Исполнение пророчеств о Христе



На протяжении всего Нового Завета апостолы говорят о двух сторонах жизни Иисуса из Назарета, чтобы доказать, что Он был Мессией:

1) о Его воскресении из мертвых,

2) об исполнившихся в Нем ветхозаветных пророчествах.



В Ветхом Завете, писавшемся на протяжении более тысячи лет, содержится более 200 пророчеств о грядущем Мессии. Самое последнее из них было написано примерно за 450 лет до Р.Х., и все они исполнились в Иисусе Христе.

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РОЖДЕНИЕ В ВИФЛЕЕМЕ



Пророчество: «И ты, Вифлеем - Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих.5:2).



Исполнение: «...Иисус родился в Вифлееме Иудейском...» (Матф.2:1).



В Евангелие от Матф.2:6 книжники с уверенностью сообщают Ироду, что Христос родится в Вифлееме. Евреи хорошо знали об этом. В этом пророчестве Господь точно определяет единственный из всех городов земли, где должен родиться Его воплощенный Сын.

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ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДРУГА



Пророчество: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (Пс.40:10).



Исполнение: «И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им» (Мар.14:10).

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ПРОДАН ЗА ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ



Пророчество: «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников...» (Зах.11:12).



Исполнение: «И сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать серебренников» (Матф.26:15).

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ДЕНЬГИ БУДУТ БРОШЕНЫ В ДОМЕ БОЖЬЕМ



Пророчество: «И взял Я тридцать серебренников и бросил их в дом Господень для горшечника» (Зах.11:13).



Исполнение: Когда Иуда увидел, что Иисус осужден, пришел в храм и вернул им деньги. «И бросив сребренники в храме, он вышел...» (Матф.27:5). «Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников...» (Матф.27:6-7).

В предыдущих трех пророчествах мы обнаруживаем семь сбывшихся предсказаний:

1) о предательстве;

2) о том, что предаст друг;

3) за 30 монет;

4) причем, серебряных, а не, скажем, золотых;

5) о деньгах, брошенных на пол;

6) в доме Господнем;

7) о покупке на них земли горшечника.

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МОЛЧАНИЕ ХРИСТА ПЕРЕД ОБВИНИТЕЛЯМИ



Пророчество: «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих...» (Ис.53:7).



Исполнение: «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал» (Матф.27:12).

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ЕГО РУКИ И НОГИ БУДУТ ПРОНЗЕНЫ



Пророчество: «...пронзили руки мои и ноги мои» (Пс.21:17).



Исполнение: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его...» (Лук.23:33).



Иисус был распят по-римскому обычаю: Его руки и ноги были прибиты к кресту толстыми гвоздями, удерживавшими тело.

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ОН БУДЕТ РАСПЯТ С РАЗБОЙНИКАМИ



Пророчество: «...за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был...» (Ис.53:12).



Исполнение: «Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую» (Матф.27:38).



Распятие не было известно еврейскому уголовному праву. Закон Моисеев предусматривал повешение на древе, но только после смерти тех, кто был побит камнями, т.е. само повешение не было смертным приговором, но было дополнительным наказанием после смерти, призванным подчеркнуть, что казненный проклят Богом, в согласии со Втор.21:23. «...проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве...».



Евреи применяли эти слова также и к распятым. Если даже в глазах языческого мира распятие было наиболее позорной и унизительной казнью, то евреи вдобавок считали всех распятых проклятыми Богом.



Распятие как вид смертной казни за преступления начали применять после захвата Палестины Римом в 63 г. до Р.Х., а до этого смертной казнью служило побивание камнями.



Таким образом, казнь, описанная в Ис.53 и Пс.21, начала применяться только через 700 лет после этих пророчеств, как раз во времена Христа.

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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ИИСУС - МЕССИЯ, ХРИСТОС И СЫН БОЖИЙ



Возражение:

Христос намеренно старался исполнять пророчества.



Ответ:

Действительно, так можно подумать, пока мы не увидим, что целый ряд пророчеств о Мессии Сам Христос, как человек, никак не мог исполнить. Среди них:

1. Место рождения (Мих.5:2).

2. Время рождения (Дан.9:25).

3. Непорочное зачатие (Ис.7:14).

4. Предательство учеником.

5. Смерть на кресте (Пс.21:17).

6. Поведение людей при казни (насмешки, оплевывание, взгляды и др.).

7. Пронзенные ребра.

8. Погребение.

Возражение:

Исполнение пророчеств в Иисусе было случайным совпадением.

Иной критик уверяет, что некоторые из этих пророчеств исполнились в различных исторических деятелях.



Ответ:

Верно - одно или два пророчества могли случайно исполниться во многих людях. Но как могли исполниться одновременно все эти пророчества?

По законам вероятности случайное исполнение пророчеств о Мессии абсолютно исключено.

Таким образом, одно только исполнение этих семи пророчеств уже показывает, что они в точности были исполнены в Иисусе Христе, и Он является именно Тем, за Кого Себя выдавал.