и видят в них мир, радость — то, к чему каждый стремится».